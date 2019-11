HP : La valeur du jour à Wall Street - HP INC toujours droit dans ses bottes face à XEROX

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

HP Inc persiste et signe : pas question d’accepter de discuter l’offre de rachat de Xerox dans la situation actuelle. En bourse, l’action du fabricant d’imprimantes et de PC gagne 0,45% à 20,03 dollars, un niveau bien inférieur aux 22 dollars proposés par le spécialiste des copieurs. Son offre valorise HP Inc 33 milliards de dollars, un montant jugé très insuffisant par la direction de HP Inc." Votre proposition ne constitue pas une base de diligence raisonnable ou de négociation " a déclaré le conseil d'administration de HP Inc dans une lettre adressée au Directeur général de Xerox, John Visentin. Il continue de juger qu'elle sous-estime considérablement le fabricant d'imprimantes et de PC. " De plus, elle est hautement conditionnelle et incertaine. En particulier, l'incertitude persiste quant à la capacité de Xerox de réunir la partie en espèces de l'offre ", ajoute le CA. Ce dernier continue en outre à s'inquiéter de l'endettement " démesuré " de la nouvelle société.HP Inc a aussi souligné les contreperformances opérationnelles de Xerox, dont les revenus sont ressortis inférieurs aux attentes au cours de 4 des 5 derniers trimestres.Après avoir menacé la semaine dernière de lancer une OPA hostile, Xerox pourrait bien passer à l'action.