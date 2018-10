HP INC : perspectives 2019 appréciées

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

HP Inc, société spécialisée dans les ordinateurs personnels et les imprimantes, a présenté des perspectives favorables pour l’exercice fiscal 2019. Il vise un bénéfice par action ajusté compris entre 2,12 et 2,22 dollars, soit une moyenne supérieure au consensus Bloomberg de 2,15 dollars. HP Inc cible un free cash flow d’au moins 3,7 milliards, dont 75% seront reversés à ses actionnaires sous forme de rachats d’actions ou de dividende. Ce dernier a d’ailleurs été relevé de 15%. A long terme, le groupe prévoit de redistribuer entre 50% et 75% de son free cash flow.HP Inc bénéficie d'un marché des PC qui renoue enfin avec la croissance. Les ventes de PC au niveau mondial ont progressé de 1,4% à 62,1 millions d'unités au deuxième trimestre 2018, a annoncé le bureau d'études Gartner. Il s'agit de la première fois qu'elles enregistrent une croissance depuis le premier trimestre 2012, bénéficiant de la demande pour les ordinateurs dédiés aux entreprises.