HP Inc : objectifs fixés pour l'exercice 2020

04/10/2019 | 09:54

En marge de la présentation de son plan de restructuration, HP Inc déclare viser pour son exercice 2020 un BPA compris entre 1,98 et 2,10 dollars en données publiées et entre 2,22 et 2,32 dollars en données ajustées.



Sur la base de l'environnement actuel, la société qui regroupe les activités de matériel informatique de l'ancien Hewlett-Packard, anticipe une génération de free cash-flow d'au moins trois milliards de dollars pour son prochain exercice.



Pour rappel, HP Inc a fait part aussi d'un plan de restructuration prévoyant 7000 à 9000 suppressions de postes à partir de l'exercice 2020, et d'une autorisation de rachats d'actions supplémentaire pour cinq milliards de dollars.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.