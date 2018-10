HSBC : bat le consensus au 3e trimestre

29/10/2018 | 10:02

HSBC grimpe de 3,6% en début de séance à Londres, suite à la publication d'un profit avant impôt ajusté en croissance de 16% à 6,2 milliards de dollars sur le troisième trimestre 2018, là où les analystes n'anticipaient en moyenne que 5,7 milliards.



Sur les neuf premiers mois de l'année, le profit avant impôt ajusté se trouve ainsi porté à 18,3 milliards, avec des revenus qui ont augmenté de 4% à 41,4 milliards et des dépenses ajustées en croissance de 6% à 24,1 milliards.



'Comme nous l'avions promis, nous réalisons de la croissance à partir de nos domaines de vigueur, tout en investissant dans les activités et en tenant fermement nos coûts', commente le directeur général de la banque John Flint.



