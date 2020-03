HP Enterprise : dévoile un nouveau supercalculateur

05/03/2020 | 15:36

HP Enterprise dévoile ce jeudi son supercalculateur Exascale, présenté comme 'le plus rapide au monde' avec une puissance de 2 exaflops (soit 2 000 pétaflops).



'[Cette puissance] le rend environ deux millions de fois plus puissants que les ordinateurs portables d'aujourd'hui et surtout 10 fois plus rapide que supercalculateur actuellement considéré comme le plus puissant', indique HPE.



Baptisé El Capitan, ce supercalculateur devrait être livré fin 2022 au Ministère américain de l'énergie.



