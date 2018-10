HSBC : dépasse les attentes au troisième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

HSBC (+4,84% à 643,30 pence) affiche la plus forte hausse de l’indice FTSE 100, soutenu par des résultats meilleurs que prévu au troisième trimestre. Les investisseurs ont d’autant plus apprécié que la première banque européenne par la taille du bilan a - comme promis - réussi à faire progresser ses revenus plus rapidement que ses coûts. Au troisième trimestre, le bénéfice imposable de HSBC a progressé de 28% à 5,92 milliards de dollars (5,15 milliards d'euros). En données ajustées, il a augmenté de 16% à 6,19 milliards de dollars, soit 8% de mieux que le consensus.Les revenus ajustés d'HSBC ont, pour leur part, progressé de 8,8% à 13,84 milliards de dollars. Les coûts opérationnels ajustés ont pour leur part augmenté de 2% à 7,74 milliards de dollars.S'agissant de sa solidité financière, HSBC a dévoilé un ratio de fonds propres durs de 14,3%, en hausse de 0,1 point sur le trimestre.