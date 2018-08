HP INC : dépasse les attentes au troisième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

HP Inc, société spécialisée dans les ordinateurs personnels et les imprimantes, a présenté hier des résultats meilleurs que prévu. Au troisième trimestre, clos fin juillet, HP Inc a réalisé un bénéfice net en progression de 26% à 880 millions de dollars, soit 54 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 52 cents par action, soit un cent de mieux que le consensus Reuters. Attendu par le marché à 14,27 milliards de dollars, son chiffre d'affaire a augmenté de 12% (+9% à change constants) à 14,59 milliards de dollars.Les PC ont vu leurs revenus augmenter de 12% (+9% à change constants) à 9,4 milliards de dollars contre une prévision de marché de 9,06 milliards de dollars. Ils ont affiché une marge opérationnelle de 3,3%. L'activité d'imprimantes de HP Inc. a, elle, enregistré une progression de ses ventes de 11% (+9% à change constants) à 5,19 milliards et affiche une marge opérationnelle de 16%. Wall Street anticipait 14,27 milliards de dollars.Le groupe a enfin relevé ses estimations de bénéfice par action ajusté annuel à 2/2,03 dollars contre de 1,97 à 2,02 dollars auparavant. Il est attendu entre 52 et 55 cents au quatrième trimestre.