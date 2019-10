HP INC : va supprimer entre 7 000 et 9 000 postes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

HP Inc a annoncé un plan de restructuration pour l'exercice 2020 afin de simplifier son modèle d'exploitation et devenir une entreprise plus numérique. La société prévoit de réduire ses effectifs mondiaux d'environ 7 000 à 9 000 employés en combinant les départs et les départs volontaires à la retraite anticipée. Cette restructuration coûtera 1 milliard de dollars à la société spécialisée dans les ordinateurs personnels et les imprimantes.Environ 100 millions de dollars de charges de restructuration seront enregistrés au quatrième trimestre de l'exercice 2019, 500 millions de dollars au cours de l'exercice 2020 et le reste réparti entre les exercices 2021 et 2022. Ces mesures devraient être achevées au cours de l'exercice 2022. La société estime que ces mesures se traduiront par des économies annualisées d'environ 1 milliard de dollars d'ici la fin de l'exercice 2022.Pour l'exercice fiscal 2020, la société américaine cible un bénéfice par action ajusté compris entre 2,22 et 2,32 dollars. Wall Street vise 2,24 dollars.HP Inc anticipe par ailleurs la génération d'au moins 3 milliards de dollars de free cash flow, dont au moins 75% sera redistribué aux actionnaires. Le dividende devrait notamment être augmenté de 10%.