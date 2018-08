HSBC: bénéfice net semestriel en hausse de 2,48% à 7,173 milliards de dollars

Hong Kong (awp/afp) - La banque HSBC a publié lundi un bénéfice net part du groupe de 7,173 milliards de dollars au premier semestre, en hausse de 2,48%, en faisant part d'un "optimisme prudent" en dépit des tensions commerciales sino-américaines.

Après avoir mis en oeuvre un plan de restructuration annoncé en 2015 qui impliquait qu'il se sépare de près de 50.000 employés, le groupe basé à Londres mais actif à travers le monde et particulièrement en Asie a indiqué qu'il embauchait de nouveau afin de poursuivre plus en avant sur le chemin de la croissance.

"Nous sommes en train d'investir pour gagner de nouveaux clients, pour accroître notre part de marché et poser les fondations d'une croissance régulière des bénéfices et des rendements", a déclaré dans un communiqué le directeur général de la banque John Flint.

Il a précisé que ces investissements, au premier semestre avaient notamment impliqué d'"embaucher davantage d'employés de première ligne dans nos secteurs d'activité les plus forts et d'accroître nos capacités numériques sur nos marchés clé", en expliquant que le but était d'améliorer les services aux clients.

Ces résultats sont conformes aux attentes des analystes qui anticipaient une progression du bénéfice.

Pour le premier semestre 2017, HSBC avait publié un bénéfice net part de groupe de 6,999 milliards de dollars.

Le groupe a par ailleurs fait état d'un chiffre d'affaires sur les six premiers mois de l'année de 27,3 milliards de dollars, en hausse de 4%.

Ces résultats ont été tempérés par une progression de 7% des dépenses d'exploitation à 17,5 milliards de dollars, qui reflète selon la banque les investissements dans les capacités numériques.

afp/rp