La valeur du jour à Wall Street - HP INC : les investisseurs font la fine bouche

HP Inc a présenté de résultats supérieurs aux attentes, mais son titre figure parmi les principaux replis de l’indice S&P 500 : -1,37% à 19,785 dollars. Aucun commentaire n’a été fait sur l’offre de rachat de Xerox, que le fabricant d’ordinateurs personnels et d’imprimantes a de nouveau rejeté ce week-end. De plus, les ventes tirées des fournitures pour les imprimantes, dont les très rentables toners, n’ont pas été à la hauteur des anticipations. Au quatrième trimestre, clos fin octobre, HP Inc a réalisé un bénéfice net en repli de 73% à 388 millions de dollars, soit 26 cents par action.Hors éléments exceptionnels, le bénéfice a atteint 60 cents par action, dépassant de 2 cents le consensus FactSet. Attendu par le marché à 15,27 milliards de dollars, son chiffre d'affaires a augmenté de 0,3% (+1,8% à change constants) à 15,4 milliards de dollars.Les PC ont vu leurs revenus augmenter de 3,6% (+5,4% à change constants) à 10,43 milliards de dollars. Ils ont affiché une marge opérationnelle de 5,3%, en amélioration de 1,6 point. L'activité d'imprimantes de HP Inc. a, elle, enregistré une ses ventes en repli de 6% (-5% à change constants) à 4,98 milliards et affiche une marge opérationnelle de 15,6%, en recul de 40 points de base. Les fournitures pour les imprimantes ont affiché un repli de 7% de leurs revenus. Elles représentent 20% de l'activité totale du groupe.Sur le trimestre en cours, HP vise un bénéfice par action ajusté compris entre 53 et 56 cents alors que le marché cible 53 cents. Sur l'ensemble de l'exercice, il est prévu entre 2,24 et 2,32 dollars tandis que le free cash flow est anticipé au moins à 3 milliards de dollars.