Horizontalsoftware : NOUVEAU CONTRAT DANS LE SECTEUR DE LA SANTE AVEC HOSPITALITE SAINT-THOMAS DE VILLENEUVE

Paris, le 10 Septembre 2018

Horizontal Software (HSW), éditeur de logiciels de nouvelle génération sur le marché de la gestion du capital humain (HCM), a signé dans le courant de l'été un nouveau contrat dans le domaine de la Santé. Ce contrat donnera lieu à un set-up et une facturation par abonnement au collaborateur géré.

La Congrégation des Sœurs hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve a créé, en juillet 2010, suite aux orientations de son Conseil Généralice, l'Hospitalité Saint- Thomas de Villeneuve (HSTV), un groupe de 9 établissements sanitaires et médico-sociaux à but non lucratif, dont le siège est à Lamballe (22). Le Groupe HSTV compte près de 2 400 salariés (dont 2 000 Equivalent Temps Plein).

Ce contrat conclut pour une période de 5 ans, pour un montant total d'environ 200K€, prévoit la fourniture, la mise en place et l'accompagnement de la solution E-connection pour la gestion du temps et des plannings. Il inclut également le déploiement et l'assistance des 150 utilisateurs avec leur formation. Ce contrat conforte la position d'Horizontal Software dans le domaine de la santé public mais aussi du médico-social.

à propos d'HORIZONTAL SOFTWARE



HORIZONTAL SOFTWARE, éditeur de logiciels du Capital Humain (HCM), commercialise une solution logicielle innovante en mode SaaS (2014) et SaaS-Apps (2016). Construite sur un socle technologique ouvert avec une architecture Cloud, l'offre HSW adresse l'ensemble des thématiques de gestion du capital humain (hors paye) en passant par l'acquisition et la gestion des talents à la planification optimisée des équipes et activités. Le groupe compte plus de 20 millions d'euros investis en R&D et adresse

500 000 collaborateurs gérés dans le monde.

HORIZONTAL SOFTWARE est coté sur Euronext Growth (ISIN : FR0013219367 - Mnémo : ALHSW)



