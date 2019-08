HP INC : annonce le départ de son directeur général en marge de ses résultats trimestriels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

HP Inc a annoncé le départ de son directeur général Dion Weisler, qui retourne vivre en Australie suite à des problèmes de santé au sein de sa famille. A la tête du groupe depuis quatre ans, il sera remplacé à compter du 1er novembre prochain par Enrique Lors, directeur de la banche impression. L’annonce intervient en marge du point d’activité du troisième trimestre du géant informatique. Sur la période, le groupe a dévoilé un bénéfice par action ajusté de 58 cents contre 52 cents un an plus tôt. Pour sa part le chiffre d’affaires est stable (+0,1%) à 14,6 milliards de dollars.Les analystes attendaient en moyenne un bénéfice pas action de 55 cents et des revenus de 14,61 millions de dollars.En ce qui concerne les perspectives pour le trimestre en cours, HP Inc a déclaré s'attendre à un bénéfice par action ajusté compris entre 55 cents et 59 cents.