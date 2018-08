HSBC : Credit Suisse abaisse son objectif de cours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Credit Suisse a réduit son objectif de cours de 740 pence à 720 pence et confirmé son opinion Neutre sur HSBC après les résultats du deuxième trimestre. Le bureau d'études a réduit ses estimations de bénéfice par action de 4% pour 2019 et 2020 car il anticipe des profits avant provisions plus faibles (revenus d'intérêt plus faibles et coûts plus élevés) qui ne seront pas entièrement compensés par des dépréciations plus faibles. Selon le broker, la banque aura des difficultés à atteindre son objectif d'une évolution des revenus supérieure à celle des coûts en 2018.Enfin, l'analyste explique la révision à la baisse de l'objectif de cours par un surplus de capital réduit.