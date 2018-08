HSBC : France rachète plusieurs filiales européennes à sa maison mère avant le Brexit

PARIS (Agefi-Dow Jones)--HSBC France a annoncé lundi l'acquisition de plusieurs sociétés européennes appartenant à sa maison mère britannique HSBC "dans un contexte d'évolution politique et réglementaire en Europe".

Afin de "conforter sa proposition paneuropéenne pour les clients", HSBC France a ainsi acquis au 1er août HSBC Polska Bank SA en Pologne et HSBC Institutional Trust Services (Irlande) DAC en Irlande. L'entité française va également racheter les activités de sept succursales de HSBC Bank en Belgique, en République tchèque, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Espagne. "L'acquisition des actifs et des passifs de ces activités devrait être effective durant le premier trimestre 2019", a précisé la banque.

"Ces entités offrent des services aux clients de la banque de financement, d'investissement et de marchés de HSBC, ainsi qu'à la clientèle d'entreprises. En particulier, HSBC en Irlande et au Luxembourg fournit des services de conservation de titres aux fonds d'investissements et aux entreprises", a également indiqué HSBC France.

Au total, les entités et activités reprises par HSBC France ont dégagé un résultat combiné avant impôts de 168 millions d'euros en 2017 et présentaient un bilan de 13 milliards d'euros au 31 décembre 2017. Les acquisitions prévues ont été ou vont être approuvées par les autorités compétentes et les conseils d'administration concernés, a souligné HSBC France.

Ces transferts d'activité de la maison mère britannique vers la filiale française de HSBC interviennent quelques mois avant la sortie prévue du Royaume-Uni de l'Union européenne fin mars 2019.

HSBC a également finalisé le mois dernier la création de HSBC UK Bank, une structure séparée pour sa banque de détail au Royaume-Uni, afin de répondre à la législation britannique imposant aux banques de séparer la banque de détail du reste de leurs activités.

-Valérie Venck, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 48 11; vvenck@agefi.fr ed: GLB

