HSBC France : l'exigence de la BCE au titre du pilier 2 fixé à 3%

A l'issue de l'exercice annuel de revue et d'évaluation (supervisory review and evaluation process – SREP), la Banque centrale européenne a fixé pour l’année 2019 à 3% le niveau minimal de fonds propres pour HSBC France au titre de l'exigence Pilier 2 (Pillar 2 requirement – P2R). HSBC France devra respecter, sur une base consolidée, un ratio de fonds propres totaux d’au moins 13,50% au 1er janvier 2019.Cette exigence globale en fonds propres (Overall capital requirement – OCR) se décompose entre le minimum de 8% de capital prévu à l'article 92.1 du règlement 575/2013, l'exigence de 2,50% au titre du coussin de conservation au titre de l'article 129 de la directive 2013/36 et l'exigence Pilier 2 de 3,00% précédemment mentionnée.L'exigence en fonds propres de base de catégorie 1 (CET1) est de 10%, hors Pillar 2 guidance – P2G.Au 30 juin 2018, le ratio de fonds propres totaux fully loaded de HSBC France était de 15,2% et le ratio CET1 fully loaded était de 12,2%.