HSBC : tassement du profit imposable au 1er semestre

06/08/2018 | 09:33

HSBC cède 1,1% en début de séance à Londres, suite à la publication d'un profit avant impôt ajusté de 12,1 milliards de dollars au titre des six premiers mois de 2018, en baisse de 2% en comparaison annuelle, et ce malgré des pertes sur crédit plus faibles attendues.



Hors effets de changes et de mouvements dans les éléments significatifs, les revenus ajustés de la banque britannique ont augmenté de 2% à 27,5 milliards de dollars, mais ses dépenses ajustées se sont accrues de 8% à 16,4 milliards.



'Ces résultats, en ligne avec nos attentes, montrent une croissance vigoureuse des revenus dans nos activités globales', note le directeur général John Flint, ajoutant 'jeter les bases pour une progression consistante des profits et retours'.



