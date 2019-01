Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Antoine Giscard d’Estaing rejoint HSBC France en tant que Vice-Chairman, Banque de Financement d’Investissement et de Marchés. Diplômé d'HEC Paris et de l'Ecole Nationale d'Administration, il a débuté sa carrière au Ministère des Finances avant d'intégrer en 1990, le Groupe Lyonnaise des Eaux bientôt fusionné avec la Compagnie de Suez, dont il devient Directeur Financier.Antoine Giscard d'Estaing rejoint Schneider Electric en 2000 en qualité de Directeur Général Adjoint Finance, Contrôle, Affaires juridiques. De 2005 à 2007, il occupe chez Danone la fonction de Directeur Général Adjoint Finance, Stratégie et Systèmes d'Information. En 2008, il est partenaire au bureau de Paris de Bain & Company. En avril 2009, il rejoint le distributeur Casino en tant que Directeur Financier du Groupe et membre du Comité exécutif. Il est administrateur de plusieurs sociétés cotées (en France et à l'étranger) et ancien membre du collège de l'Autorité des Marchés financiers.