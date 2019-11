HP INC : rejette une nouvelle fois l'offre de rachat de XEROX

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

« Votre proposition ne constitue pas une base de diligence raisonnable ou de négociation » a déclaré le conseil d’administration de HP Inc dans une lettre adressée au Directeur général de Xerox, John Visentin. Il continue de juger qu'elle sous-estime considérablement le fabricant d’imprimantes et de PC. « De plus, elle est hautement conditionnelle et incertaine. En particulier, l'incertitude persiste quant à la capacité de Xerox de réunir la partie en espèces de l'offre », ajoute le CA. Ce dernier continue en outre à s’inquiéter de l'endettement " démesuré " de la nouvelle société.HP Inc a aussi souligné les contreperformances opérationnelles de Xerox, dont les revenus sont ressortis inférieurs aux attentes au cours de 4 des 5 derniers trimestres.Xerox a dévoilé une offre de rachat de 33 milliards de dollars, soit 22 dollars par action, dont 17 dollars en numéraire et 0,137 action Xerox par titre HP détenu. Il a menacé la semaine dernière de lancer une OPA hostile sur sa cible.