Hornbach Holding AG & Co. KGaA : A l'assaut d'une résistance majeure

Données financières (EUR) CA 2020 4 730 M EBIT 2020 209 M Résultat net 2020 92,2 M Dette 2020 1 253 M Rendement 2020 2,84% PER 2020 9,17x PER 2021 10,3x VE / CA2020 0,44x VE / CA2021 0,42x Capitalisation 846 M Prochain événement sur HORNBACH HOLDING AG & CO. 27/05/20 Réunion analystes Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 4 Objectif de cours Moyen 62,75 € Dernier Cours de Cloture 52,90 € Ecart / Objectif Haut 43,7% Ecart / Objectif Moyen 18,6% Ecart / Objectif Bas -14,9% Révisions de BNA Dirigeants Nom Titre Albrecht Hornbach Chairman-Management Board John Feldmann Chairman-Supervisory Board Roland Pelka Chief Financial Officer Erich Harsch Member-Supervisory Board Susanne Wulfsberg Member-Supervisory Board