Horizontal Software : nouveau plan et objectifs pour 2021

01/08/2018 | 18:36

Horizontal Software annonce ce mercredi faire évoluer son plan stratégique 'pour générer une dynamique de croissance rentable' et se fixer de nouveaux objectifs chiffrés à horizon 2021.



Ainsi, le nouveau plan stratégique d'Horizontal Software s'appuie sur deux axes. Tout d'abord, un recentrage de l'activité commerciale sur la vente d'offres packs sur des marchés à forte valeur ajoutée, 'pour continuer l'accélération de la récurrence des revenus'. Ensuite, le lancement d'une offre couplée Saas et Saas-Apps 'pour répondre à la demande des entreprises captées en freemium et celles en premium avant le développement de nouvelles Apps'.



'Avec ce plan de marche stratégique, le groupe Horizontal Software vise un chiffre d'affaires de l'ordre de 12 millions d'euros et une marge d'EBITDA à deux chiffres en 2021. L'accélération de cette croissance passera par des opportunités de croissance externe permettant d'augmenter rapidement le chiffre d'affaires et la rentabilité', indique Horizontal Software.





