HSBC : paye 765 millions de dollars pour régler un litige aux Etats-Unis

Les grandes banques internationales continuent de payer pour leurs pratiques douteuses avant la dernière crise financière lors de la vente de titres adossés à des créances hypothécaires. HSBC North America Holdings Inc., a ainsi accepté de régler 765 millions de dollars (664 millions d’euros) aux autorités américaines afin de mettre un terme à une enquête portant sur l'une de ses affaires. La banque européenne était accusée d’avoir induit en erreur les acheteurs sur la qualité de ces prêts immobiliers.En Bourse, l'action HSBC gagne 0,93% à 661,70 pence au sein d'un secteur bancaire bien orienté en Europe grâce à une hausse du rendement à long terme.Cet accord était anticipé par les investisseurs et le montant dévoilé correspond à celui annoncé en juillet par l'établissement britannique. Aucune provision supplémentaire n'est prévue après sa signature. Ce dernier avait alors déjà trouvé un accord de principe avec les autorités américaines. La période concernée est comprise entre 2005 et 2007.Selon les termes de l'accord, HSBC North America Holdings Inc., ne reconnaît aucune responsabilité, ni actes répréhensibles."Nous sommes heureux de mettre un terme à cette enquête liée à une activité qui s'est déroulée il y a plus de 10 ans ", a déclaré Patrick Burke, président et directeur général de HSBC USA. "Depuis la crise financière, HSBC a renforcé sa culture, ses processus et ses contrôles internes pour garantir des résultats équitables à ses clients ".