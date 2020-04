HP : Xerox abandonne son offre d'achat

01/04/2020 | 14:43

Xerox a annoncé qu'il avait décidé d'abandonner son offre d'achat hostile d'environ 30 milliards de dollars sur HP.



La société a également annoncé qu'elle ne chercherait plus à nommer une liste de candidats au conseil d'administration de HP.



Xerox a indiqué que cet accord ne serait pas productif dans le contexte macroéconomique actuel avec les turbulences du marché causées par la crise sanitaire du Covid-19.



'Dans tous les cas, les investisseurs étaient à juste titre de plus en plus hostiles à cette transaction', a commenté un analyste après la déclaration de Xerox.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.