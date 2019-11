HSBC : Jefferies relève son opinion et l'objectif

18/11/2019 | 16:24

Les analystes de Jefferies évoquent dans leur étude du jour les avantages potentiels d'un plan de restructuration du groupe.



HSBC peut être en mesure d'éliminer 25% des coûts aux États-Unis et en Europe Global Banking and Markets (GBM), et 50% des coûts du centre d'entreprise, avec la cession des services bancaires de détail aux États-Unis et en France, qui représentent ensemble 8% des coûts du groupe indique Jefferies dans une note de recherche.



Selon Jefferies, un plan de restructuration laisse entrevoir un potentiel de révision des bénéfices de 22%, ce qui incite l'analyste à relever sa note de 'conserver' à 'achat'. L'objectif de cours passe de 691 à 790 pence.



