HP Inc : en ligne avec les attentes au 4e trimestre

30/11/2018 | 08:38

HP Inc, société qui regroupe les activités de matériel informatique de l'ancien Hewlett-Packard, a publié un bénéfice net ajusté en hausse de 15% à 0,9 milliard de dollars pour le trimestre écoulé, soit un BPA de 54 cents, en ligne avec le consensus.



Sa marge opérationnelle ajustée s'est dégradée de 0,2 point à 7,1% pour des revenus en hausse de 10% à 15,4 milliards (+9% à taux de changes constants), avec des progressions similaires pour les ordinateurs personnels et pour les imprimantes.



Affichant sur l'ensemble de l'exercice écoulé un BPA ajusté de 2,02 dollars, conforme donc à sa dernière fourchette cible qui allait de deux à 2,03 dollars, HP Inc déclare l'anticiper entre 2,12 et 2,22 dollars pour son exercice 2018-19.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.