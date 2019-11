HP dit une nouvelle fois non à Xerox

New York (awp/afp) - HP, le fabricant d'ordinateurs personnels et d'imprimantes américain, a dit une nouvelle fois non dimanche à une offre de rachat de Xerox, dans une lettre publiée dimanche.

"Nous réitérons notre rejet de la proposition de Xerox qui sous évalue significativement HP", écrit le PDG de l'entreprise, Enrique Lores, dans la lettre adressée à son homologue de Xerox, John Visentin.

HP qualifie l'offre d'"incertaine" et souligne en particulier qu'il n'est pas certain que Xerox, qui a donné ses lettres de noblesse à la photocopie moderne, puisse lever les fonds nécessaires pour honorer la partie en numéraire de son offre de quelque 33 milliards de dollars.

HP juge également que le poids de la dette, trop imposant, pourrait aussi peser sur l'avenir de la nouvelle entité.

Le 21 novembre, Xerox avait haussé le ton et donné un ultimatum à HP.

"A moins que nous ne nous mettions d'accord sur une fusion amicale avant 17 heures (heure de New York) le lundi 25 novembre 2019, Xerox s'adressera directement à vos actionnaires pour les convaincre du bien-fondé de l'opération", menaçait M. Visentin dans un courrier.

Xerox a proposé début novembre à HP de racheter l'entreprise pour 22 dollars par titre, ce qui correspond à quelque 33 milliards de dollars.

Mais HP, né de la scission de Hewlett-Packard, avait déjà rejeté l'offre dimanche dernier rejeté dimanche, la jugeant insuffisante et pas dans le meilleur intérêt de ses actionnaires.

HP réalise aujourd'hui un chiffre d'affaires presque six fois plus élevé que Xerox pour une capitalisation boursière trois fois plus importante à environ 29 milliards de dollars, contre 8 milliards.

Selon le Wall Street Journal, l'investisseur activiste Carl Icahn ferait pression en faveur d'une fusion avec Xerox, convaincu qu'une combinaison des deux fabricants d'imprimantes pourrait générer d'importants bénéfices pour les investisseurs.

La lettre de rejet envoyée ce 24 novembre par HP à Xerox est copiée au PDG de Icahn Enterprises, Keith Cozza, également président du conseil d'administration de Xerox.

M. Icahn a récemment pris une participation au capital de HP et est également le premier actionnaire de Xerox, selon le cabinet Factset.

afp/jh