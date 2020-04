La valeur du jour à Wall Street - XEROX renonce à racheter HP INC : rendez-vous en 2021 pour la revanche ?

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

HP Inc plonge de 9,10% à 15,78 dollars tandis que Xerox perd 4,28% à 18,13 dollars, la pandémie de coronavirus ayant forcé le second à ranger dans ses cartons son offre de rachat sur le premier. « La crise sanitaire mondiale actuelle et les turbulences macroéconomiques et des marchés qui en résultent ont créé un environnement qui n'est pas propice à ce que Xerox continue de rechercher à racheter HP Inc », a indiqué le spécialiste de l'impression. Ce dernier proposait 24 dollars par titre du fabricant d'imprimantes et de PC, qui était valorisé 35 milliards de dollars sur cette base.HP Inc avait rejeté cette proposition. "L'offre de Xerox laisserait à nos actionnaires un investissement dans une société combinée qui serait accablée par un niveau d'endettement irresponsable et qui nécessiterait par la suite des synergies irréalistes et irréalisables qui mettraient en péril l'ensemble de la société" avait alors explique le conseil d'administration d'HP.Cette décision semble sage à posteriori, étant donné les dégâts occasionnés sur le marché du crédit et la situation économique par le Covid-19." Bien que nous continuions de penser que la consolidation du secteur de l'impression a du sens, l'annonce d'aujourd'hui n'est pas une surprise et nous sommes d'accord que le contexte économique actuel rend les fusions et acquisitions des grande taille difficiles, en particulier compte tenu de l'effet de levier de la nouvelle entité créée par la transaction ", explique Credit Suisse.JPMorgan a été en contact avec HP et a le sentiment que l'entreprise est toujours ouverte à l'idée de consolidation industrielle, mais dans l'espoir qu'elle pourra reprendre les discussions des fusions & acquisitions avec Xerox (et d'autres) dans le futur dans une position de force relative. Pour résumer, l'analyste pense que HP pourrait faire une offre sur un Xerox potentiellement affaibli en 2021. Il s'attend en effet à ce que ce dernier souffre plus de la pandémie que son ancienne proie.