Horizontalsoftware : UN PLAN STRATEGIQUE POUR UNE DYNAMIQUE DE CROISSANCE RENTABLE

Horizontal Software (HSW), éditeur de logiciels de nouvelle génération sur le marché de la gestion du capital humain (HCM), fait évoluer son plan stratégique pour générer une dynamique de croissance rentable et se fixe de nouveaux objectifs chiffrés à horizon 2021.

VERS UNE DYNAMIQUE DE CROISSANCE RENTABLE

L'année 2017, la structuration des équipes et des process ont amené la Société à revoir ses priorités stratégiques pour les 3 prochaines années. Ce nouveau plan de marche vise à construire une croissance rentable durable avec, à horizon 2021, un objectif de chiffre d'affaires de l'ordre de 12 M€ et une marge d'EBITDA à deux chiffres.

La Société a conclu récemment une émission d'OCEANE avec Alpha Blue OCEAN, d'un montant nominal maximum de 2 M€ sur une durée de 30 mois qui entre parfaitement dans cette stratégie, et qui vient compléter la levée de fonds d'1,3 M€ réalisée en février 2018. Ces deux modes de financement participent au renforcement de la structure financière du Groupe et au plan de croissance en vue de l'objectif de franchissement du point mort dès le 4ème trimestre 2018.

Ce plan stratégique s'appuie sur 2 axes :

Un recentrage de l'activité commerciale sur la vente d'offres packs sur des marchés à forte valeur ajoutée, pour continuer l'accélération de la récurrence des revenus

Le lancement d'une offre couplée Saas et Saas-Apps pour répondre à la demande des entreprises captées en freemium et celles en premium avant le développement de nouvelles Apps. Les équipes seront également mutualisées avec le pôle Gestion des Talents permettant des économies d'échelle

UN RECENTRAGE PRIORITAIRE SUR LES OFFRES PACKAGEES SAAS

HSW entend poursuivre le développement de son activité SaaS[1], principale génératrice de revenus à date en recentrant son activité commerciale sur la vente d'offres packs sur des marchés à forte valeur ajoutée.

Pour mémoire, le groupe HSW s'est construit sur un socle technologique solide issu du projet collaboratif ISI Pajero (montant total du projet 16 M€) et dont le groupe possède la propriété intellectuelle lui conférant une très forte barrière à l'entrée.

Les éléments clefs de cette base technologique sont le langage quasi naturel HUDL, l'architecture Cloud-SaaS de la plateforme orientée services, le module métier « Santé » (qui a permis notamment un déploiement plus rapide de l'offre pack Santé) ainsi qu'une avance significative sur les solveurs d'optimisation (E-optim).

Afin de répondre plus efficacement aux segments de marchés ciblés, le Groupe a développé avec succès des offres verticales ciblées (packs), comme dans la restauration et la santé, qui répondent parfaitement au besoin de ses clients. Ces offres verticalisées permettent une forte facilité d'utilisation, notamment pour les nouvelles générations, une vitesse de déploiement accélérée allant jusqu'à réduire de 2 à 3 fois les temps de set-up pour basculer plus rapidement en facturations récurrentes.

La brique technologique E-optim fait partie intégrante de ces packs et constitue une réelle différenciation sur le marché par rapport aux outils concurrents car elle permet d'intégrer une multitude de contraintes de façon automatisée dans l'outil de planification (équité, contraintes réglementaires, souhait du salariés), pouvant aller jusqu'à la gestion de 300 contraintes différentes. Cette brique présente de nombreux avantages pour les clients selon leurs secteurs : gain de temps pour la planification ; simulation en continu des besoins en effectif en fonction de la saisonnalité, adaptation rapide des plannings en fonction des imprévus ou encore une garantie du respect des contraintes réglementaires liées aux astreintes et aux gardes dans le domaine médical.

Le Groupe dispose aujourd'hui de quatre packs qui porteront la croissance des prochaines années :

Packs PME-ETI (KeenTalents) – Cette offre, déjà retenue par 12 clients, rencontre un intérêt grandissant (4 contrats packs PME-ETI ont été signés notamment au 2 ème trimestre 2018 – cf communiqué du 9 juillet 2018) ;

– Cette offre, déjà retenue par 12 clients, rencontre un intérêt grandissant (4 contrats packs PME-ETI ont été signés notamment au 2 trimestre 2018 – cf communiqué du 9 juillet 2018) ; Pack Gestion des recrutements pour les collectivités – une nouvelle offre qui rencontre un vif succès (2 contrats signés début 2018) ;

– une nouvelle offre qui rencontre un vif succès (2 contrats signés début 2018) ; Pack Temps Santé – (17 établissements en cours d'installation) 2 nouveaux contrats Pack Santé signés au 2 ème trimestre 2018 (cf communiqué du 28 juin 2018) ;

– (17 établissements en cours d'installation) 2 nouveaux contrats Pack Santé signés au 2 trimestre 2018 (cf communiqué du 28 juin 2018) ; Pack Restauration – (60 Burger King franchisés ont déjà été déployés) 1 contrat pack signé avec le groupe FrogPubs au 2ème trimestre 2018 (cf communiqué du 28 juin 2018)

OFFRE SAAS-APPS : LANCEMENT D'UNE OFFRE COUPLEE SAAS/SAAS-APPS ET MUTUALISATION DES EQUIPES AVEC LE POLE GESTION DES TALENTS

La solution SaaS-Apps (Yootalent) vise à déployer sous forme d'Apps des fonctionnalités dédiées aux Ressources Humaines présente dans l'offre Saas mais plus adaptées aux petites entreprises. Cette offre répond efficacement aux attentes de la nouvelle génération des Millenials tant sur le plan des fonctionnalités que de la prise en main de l'outil.

Cette offre novatrice s'appuie sur un modèle économique type freemium-premium (1 app gratuite, les autres payantes) permettant de générer une forte récurrence de revenus quand la société cliente souscrit au mode premium (pas de set-up). Quatre Apps (performance - cooptation de talents - identification de potentiels par le réseau - évaluation des actions de formation) sont aujourd'hui proposées en premium.

A date, HSW compte en freemium 898 sociétés représentant environ 1 millions de collaborateurs et a vendu sa solution à 13 sociétés en mode premium, confirmant l'intérêt du marché pour ses solutions. L'accélération en premium est toutefois plus longue que prévue, en raison notamment du nombre d'Apps disponibles pour ceux qui voudraient basculer sur une offre plus complète.

Pour répondre à ces attentes, la société prévoit un plan d'action en deux temps :

Dans un premier temps, proposer aux clients une offre couplée SaaS et SaaS-Apps.

Cette offre s'appuiera sur toutes les fonctionnalités existantes du pack PME-ETI qui s'adresse à la même cible que Yootalent et permettra aux clients en attente de nouveautés d'avoir accès à tous les modules de ce pack (ex : gestion des formations, revue de carrières …) y compris en version mobile.

Dans un second temps, développer de nouvelles Apps avec de nouvelles fonctionnalités

Cette stratégie devrait permettre d'accélérer la conversion des clients et de continuer à les capter pour le futur. En parallèle, les équipes Yootalent et Gestion des Talents seront mutualisées pour générer des économies d'échelle.

AMBITIONS 2018 : UN CHIFFRE D'AFFAIRES ATTENDU EN CROISSANCE de +30% ET UN SEUIL DE RENTABILITE AU 4EME TRIMESTRE

Le Groupe est pleinement confiant dans l'atteinte de son seuil de rentabilité au 4ème trimestre 2018 grâce à plusieurs leviers :

Une croissance de chiffre d'affaires annuel attendue de l'ordre de +30% par rapport à 2017 (dont 5% à 10% en organique). Le Groupe dispose d'un backlog solide à 12 mois glissants (4,7 M€ au 30 juin 2018, dont 1,5 M€ en services et 3,2 M€ en récurrent) qui conforte cette ambition ;

Un plan de maîtrise des coûts avec une rationalisation des équipes et des ressources et un plan de réduction des charges externes. Ces effets seront visibles sur le second semestre avec une économie de l'ordre de 3 M€ en année pleine.

Avec ce plan de marche stratégique, le groupe Horizontal Software vise un chiffre d'affaires de l'ordre de 12 M€ et une marge d'EBITDA à deux chiffres en 2021. L'accélération de cette croissance passera par des opportunités de croissance externe permettant d'augmenter rapidement le chiffre d'affaires et la rentabilité. HSW a déjà démontré sa capacité à réaliser du build-up avec succès et continuera dans cette ligne par l'acquisition de segments de marché complémentaires.

à propos d'HORIZONTAL SOFTWARE



HORIZONTAL SOFTWARE, éditeur de logiciels du Capital Humain (HCM), commercialise une solution logicielle innovante en mode SaaS (2014) et SaaS-Apps (2016). Construite sur un socle technologique ouvert avec une architecture Cloud, l'offre HSW adresse l'ensemble des thématiques de gestion du capital humain (hors paye) en passant par l'acquisition et la gestion des talents à la planification optimisée des équipes et activités. Le groupe compte plus de 20 millions d'euros investis en R&D et adresse

500 000 collaborateurs gérés dans le monde.

HORIZONTAL SOFTWARE est coté sur Euronext Growth (ISIN : FR0013219367 - Mnémo : ALHSW)



[1] L'offre SaaS (Software as a Service) est une offre complète qui intègre le recrutement et la gestion des talents (E-recrutements, entretiens, formations, carrières) et la gestion des temps et des activités des collaborateurs (gestion des absences, gestion des temps et activités du collaborateur..).

