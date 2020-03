HP Inc. : l'impression 3D au service de la santé

HP vient de lancer une campagne de solidarité pour lutter contre les problèmes d'approvisionnement de matériel médical. L'entreprise a fait appel à l'ensemble de ses partenaires pour mettre à disposition gracieusement, un ensemble de fichiers pour imprimante 3D, comprenant des masques, un respirateur, des ouvres portes… Les fichiers sont accessibles sur leur site et il est également possible d'effectuer des requêtes pour la conception ou l'impression de matériel médical. À cet effet, l'entreprise a mobilisé ses équipes et sa communauté pour produire des pièces sur place. Plus de 1000 d'entre elles ont déjà été livrées à des hôpitaux locaux. Certaines applications comme des ventilateurs de terrain, ou encore des masques FFP3 sont encore à l'étude, mais devraient être mis à disposition prochainement.

Le dirigeant de HP a déclaré "Notre plus profonde appréciation va à nos employés, partenaires, clients, et les membres de notre communauté pour leurs efforts inlassables pour soutenir les professionnels de la santé qui font la différence en première ligne."