HSBC : France annonce deux nominations

Rodolphe de Tinguy est nommé Directeur de l’équipe de Financements LBO Mid-Cap d’HSBC France. A ce titre, il prend la direction de l’activité de Financements LBO pour les entreprises de taille moyenne et continuera à développer la présence d’HSBC France auprès des fonds de Private Equity Mid-Cap. Il poursuivra également la croissance de l’activité de Financements LBO Mid-Cap en France.Pierre Schweisthal, qui était co-Directeur pour l'activité aux cotés de Rodolphe de Tinguy vient d'être nommé Directeur Adjoint de Principal Investments d' HSBC France aux côtés de Loic Bonnat. Cette équipe est en charge des investissements pour compte propre d'HSBC France.Âgé de 44 ans, Rodolphe de Tinguy est diplômé de Grenoble École de Management et de Georgia Tech (Georgia Institue of Technology). Il a fait partie pendant 10 ans, de l'équipe LBO Large Cap d'HSBC à Paris puis à Londres. En 2015, il rejoint l'équipe de Financements LBO Mid-Cap France en tant que Co-Directeur.Pierre Schweisthal, 55 ans, est diplômé de l'École spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie (ESTP). Il débute sa carrière à la Direction Financière du CCF puis, pendant 20 ans, exerce dans les Financements LBO. Il a codirigé l'équipe de Financements LBO Large Cap d'HSBC à Paris puis a créé l'équipe de Financements LBO Mid Cap d' HSBC France.