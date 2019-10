HP Inc : plan de restructuration et rachats d'actions

04/10/2019 | 09:33

HP Inc, la société qui regroupe les activités de matériel informatique de l'ancien Hewlett-Packard, annonce pour son exercice 2020 un plan de restructuration prévoyant 7000 à 9000 suppressions de postes.



Ces mesures, qui devraient s'achever en 2022, se traduiront par des charges exceptionnelles d'environ un milliard de dollars et généreront des économies brutes annualisées du même ordre à la fin de l'exercice 2022.



Par ailleurs, HP Inc fait part d'une autorisation de rachats d'actions supplémentaire pour cinq milliards de dollars, combinée à une volonté affichée d'accroitre de 10% son dividende dans le but de redistribuer au moins 75% de son free cash-flow lors de l'exercice 2020.



