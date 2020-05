Paris, le 13 mai 2020

Horizontal Software, éditeur de logiciels SaaS, annonce la conclusion d'un accord transactionnel relatif au contrat de financement par émission d'OCEANE (Obligations Convertibles ou Echangeables en Actions Nouvelles et/ou Existantes) avec BSA (bons de souscription d'actions) attachés conclu le 25 juillet 2018 (le « Contrat ») avec le fonds luxembourgeois European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGO), membre du groupe Alpha Blue Ocean.

Cet accord transactionnel a été signé le 28 avril entre les deux parties.

Les termes de l'accord transactionnel prévoient le remboursement en numéraire par la Société de la valeur nominale des 87 OCEANE encore en circulation, soit la somme totale de 870.000 euros. En accord avec le fonds EHGO, le contrat sera définitivement résilié à compter de la réception du règlement total de la somme susvisée, étant indiqué qu'à cette date l'ensemble des BSA en circulation attachés aux 87 OCEANE émises seront rachetés par la Société en vue de leur annulation.

Ingrid Eeckhout, Directeur général d'Horizontal Software, indique : « Nous sommes très heureux d'avoir pu bénéficier de l'apport d'ABO dans une période transitoire pour la société. "

Amaury Mamou-Mani, Managing director at Alpha Blue Ocean group, indique : « Nous sommes ravis d'avoir pu accompagner HSW dans son développement par le biais de notre financement. Nous avons ici un bel exemple de la réussite qui peut découler d'une bonne entente et communication entre un émetteur et son investisseur. »

A propos d'HORIZONTAL SOFTWARE



HORIZONTAL SOFTWARE, éditeur de logiciels du Capital Humain (HCM), commercialise une solution logicielle innovante en mode SaaS. Construite sur un socle technologique ouvert avec une architecture Cloud, l'offre HSW adresse l'ensemble des thématiques de gestion du capital humain (hors paye) en passant par l'acquisition et la gestion des talents à la planification optimisée des équipes et activités. En 2019, le Groupe enregistre un chiffre d'affaires de 5,6 M€.

HORIZONTAL SOFTWARE est coté sur Euronext Growth (ISIN : FR0013219367 - Mnémo : ALHSW)



Contact presse

Actus Finance & Communication

Nicolas Bouchez

nbouchez@actus.fr

01 53 67 36 74

Contact investisseurs

Actus Finance & Communication

Anne-Pauline Petureaux

apetureaux@actus.fr

01 53 67 36 72

