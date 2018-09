Horizontal Software : contrat avec le groupe HSTV

10/09/2018 | 08:36

Horizontal Software annonce avoir signé dans le courant de l'été un nouveau contrat dans le domaine de la santé, contrat d'un montant total d'environ 200.000 euros qui donnera lieu à un set-up et une facturation par abonnement au collaborateur géré.



Créé en juillet 2010, l'Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve (HSTV) regroupe neuf établissements sanitaires et médico-sociaux à but non lucratif, dont le siège est à Lamballe (Côtes d'Armor). Il compte près de 2.400 salariés (dont 2.000 équivalent temps plein).



Ce contrat pour une période de cinq ans prévoit la fourniture, la mise en place et l'accompagnement de la solution E-connection pour la gestion du temps et des plannings, ainsi que le déploiement et l'assistance des 150 utilisateurs avec leur formation.



