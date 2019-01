09/01/2019 | 14:38

Barclays Capital (BarCap) dégrade sa recommandation sur HBSBC de 'pondérer en ligne' à 'sous-pondérer' par rapport à son échantillon de banques européennes couvertes, avec un objectif de cours ramené de 7,40 à 6,40 euros.



'Nous apprécions toujours son aspect de croissance à long terme et reconnaissons HSBC comme un refuge relatif dans des marchés difficiles avec un rendement de trésorerie de 6% et des résultats diversifiés', écrit le broker dans sa note.



Néanmoins, BarCap perçoit du potentiel de baisse pour le consensus de bénéfices, citant 'une Chine plus faible, une courbe inversée aux Etats-Unis et des mouvements de changes', et juge la valorisation de l'établissement britannique 'chère'.



