HSBC : Noel Quinn confirmé au poste de Directeur général

HSBC Holdings plc a annoncé la nomination, avec effet immédiat, de Noel Quinn en tant que Directeur général, poste qu'il occupait par intérim depuis août 2019. Il avait alors remplacé John Flint. Lors de la présentation de sa stratégie, en février la banque avait indiqué qu'elle comptait nommer un Directeur général permanent dans les 6 à 12 prochains mois. Du fait de la crise actuelle, elle ne pouvais plus se permettre d'attendre aussi longtemps." Noel s'est révélé être le candidat idéal pour assumer un rôle permanent qu'il a rempli de manière impressionnante par intérim depuis août 2019. C'est un leader solide et éprouvé, doté d'une grande expertise bancaire mondiale, de relations approfondies avec les clients et de l'énergie et des compétences nécessaires pour faire avancer l'entreprise ", a déclaré le président, Mark Tucker.