HP INC : revenus et objectifs ne sont pas à la hauteur des attentes

HP Inc a présenté des revenus et des perspectives décevants. Au deuxième trimestre, clos fin avril, la société spécialisée dans les ordinateurs personnels et les imprimantes a réalisé un bénéfice net en repli de 9,7% à 764 millions de dollars, soit 53 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice a atteint 51 cents par action, dépassant de 7 cents le consensus FactSet. Attendu par le marché à 12,47 milliards de dollars, son chiffre d'affaires a chuté de 11,2% (-10,1% à change constants) à 12,93 milliards de dollars.Les PC ont vu leurs revenus reculer de 7% (-6% à change constants) à 8,31 milliards de dollars. Ils ont affiché une marge opérationnelle de 6,6%, en amélioration de 2,7 points. L'activité d'imprimantes de HP Inc. a, elle, enregistré une ses ventes en repli de 19% (-18% à change constants) à 4,16 milliards et affiche une marge opérationnelle de 13,2%, en recul de 320 points de base.Sur le trimestre en cours, HP vise un bénéfice par action ajusté compris entre 39 et 45 cents alors que le marché cible 47 cents. Sur l'ensemble de l'exercice, le groupe ne fournit pas de guidance du fait de l'incertitude alimentée par le Coronavirus.