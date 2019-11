HP : pourrait faire l'objet d'une offre de Xerox / WSJ

06/11/2019 | 10:18

Selon le Wall Street Journal (WSJ), Xerox envisagerait de déposer une offre de rachat mixte (en espèces et en titres) sur son compatriote HP, dont la Bourse valorise le capital plus de 27 milliards de dollars. Soit plus du triple de la capitalisation de Xerox (8 milliards de dollars).



Le spécialiste américain de la gestion documentaire entendrait ainsi s'allier avec le fabricant d'ordinateurs et d'imprimantes dans ce que le WSJ décrit comme 'l'union de deux étoiles technologiques pâlissantes'.







