HSBC : Berenberg dégrade à Vendre

Berenberg a abaissé sa recommandation de Conserver à Vendre sur HSBC avec un objectif de cours réduit de 700 à 490 pence. Compte tenu des vents défavorables et des risques, le bureau d’études considère que le prime de 40% affichée par le PER de la banque par rapport au secteur n’est pas justifiée. Il juge que la nouvelle stratégie de HSBC repose sur de bonnes intentions, mais que le moment est mal choisi. Étant donné que sa croissance récente s'est appuyée sur des vents favorables cycliques, il juge que la baisse des taux crée un vent de face important.Compte tenu des tensions commerciales et politiques sur les principaux marchés de HSBC, une croissance des volumes de l'ordre de 4 % est, à son avis, irréaliste étant donné l'impact négatif des taux. En outre, l'analyste pense que ces tensions peuvent révéler des faiblesses dans le réseau plus large de HSBC.Bien que la restructuration des activités à faible rendement de la banque puisse compenser cette situation, il croit que les avantages apparents pourraient s'avérer illusoires.