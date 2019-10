Agenda economique du lundi 28 octobre

** HEURE DE PARIS (GMT+2) ** PARIS - 08h45 Construction de logements / septembre - 10h45 Remise du rapport de Jean-Martin Folz sur la construction de l’EPR de Flamanville, au ministre de l'économie Bruno Le Maire et au PDG d'EDF , Jean-Bernard Levy - Vers 14h50 Adjudication des BTF FRANCFORT - 10h00 Masse monétaire M3, crédit au privé en zone euro / septembre - 16h00 Discours de Mario Draghi lors de la cérémonie organisée par la BCE avant son départ Sociétés : PARIS - 17H45 Imerys / résultats du T3 LONDRES - HSBC / résultats du T3 NEW YORK - Alphabet / résultats du T3 (après Bourse) ----------------------------------------------------------------------- Les informations économiques et financières en français LE POINT sur les marchés européens La BOURSE DE PARIS Les VALEURS DU JOUR à Paris LE POINT sur les changements de recommandations à Paris

