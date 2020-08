Arconic : en perte nette au 2e trimestre 0 04/08/2020 | 13:20 Envoyer par e-mail :

Arconic publie une perte nette de 92 millions de dollars au titre du trimestre écoulé, soit 84 cents par action, à comparer à un BPA de quatre cents un an auparavant, tandis que son EBITDA a chuté de 55% à 94 millions de dollars.



En baisse de 38% à 1,2 milliard de dollars, le chiffre d'affaires du groupe d'ingénierie a souffert de volumes plus faibles sur tous ses segments et sur la plupart de ses marchés finaux, principalement sous l'effet de la pandémie de Covid-19.



