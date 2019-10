HSBC France : envisage de déplacer son siège social

16/10/2019 | 16:45

HSBC France envisage de déplacer fin 2020 son siège social au 38 av Kleber, à 500 mètres de son siège actuel des Champs Elysées, vendu en 2010.



' Cet immeuble permettra d'accueillir environ 1 200 collaborateurs, principalement dans les activités commerciales pour les grandes entreprises, les investisseurs institutionnels, les particuliers et la banque privée, ainsi que les activités de marchés ' indique le groupe.



' La banque va également renforcer son implantation de la Défense, sur le site de Coeur Défense, qui regroupe aujourd'hui plus de 4 000 collaborateurs et en accueillera à terme environ 4500, et sur les agences proches d'Etoile '.



