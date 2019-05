HP Inc : consensus battu au 2e trimestre

24/05/2019 | 09:14

HP Inc, qui regroupe les activités de matériel informatique de l'ancien Hewlett-Packard, a publié un BPA ajusté en hausse de 10,4% à 53 cents pour son deuxième trimestre comptable, soit deux cents de plus que l'estimation moyenne des analystes.



Sa marge opérationnelle ajustée s'est accrue de 0,1 point à 7,4% pour des revenus stables à 14 milliards de dollars (+2% à taux de changes constants), avec une croissance de 2% en ordinateurs personnels et une baisse symétrique en imprimantes.



Le groupe basé à Palo Alto (Californie) indique anticiper désormais un BPA ajusté entre 2,14 et 2,21 dollars pour son exercice 2018-19, resserrant ainsi sa fourchette cible qui allait de 2,12 à 2,22 dollars précédemment.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.