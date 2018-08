HSBC : ajustement juridique d'activités en Europe

06/08/2018 | 11:49

En marge de la publication de ses résultats annuels, annonce un ajustement juridique de ses activités 'de manière à conforter sa proposition paneuropéenne pour les clients, dans un contexte d'évolution politique et réglementaire en Europe'.



HSBC France, filiale à 99,99% de HSBC Bank plc, a ainsi acquis deux filiales européennes au 1er août, HSBC Polska Bank SA en Pologne et HSBC Institutional Trust Services (Irlande) DAC en Irlande, respectivement filiale directe et indirecte de HSBC Bank plc.



Elle va aussi acquérir les activités de sept succursales européennes (Belgique, Tchéquie, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et Espagne), actuellement rattachées à HSBC Bank plc, acquisition qui devrait être effective durant le premier trimestre 2019.



