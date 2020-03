HP INC : rejette l'offre améliorée de XEROX

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le conseil d'administration d'HP Inc recommande à l'unanimité aux actionnaires du groupe de ne pas apporter leurs actions à l'offre de Xerox. Il estime qu'elle sous-évalue significativement HP et profite de manière disproportionnée aux actionnaires de Xerox. Ce dernier propose 24 dollars par titre fabricant d’imprimantes et de PC, qui est valorisé 35 milliards de dollars. Il s’agit d’une offre mixte constituée de 18,40 dollars en espèces et de 0,149 action Xerox par titre HP Inc."L'offre de Xerox laisserait à nos actionnaires un investissement dans une société combinée qui serait accablée par un niveau d'endettement irresponsable et qui nécessiterait par la suite des synergies irréalistes et irréalisables qui mettraient en péril l'ensemble de la société" a indiqué le conseil d'administration d'HP.