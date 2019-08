HP Inc : fourchette cible de BPA resserrée en hausse

23/08/2019 | 09:13

A l'occasion de la publication de ses résultats de troisième trimestre comptable, HP Inc indique viser désormais un BPA ajusté compris entre 2,18 et 2,22 dollars, relevant ainsi la borne basse de cette fourchette-cible qui était de 2,12 dollars auparavant.



La société, qui regroupe les activités de matériel informatique de l'ancien Hewlett-Packard, a publié un BPA ajusté en hausse de 11,5% à 58 cents, et une marge opérationnelle ajustée en progression de 0,4 point à 7,6% au titre du trimestre écoulé.



Ses revenus se sont montrés stables (+0,1%) à 14,6 milliards de dollars en publié, mais ont augmenté de 2% à taux de changes constants, avec un gain de 6% en ordinateurs personnels et une baisse de 5% en imprimantes.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.