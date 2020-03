HP : Xerox propose un nouveau candidat au conseil

09/03/2020 | 16:15

Xerox propose désormais la nomination de 12 candidats au conseil d'administration de HP, sur lequel il espère jeter son grappin à l'occasion de la prochaine assemblée générale du groupe.



Après le passage de 11 à 12 membres du conseil d'administration du fabricant d'ordinateurs et d'imprimantes, Xerox a décidé de proposer aux actionnaires de HP l'élection d'Erroll Davis, l'ancien patron d'Alliant Energy Corporation, un groupe énergétique basé dans le Midwest.



Ce cadre dirigeant présenté comme 'indépendant' et 'hautement qualifié' a notamment siégé au sein des conseils d'administration de General Motors, PPG Industries ou BP, fait valoir Xerox.



Xerox proposait jusqu'ici la nomination de 11 candidats, dont celle de Betsy Atkins, une femme d'affaires qui avait été l'un des premiers investisseurs de Yahoo! et eBay.



Cette manoeuvre s'ajoute à l'offre publique d'achat hostile lancée au début du mois par Xerox sur HP, une approche rejetée pour la énième fois par l'entreprise informatique californienne.



L'assemblée générale de HP se tiendra le 1er avril prochain.



