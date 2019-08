HP Inc : nouveau directeur général en novembre

23/08/2019 | 09:41

En marge de ses trimestriels, HP Inc a annoncé jeudi soir la nomination d'Enrique Lores comme directeur général (CEO), à partir du 1er novembre, en remplacement de Dion Weisler qui a décidé de rentrer en Australie pour des raisons de santé.



Enrique Lores a rejoint le géant informatique il y a trente ans et exerce depuis 2015 la fonction de président de l'activité imagerie, impression et solutions, qui a réalisé plus de 20 milliards de dollars de revenus en 2017-18.



Dion Weisler travaillera auprès de son successeur jusqu'en janvier 2020 pour assurer une transition en douceur, et restera membre du conseil d'administration jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires.



