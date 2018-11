HSBC France : Lisa Hicks est nommée Directrice de la Stratégie

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Lisa Hicks est nommée Directrice de la Stratégie pour HSBC France et intègre à ce titre le Comité Exécutif de la banque. Lisa Hicks , qui dirigeait jusqu’alors l’équipe en charge de la mise en oeuvre des cessions et acquisitions du groupe basée à Londres, succède à Sébastien Guillo. Elle reportera conjointement à Jean Beunardeau, Directeur Général de HSBC France et à Toby Walter, Directeur de la Stratégie pour l’Europe.Sébastien Guillo est nommé Directeur de l'International au sein de la Banque d'Entreprises de HSBC France. Il aura notamment pour missions de développer l'activité réalisée avec les filiales françaises d'entreprises étrangères mid-caps et de favoriser la collaboration entre la France et les différents pays dans lesquels HSBC est présent. Il reportera à Jacques Sourbier et intègrera le Comité Exécutif de la Banque d'Entreprises.Diplômée de la Manchester Metropolitan University et de l'Université de Caen, Lisa Hicks, 45 ans, a rejoint le Groupe HSBC en 1996. Elle a occupé différents postes au sein des activités de marchés, comme la vente et le trading, mais aussi les risques. Elle a également fait partie des équipes de stratégie en charge de la Banque d'Investissement, de Financement et de Marchés. Lisa Hicks dirigeait l'équipe Global Transaction Team depuis octobre 2014, et était responsable de la mise en oeuvre et de l'exécution des acquisitions et cessions du Groupe.Diplômé de l'ESSEC, Sébastien Guillo, 34 ans, est entré chez HSBC en 2010 en tant qu'analyste financier, en charge des métiers RBWM et CMB. Il avait été précédemment consultant en stratégie pour Oliver Wyman. En 2012, il est nommé Directeur Financier pour la Banque d'Entreprises. Sébastien Guillo était Directeur de la Stratégie de HSBC France depuis septembre 2014.