HSBC : Pillar 3 Disclosures at 30 June 2020 - Announcement made to the HK stock exchange - Chinese (於2020年6月30日的第三支柱資料披露)

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires HSBC Holdings plc æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸ æ-¼ 2020å¹´ 6月 30æ-¥çš"第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ² æ-¼2020å¹´6月30æ-¥çš"第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ² ç›®éŒ" é 次 ç·'言 2 æ'˜è¦ 2 監管è¦å®šæŠ«éœ²æž¶æ§‹ 2 第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ² 2 主è¦æ¨™æº- 3 監管發展 3 æ-°å† ç-…æ¯'ç-«æƒ…風險管控應å°æŽªæ-½ 4 èˆ‡ä¸­æœŸæ¥­ç¸¾å ±å'Šçš"連繫 5 資本åŠé¢¨éšªåŠ 權資ç"¢ 7 自有資é‡' 7 æ§"æ¡¿æ¯"率 9 è³‡æœ¬ç·©è¡ 10 第一æ"¯æŸ±è³‡æœ¬è¦å®šåŠé¢¨éšªåŠ 權資ç"¢æµé‡ 10 自有資é‡'åŠåˆè³‡æ ¼è² å'µæœ€ä½Žè¦å®š 13 信貸風險 19 資ç"¢ä¿¡è²¸è³ªç´ 19 ä¸å±¥ç´"åŠæš«ç·©é'"æ¬¾é¢¨éšªé …ç›® 22 å·²é•è²¬é¢¨éšª 27 減低風險措æ-½ 27 交æ˜"å°æ‰‹ä¿¡è²¸é¢¨éšª 37 證券åŒ- 42 å¸'å ´é¢¨éšª 46 å…¶ä»-資æ-™ 50 簡稱 50 有é-œå‰çž»æ€§é™³è¿°ä¹‹æ示è²æ˜Ž 51 è¯çµ¡ 52 åˆ-表 åƒè€ƒ é 次 1 主è¦æ¨™æº-(KM1/IFRS9-FL) a 3 2 資ç"¢è² å'µè¡¨å°è³¬ï¼è²¡å‹™æœƒè¨ˆåŸºæº-與監管è¦å®šåŸºæº-綜åˆè¨ˆç®-çš"ç¯"åœ 6 3 自有資é‡'之披露 b 7 4 æ§"æ¡¿æ¯"率çš"一般披露(「LRComã€ï¼‰ a 9 5 會計基æº-資ç"¢èˆ‡æ§"æ¡¿æ¯"率風險å°è³¬æ¦'è¦ï¼ˆã€ŒLRSumã€ï¼‰ b 9 6 æ§"æ¡¿æ¯"率ï¼è³‡ç"¢è² å'µè¡¨å…§é¢¨éšªé¡žåˆ¥ï¼ˆä¸åŒ…括è¡ç"Ÿå·¥å…·ã€è­‰åˆ¸èžè³‡ 10 交æ˜"åŠç²è±å…風險)(「LRSplã€ï¼‰ a 7 é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢æ¦'覽(「OV1ã€ï¼‰ b 11 8 採ç"¨å…§éƒ¨è©•ç´šåŸºæº-計ç®-法計ç®-çš"ä¿¡è²¸é¢¨éšªä¹‹é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢æµé‡è¡¨ 11 (「CR8ã€ï¼‰ 9 採ç"¨å…§éƒ¨æ¨¡åž‹æ³•è¨ˆç®-çš"交æ˜"å°æ‰‹ä¿¡è²¸é¢¨éšªä¹‹é¢¨éšªåŠ 權資ç"¢æµé‡è¡¨ 12 10 採ç"¨å…§éƒ¨æ¨¡åž‹è¨ˆç®-法計ç®-çš"å¸'å ´é¢¨éšªä¹‹é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ ç"¢æµé‡è¡¨ï¼ˆã€ŒMR2-Bã€ï¼‰ 12 11.i æ­æ´²è§£æ±ºæ-¹æ¡ˆé›†åœ˜ä¹‹é-œéµæŒ‡æ¨™ï¼ˆã€ŒKM2ã€ï¼‰ a 13 11.ii 亞洲解決æ-¹æ¡ˆé›†åœ˜ä¹‹é-œéµæŒ‡æ¨™ï¼ˆã€ŒKM2ã€ï¼‰ 14 11.ii 美國解決æ-¹æ¡ˆé›†åœ˜ä¹‹é-œéµæŒ‡æ¨™ï¼ˆã€ŒKM2ã€ï¼‰ 14 12 æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力之çµ"æˆï¼ˆã€ŒTLAC1ã€ï¼‰ a 15 13 æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸ä¹‹å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºï¼ˆã€ŒTLAC3ã€ï¼‰ 16 14 HSBC UK Bank plc之å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºï¼ˆã€ŒTLAC2ã€ï¼‰ 16 15 英國滙è±éŠ€è¡Œæœ‰é™å…¬å¸ä¹‹å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºï¼ˆã€ŒTLAC2ã€ï¼‰ 17 16 HSBC Asia Holdings Ltd之å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºï¼ˆã€ŒTLAC3ã€ï¼‰ 17 17 香港上海滙è±éŠ€è¡Œæœ‰é™å…¬å¸ä¹‹å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºï¼ˆã€ŒTLAC2ã€ï¼‰ 18 18 æ'ç"ŸéŠ€è¡Œæœ‰é™å…¬å¸ä¹‹å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºï¼ˆã€ŒTLAC2ã€ï¼‰ 18 19 åŒ-美滙è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸ä¹‹å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºï¼ˆã€ŒTLAC3ã€ï¼‰ 18 20 按風險類別åŠå·¥å…·åˆ†æžçš"ä¿¡è²¸è³ªç´ ï¼ˆã€ŒCR1-Aã€ï¼‰ 19 21 按行業æˆ-交æ˜"å°æ‰‹é¡žåˆ¥åˆ†æžçš"ä¿¡è²¸è³ªç´ 1(「CR1-Bã€ï¼‰ 21 22 按地å€åˆ†æžçš"ä¿¡è²¸è³ªç´ 1,2(「CR1-Cã€ï¼‰ 22 23 æš«ç·©é'"æ¬¾é¢¨éšªé …ç›®ä¿¡è²¸è³ªç´ 23 24 é€éŽæŽ¥ç®¡åŠåŸ·è¡Œç¨‹åºç²å-之抵押å" 23 25 按逾期æ-¥æ•¸åˆ†æžçš"å±¥ç´"åŠä¸å±¥ç´"é¢¨éšªé …ç›®ä¿¡è²¸è³ªç´ 24 26 å±¥ç´"åŠä¸å±¥ç´"é¢¨éšªé …ç›®åŠç›¸é-œæº-å'™ 25 27 一般åŠç‰¹å®šä¿¡è²¸é¢¨éšªèª¿æ•´è®Šå‹•ï¼ˆã€ŒCR2-Aã€ï¼‰ 27 28 å·²é•è²¬è²¸æ¬¾åŠå'µå‹™è­‰åˆ¸è®Šå‹•ï¼ˆã€ŒCR2-Bã€ï¼‰ 27 29 減低信貸風險措æ-½æ-¹æ³•ï¼æ¦'覽(「CR3ã€ï¼‰ 27 30 標æº-計ç®-法ï¼ä¿¡è²¸æ›ç®-å› ç´ åŠæ¸›ä½Žä¿¡è²¸é¢¨éšªæŽªæ-½ï¼ˆã€ŒCRMã€ï¼‰çš" 28 效ç"¨ï¼ˆã€ŒCR4ã€ï¼‰ b 31 標æº-計ç®-法ï¼æŒ‰è³‡ç"¢é¡žåˆ¥åŠé¢¨éšªæ¬Šæ•¸åˆ†æžé¢¨éšªï¼ˆã€ŒCR5ã€ï¼‰ b 29 32 內部評級基æº-計ç®-法ï¼æŒ‰çµ"åˆåŠé•è²¬æˆ-ç"¶çŽ‡å¹…度分æžä¿¡è²¸é¢¨éšª 30 (「CR6ã€ï¼‰ a 33 內部評級基æº-計ç®-法ï¼ç"¨ä½œæ¸›ä½Žä¿¡è²¸é¢¨éšªæŽªæ-½æ-¹æ³•çš"信貸è¡ç"Ÿå·¥ 36 å…·å°é¢¨éšªåŠ 權資ç"¢çš"影響(「CR7ã€ï¼‰ 34 按分類計ç®-法çš"å°ˆé …å€Ÿè²¸ï¼ˆã€ŒCR10ã€ï¼‰ 36 35 按計ç®-法分æžäº¤æ˜"å°æ‰‹ä¿¡è²¸é¢¨éšªï¼ˆä¸åŒ…括中央çµç®-風險) 37 (「CCR1ã€ï¼‰ 36 信貸估值調整資本è¦æ±'(「CCR2ã€ï¼‰ 37 37 標æº-計ç®-法ï¼æŒ‰ç›£ç®¡è¦å®šçµ"åˆåŠé¢¨éšªæ¬Šæ•¸åˆ†æžäº¤æ˜"å°æ‰‹ä¿¡è²¸é¢¨éšª 37 (「CCR3ã€ï¼‰ 38 內部評級基æº-計ç®-法ï¼æŒ‰çµ"åˆåŠé•è²¬æˆ-ç"¶çŽ‡å¹…度分æžäº¤æ˜"å°æ‰‹ä¿¡ 38 貸風險(「CCR4ã€ï¼‰ 39 æ·¨é¡è¨ˆç®-åŠæ‰€æŒæœ‰æŠµæŠ¼å"å°é¢¨éšªå€¼çš"影響(「CCR5-Aã€ï¼‰ 40 40 交æ˜"å°æ‰‹ä¿¡è²¸é¢¨éšªæŠµæŠ¼å"çš"çµ"åˆæˆåˆ†ï¼ˆã€ŒCCR5-Bã€ï¼‰ 40 41 中央交æ˜"å°æ‰‹çš"風險(「CCR8ã€ï¼‰ 40 42 信貸è¡ç"Ÿå·¥å…·é¢¨éšªï¼ˆã€ŒCCR6ã€ï¼‰ 41 43 éžäº¤æ˜"è³¬é …çš"證券åŒ-風險(「SEC1ã€ï¼‰ 43 44 交æ˜"è³¬é …çš"證券åŒ-風險(「SEC2ã€ï¼‰ 44 45 éžäº¤æ˜"è³¬é …çš"證券åŒ-風險åŠæœ‰é-œç›£ç®¡è³‡æœ¬è¦å®šï¼éŠ€è¡Œä½œç'ºè¾¦ç†æ©Ÿ 44 構æˆ-資助機構(「SEC3ã€ï¼‰ 46 éžäº¤æ˜"è³¬é …çš"證券åŒ-風險åŠæœ‰é-œè³‡æœ¬è¦å®šï¼éŠ€è¡Œä½œç'ºæŠ•è³‡è€… 45 (「SEC4ã€ï¼‰ 47 æ ¹æ"šæ¨™æº-計ç®-法計ç®-çš"å¸'å ´é¢¨éšª(MR1) 46 48 æ ¹æ"šå…§éƒ¨æ¨¡åž‹è¨ˆç®-法計ç®-çš"å¸'å ´é¢¨éšª(MR2-A) 46 49 交æ˜"ç"¨é€"çµ"åˆçš"內部模型計ç®-法數值(MR3) 47 50 估計虧æ風險çš"估計與利潤╱虧ææ¯"較(MR4) 48 集團已採ç´æ­ç›Ÿæœ‰é-œIFRS 9「é‡'èžå·¥å…·ã€çš"監管è¦å®šéŽæ¸¡å®‰æŽ'ã€'æ ¹æ"šæ­¤ 安æŽ',本æ-‡ä»¶å ±å'Šå"åˆ-表çš"數å­-å'ˆåˆ-æ-¹å¼å¦'下: 部分數å­-按 IFRS 9 éŽæ¸¡åŸºæº-編製ã€'詳請æ-¼åˆ-表註釋æä¾›ã€' 全部數å­-按 IFRS 9 éŽæ¸¡åŸºæº-編製ã€'

所有其ä»-åˆ-表çš"數å­-按全é¢æŽ¡ç´ IFRS 9 基æº-編製ã€' 本æ-‡ä»¶æ‡‰èˆ‡ä¸­æœŸæ¥­ç¸¾å ±å'Šä¸€ä½µé-±è®€ã€'《 2020å¹´ä¸­æœŸæ¥­ç¸¾å ±å'Šã€‹å·²æ-¼æ»™è± 網站發布www.hsbc.comã€' 若干界定ç"¨èªž 除æ-‡ç¾©å¦æœ‰æ‰€æŒ‡å¤-,「滙è±æŽ§è'¡ã€ä¹ƒæŒ‡æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸ï¼Œè€Œã€Œæ»™è±ã€ã€ 「集團ã€æˆ-「æˆ'å€'ã€å‰‡æŒ‡æ»™è±æŽ§è'¡åŠå…¶é™"屬公å¸ã€'在本æ-‡ä»¶å…§ï¼Œä¸­è¯äºº æ°'å…±å'Œåœ‹é¦™æ¸¯ç‰¹åˆ¥è¡Œæ"¿å€ç°¡ç¨±ç'ºã€Œé¦™æ¸¯ã€ã€'當使ç"¨ã€Œè'¡æ±æ¬Šç›Šã€åŠã€Œè'¡ æ±æ¬Šç›Šç¸½é¡ã€ç­‰ç"¨èªžæ™',「è'¡æ±ã€æŒ‡æ»™è±æŽ§è'¡çš"普通è'¡åŠç"±æ»™è±æŽ§è'¡ç™¼ 行並分類ç'ºè'¡æ±æ¬Šç›Šçš"å"ªå…ˆè'¡åŠè³‡æœ¬è­‰åˆ¸ä¹‹æŒæœ‰äººã€'「百è¬ç¾Žå…ƒã€ã€ 「åå""美元ã€åŠã€Œè¬å""美元ã€åˆ†åˆ¥æŒ‡ç™¾è¬ã€åå""(數以åƒè¨ˆä¹‹ç™¾è¬ï¼‰åŠ è¬å""美元ã€' 1æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二季第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ² ç·'言 æ'˜è¦ ç"±æ-¼å-消2019年第四季派æ¯ï¼Œä¸"ç›®å‰æš«åœæ´¾ç™¼æ™®é€šè'¡è'¡æ¯ï¼Œ 令普通è'¡æ¬Šä¸€ç´šè³‡æœ¬å¢žåŠ ã€'å› æ­¤ï¼Œæ™®é€šè'¡æ¬Šä¸€ç´šæ¯"率在2020年第二季上å‡è‡³15%ï¼Œè¶³ä»¥æŠµéŠ·é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢å¢žåŠ çš"影響ã€' 普通è'¡æ¬Šä¸€ç´šè³‡æœ¬ï¼ˆåå""美元åŠ%) 2019 å¹´6 月 2019 å¹´12 月 2020 å¹´6 月 按風險類別åŠç'°çƒæ¥­å‹™åˆ†æžçš"é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ï¼ˆåå""美元) 信貸風險 交æ˜"å°æ‰‹ä¿¡è²¸é¢¨éšª å¸'å ´é¢¨éšª 營é‹é¢¨éšª 工商é‡'èžæ¥­å‹™ ç'°çƒéŠ€è¡ŒåŠè³‡æœ¬å¸'å ´æ¥­å‹™ 財富管ç†åŠå€‹äººéŠ€è¡Œæ¥­å‹™ ä¼æ¥­ä¸­å¿ƒ 務之個別é™"屬公å¸ç"±æ¥­å‹™æ‰€åœ¨åœ°ä¹‹éŠ€è¡Œæ¥­ç›£ç®¡æ©Ÿæ§‹ç›´æŽ¥ç›£ç®¡ï¼Œè©²ç­‰æ©Ÿæ§‹ 會é‡å®šæœ‰é-œé™"屬公å¸åœ¨ç•¶åœ°ä¹‹è³‡æœ¬å……足è¦å®šï¼Œä¸¦ç›£å¯Ÿéµè¡Œæƒ…æ³ã€'在大部 分å¸æ³•ç®¡è½"å€ï¼Œä¸¦éžç¶"營銀行業務çš"é‡'èžé™"屬公å¸äº¦å-當地監管機構監 ç®¡ï¼Œä¸¦é ˆéµå®ˆæœ‰é-œè³‡æœ¬è¦å®šã€' æˆ'å€'ç'ºå¯©æ…Žç›£ç®¡åŒ¯å ±ä¹‹ç›®çš",在集團綜åˆå±¤é¢æŽ¡ç"¨å·´å¡žçˆ¾éŠ€è¡Œç›£ç®¡å§"å"¡ 會çš"巴塞爾å"定3架構計ç®-資本,該架構ç"±æ­æ´²è¯ç›Ÿï¼ˆã€Œæ­ç›Ÿã€ï¼‰æ-¼å·²å¯¦ æ-½çš"ç¶"ä¿®è¨'《資本è¦å®šè¦ä¾‹ã€‹ï¼ˆã€Œè³‡æœ¬è¦ä¾‹2ã€ï¼‰å…§åŸ·è¡Œï¼Œä¸¦ç"±å¯©æ…Žç›£ç®¡ 局在其就英國銀行業編製çš"è¦å‰‡æ‰‹å†Šå…§åŸ·è¡Œã€'在æ­ç›Ÿåœ°å€ä»¥å¤-ï¼Œè² è²¬ç›£ 管集團æ--下ç¶"營銀行業務公å¸çš"監管機構,在實æ-½å·´å¡žçˆ¾å"定3架構æ-¹é¢ 進度ä¸ä¸€ï¼Œæ•…æ-¼2020年上åŠå¹´é›†åœ˜åœ¨éƒ¨åˆ†åœ°å€å¯èƒ½åˆ†åˆ¥å¯¦æ-½å·´å¡žçˆ¾å"定1〠2æˆ-3架構ã€' 巴塞爾å§"å"¡æœƒæž¶æ§‹ä»¥ä¸‰å€‹ç›¸è¼"相æˆçš"「æ"¯æŸ±ã€ç'ºåŸºç¤Žï¼šç¬¬ä¸€æ"¯æŸ±ç'ºæœ€ä½Ž 資本è¦å®šï¼Œç¬¬äºŒæ"¯æŸ±ç'ºç›£ç®¡æª¢è¨Žç¨‹åºï¼Œç¬¬ä¸‰æ"¯æŸ±ç'ºå¸'å ´ç´€å¾‹ã€'第三æ"¯æŸ± æ-¨åœ¨æ供相é-œçš"披露資æ-™ï¼Œè®"å¸'å ´åƒèˆ‡è€…å¯è©•ä¼°éŠ€è¡Œæ‡‰ç"¨å·´å¡žçˆ¾å§"å"¡æœƒ 架構çš"ç¯"åœï¼Œäº¦æ-¨åœ¨è©•ä¼°æ‰€åœ¨å¸æ³•ç®¡è½"å€æ‡‰ç"¨è¦å‰‡çš"情æ³ã€è³‡æœ¬ç‹€æ³ã€ 風險承æ""åŠé¢¨éšªç®¡ç†ç¨‹åºï¼Œå¾žè€Œè©•ä¼°éŠ€è¡Œçš"資本充足程度ã€' 第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ² æˆ'å€'《æ-¼2020å¹´6月30æ-¥çš"第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²ã€‹è¼‰æœ‰æŒ‰ç…§ç¬¬ä¸‰æ"¯æŸ±å¿…é ˆæŠ« 露之所有定é‡å'Œå®šè³ªè³‡æ-™ã€'有é-œè³‡æ-™ä¹ƒæ ¹æ"šè³‡æœ¬è¦ä¾‹2執行çš"《資本è¦å®š è¦ä¾‹ã€‹ç¬¬8部分以åŠæ­æ´²éŠ€è¡Œç®¡ç†å±€æœ‰é-œæŠ«éœ²çš"è¦å®šæ"¬å'™ã€'該等披露資æ-™ 以審慎監管局çš"特定é¡å¤-è¦æ±'åŠæˆ'å€'酌情披露çš"資æ-™ä½œç'ºè£œå……ã€' 第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²æ ¹æ"šé›†åœ˜ç›£å¯Ÿå§"å"¡æœƒæ‰¹å‡†çš"資æ-™æŠ«éœ²æ"¿ç­-架構監管ã€' ç'ºäº†è§£æœ‰é-œé …ç›®æ-¼å¹´å…§çš"變動,æˆ'å€'æ供了æ¯"較數å­-ã€å·®ç•°é …ç›®çš"åˆ†æž æª¢è¨Žï¼Œä»¥åŠè³‡æœ¬è¦å®šçš"æµé‡åˆ-表ã€'所有åˆ-表中使ç"¨çš"「資本è¦å®šã€ä¸€è©žï¼Œ 指按《資本è¦å®šè¦ä¾‹ã€‹ç¬¬92æ¢æŒ‰é¢¨éšªåŠ 權資ç"¢8%設定çš"最低資本è¦æ±'總 é¡ã€' å€˜å·²åŠ å¼·æŠ«éœ²æˆ-å·²æ-°å¢žæŠ«éœ²ï¼Œæˆ'å€'一般ä¸æœƒé‡åˆ-æˆ-æä¾›æ¯"較數å­-ã€'倘åˆ- 表中ç"±æ­æ´²éŠ€è¡Œç®¡ç†å±€æˆ-巴塞爾è¦å®šé ˆåˆ-出çš"æ¬"ç›®ä¸é©ç"¨æ-¼æ»™è±æˆ-å°æ»™ è±çš"業務並ä¸é‡å¤§ï¼Œæˆ'å€'則ä¸æœƒå°±æ¯"較數å­-å'ˆåˆ-該等æ¬"目並éµå¾žåŽŸæœ¬çš" 披露æ-¹æ³•ã€' æˆ'å€'å¯åœ¨å…¶ä»-披露åª'é«"æ供有é-œè¨Šæ¯è€Œç¬¦åˆç¬¬ä¸‰æ"¯æŸ±çš"è¦å®šã€'å¦'æˆ'å€'採 å-有é-œæ-¹æ³•ï¼Œå°‡æœƒæ述《 2020å¹´ä¸­æœŸæ¥­ç¸¾å ±å'Šã€‹çš"相é-œé 碼æˆ-å…¶ä»-æ-‡ä»¶ã€' æˆ'å€'繼續ç©æ¥µé…åˆè‹±åœ‹æœ‰é-œç•¶å±€åŠæ¥­ç•Œçµ"ç¹"çš"相é-œå·¥ä½œï¼Œè‡´åŠ›æ"¹å-"英國 銀行業第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²çš"é€æ˜Žåº¦å'Œå¯æ¯"較性ã€' æ ¹æ"šå› 應æ-°å† ç-…æ¯'ç-«æƒ…爆發採å-çš"措æ-½å°é¢¨éšªç‹€æ³çš"å ±å'Šå'ŒæŠ«éœ² 6月2æ-¥ï¼Œæ­æ´²éŠ€è¡Œç®¡ç†å±€å› 應æ-°å† ç-…æ¯'ç-«æƒ…爆發宣布有é-œå»¶æœŸé'"款å'Œæš« ç·©é'"款措æ-½çš"短期é¡å¤-å ±å'ŠåŠæŠ«éœ²è¦æ±'ã€'7月28æ-¥ï¼Œå¯©æ…Žç›£ç®¡å±€ç™¼å¸ƒè²æ˜Žï¼Œ é-¡æ˜Žå…¶å°å¦'何應ç"¨æŠ«éœ²æº-則çš"è¦æ±',並修æ"¹äº†æ­æ´²éŠ€è¡Œç®¡ç†å±€çš"指引å'Œ 定義,以åæ˜ è‹±åœ‹çš"延期付款處ç†æ-¹æ³•ã€' æˆ'å€'å°‡æ-¼2020å¹´8月24æ-¥æˆ-å‰å¾Œåœ¨æ»™è±ç¶²ç«™hsbc.com上發布該等披露資 æ-™ã€' 監管è¦å®šæŠ«éœ²æž¶æ§‹ æ»™è±æ-¼è‹±åœ‹æŒ‰ç¶œåˆåŸºæº-å-åˆ°å¯©æ…Žç›£ç®¡å±€ç›£ç®¡ï¼Œå¯©æ…Žç›£ç®¡å±€å› è€Œå¯å-å¾-集 團整é«"資本充足程度之資æ-™ï¼Œä¸¦ç'ºé›†åœ˜é‡å®šæ•´é«"資本è¦å®šã€'ç¶"營銀行業 æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二季第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ² 2 æ-¼2020å¹´6月30æ-¥çš"第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ² 主è¦æ¨™æº- 表1:主è¦æ¨™æº-(KM1/IFRS9-FL) æ-¼ä¸‹åˆ-æ-¥æœŸ 2020å¹´ 2020å¹´ 2019å¹´ 2019å¹´ 2019å¹´ åƒè€ƒ* 註釋 6月30æ-¥ 3月31æ-¥ 12月31æ-¥ 9月30æ-¥ 6月30æ-¥ å¯å‹•ç"¨è³‡æœ¬ï¼ˆåå""美元)1 2 1 普通è'¡æ¬Šä¸€ç´šè³‡æœ¬ ^ 128.4 125.2 124.0 123.8 126.9 2 普通è'¡æ¬Šä¸€ç´šè³‡æœ¬ï¼ˆå‡è¨­ä¸¦æœªæ‡‰ç"¨IFRS 9éŽæ¸¡å®‰æŽ') 127.4 124.5 123.1 122.9 126.0 3 一級資本 ^ 152.5 149.2 148.4 149.7 152.8 4 一級資本(å‡è¨­ä¸¦æœªæ‡‰ç"¨IFRS 9éŽæ¸¡å®‰æŽ') 151.4 148.5 147.5 148.8 151.9 5 è³‡æœ¬ç¸½é¡ ^ 177.2 174.0 172.2 175.1 178.3 6 資本總é¡ï¼ˆå‡è¨­ä¸¦æœªæ‡‰ç"¨IFRS 9éŽæ¸¡å®‰æŽ') 176.1 173.3 171.3 174.2 177.4 é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ï¼ˆåå""美元) 7 é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ç¸½å€¼ 854.6 857.1 843.4 865.2 886.0 8 é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ç¸½å€¼ï¼ˆå‡è¨­ä¸¦æœªæ‡‰ç"¨IFRS 9éŽæ¸¡å®‰æŽ') 854.1 856.7 842.9 864.7 885.5 資本æ¯"率(%) 2 9 普通è'¡æ¬Šä¸€ç´šè³‡æœ¬æ¯"率 ^ 15.0 14.6 14.7 14.3 14.3 10 普通è'¡æ¬Šä¸€ç´šè³‡æœ¬æ¯"率(å‡è¨­ä¸¦æœªæ‡‰ç"¨IFRS 9éŽæ¸¡å®‰æŽ') 14.9 14.5 14.6 14.2 14.2 11 一級資本æ¯"率 ^ 17.8 17.4 17.6 17.3 17.2 12 一級資本æ¯"率(å‡è¨­ä¸¦æœªæ‡‰ç"¨IFRS 9éŽæ¸¡å®‰æŽ') 17.7 17.3 17.5 17.2 17.2 13 總資本æ¯"率 ^ 20.7 20.3 20.4 20.2 20.1 14 總資本æ¯"率(å‡è¨­ä¸¦æœªæ‡‰ç"¨IFRS 9éŽæ¸¡å®‰æŽ') 20.6 20.2 20.3 20.1 20.0 é¡å¤-普通è'¡æ¬Šä¸€ç´šè³‡æœ¬ç·©è¡è¦å®šä½"é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢æ¯"例(%) 防護緩è¡è³‡æœ¬è¦å®š 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 逆å'¨æœŸç·©è¡è¦å®š 0.20 0.22 0.61 0.69 0.68 å…¨çƒç³»çµ±æ€§é‡è¦éŠ€è¡ŒåŠï¼æˆ-本地系統性é‡è¦éŠ€è¡Œé¡å¤-ç·©è¡è¦å®š 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 銀行普通è'¡æ¬Šä¸€ç´šè³‡æœ¬ç‰¹å®šç·©è¡è¦å®šç¸½è¨ˆ 4.70 4.72 5.11 5.19 5.18 資本總é¡è¦å®š(%) 3 資本總é¡è¦å®š 11.1 11.0 11.0 11.0 11.0 符åˆéŠ€è¡Œæœ€ä½Žè³‡æœ¬è¦å®šå¾Œå¯å‹•ç"¨æ™®é€šè'¡æ¬Šä¸€ç´šè³‡æœ¬ 8.8 8.4 8.5 8.1 8.1 æ§"æ¡¿æ¯"率 4 15 æ§"æ¡¿æ¯"率風險數值總é¡ï¼ˆåå""美元) 2,801.4 2,782.7 2,726.5 2,708.2 2,786.5 16 æ§"æ¡¿æ¯"率(%) ^ 5.3 5.3 5.3 5.4 5.4 17 æ§"æ¡¿æ¯"率(å‡è¨­ä¸¦æœªæ‡‰ç"¨IFRS 9éŽæ¸¡å®‰æŽ')(%) 5.3 5.2 5.3 5.4 5.3 æµå‹•è³‡é‡'覆è"‹æ¯"率 5 é«˜è³ªç´ æµå‹•è³‡ç"¢ç¸½å€¼ï¼ˆåå""美元) 654.4 617.2 601.4 513.2 532.8 ç¾é‡'æµå‡ºæ·¨é¡åˆè¨ˆï¼ˆåå""美元) 442.9 395.0 400.5 378.0 391.0 æµå‹•è³‡é‡'覆è"‹æ¯"率(%) 147.8 156.3 150.2 135.8 136.3 本åˆ-表åŠéš¨å¾Œåˆ-表åƒè€ƒç´¢å¼•æ¨™ç¤ºç›¸é-œæ­æ´²éŠ€è¡Œç®¡ç†å±€ç¯"本çš"å°æ‡‰é …目指定編號,而åˆ-表內çš"é …ç›®ç'ºå…¶ä¸­é©ç"¨ä¸¦æœ‰æ•¸å€¼çš"é …ç›®ã€'

^ 數å­-æ ¹æ"š IFRS 9 éŽæ¸¡åŸºæº-編製ã€'

1 在é©ç"¨çš"情æ³ä¸‹ï¼Œæˆ'å€'在本æ-‡ä»¶å…§çš"å ±å'Šäº¦åæ˜ æ-¨åœ¨æ¸›è¼•æ-°å† ç-…æ¯'ç-«æƒ…爆發影響çš"æ"¿åºœç´"困計劃ã€'

2 資本票æ"šçš"資本數å­-åŠæ¯"率按資本è¦ä¾‹ 2 éŽæ¸¡åŸºæº-å'ˆåˆ-ã€'

3 資本總é¡è¦å®šçš"定義ç'ºå¯©æ…Žç›£ç®¡å±€æ‰€è¨­å®šç¬¬ä¸€æ"¯æŸ±åŠç¬¬äºŒ A æ"¯æŸ±è³‡æœ¬è¦å®šçš"總å'Œã€'最低è¦å®šæŒ‡æ™®é€šè'¡æ¬Šä¸€ç´šæ‡‰é"到çš"資本è¦å®šç¸½é¡ã€'

4 æ§"æ¡¿æ¯"率以é©ç"¨æ-¼è³‡æœ¬çš"資本è¦ä¾‹ 2 çµ'點基æº-計ç®-ã€'

5 《資本è¦å®šè¦ä¾‹ã€‹ç¬¬ 473a æ¢æ‰€è¼‰æ­ç›Ÿæœ‰é-œ IFRS 9 「é‡'èžå·¥å…·ã€çš"監管è¦å®šéŽæ¸¡å®‰æŽ'並ä¸é©ç"¨æ-¼æµå‹•è³‡é‡'覆è"‹æ¯"率計ç®-ã€'æµå‹•è³‡é‡'覆è"‹æ¯"率æ-¼å"å ±å'ŠæœŸæœ«è¨ˆç®-, 而éžä»¥å¹³å‡å€¼è¨ˆç®-ã€'詳情請åƒé-± 《 2020 å¹´ä¸­æœŸæ¥­ç¸¾å ±å'Šã€‹ 第 83 é ã€' æˆ'å€'已就IFRS 9「é‡'èžå·¥å…·ã€æŽ¡ç´ç›£ç®¡éŽæ¸¡å®‰æŽ',包括æ­ç›Ÿæ-¼2017å¹´ 12月27æ-¥å…¬å¸ƒçš"《資本è¦å®šè¦ä¾‹ã€‹ç¬¬473aæ¢ä¸­çš"第四段ã€'有é-œéŽæ¸¡å®‰ æŽ'容許銀行在應ç"¨è©²å®‰æŽ'çš"é¦-äº"年內,在其資本基礎按若干æ¯"ä¾‹åŠ å›ž IFRS 9å°å…¶è²¸æ¬¾æ失æº-å'™çš"影響ã€'IFRS 9å°è²¸æ¬¾æ失æº-å'™çš"影響定義 ç'ºï¼š æŽ¡ç´ IFRS 9 é¦-æ-¥çš"貸款æ失æº-å'™å¢žå¹…ï¼›åŠ

é¦-æ-¥çš"貸款æ失æº-å'™å¢žå¹…ï¼›åŠ æ­¤å¾Œä»»ä½•éžä¿¡è²¸å·²æ¸›å€¼è³¬é …çš"é 期信貸æ失增幅ã€' ä»»ä½•åŠ å›žçš"é‡'é¡é ˆè¨ˆç¨…並隨é™"ç¶"é‡æ-°è¨ˆç®-çš"資本扣減é™åº¦ã€é¢¨éšªé¡åŠ é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢çš"詳情ã€'æˆ'å€'會利ç"¨æ¨™æº-計ç®-法åŠå…§éƒ¨è©•ç´šåŸºæº-計ç®-法 å¦è¡Œç'ºçµ"åˆè¨ˆç®-影響ã€'若按內部評級基æº-計ç®-法計ç®-,除éžè²¸æ¬¾æ失 æº-å'™è¶…éŽç›£ç®¡è¦å®šçš"12個月é 期æ失,å¦å‰‡çµ"åˆè³‡æœ¬ä¸æœƒåŠ 回æº-å'™ã€' æ-¼2020å¹´6月é '布çš"æ­ç›Ÿã€Šè³‡æœ¬è¦å®šè¦ä¾‹ã€‹ã€Œå¿«é€Ÿä¿®æ­£(Quick Fix)ã€ç´" 困計劃將銀行å¯å°±è‡ª2020å¹´1月1æ-¥èµ·ç¢ºèªçš"éžä¿¡è²¸å·²æ¸›å€¼è³¬é …çš"貸款 æ失æº-å'™å-ç"¨çš"æ´åŠ©ï¼Œå¾ž70%增至100%ã€' 本期æ-¼è³‡æœ¬åŸºç¤ŽåŠ 回çš"é‡'é¡æ ¹æ"šæ¨™æº-計ç®-法ç'º14å""美元,稅務影響ç'º3å""美元ã€' æ-¼2019å¹´12月31æ-¥ï¼Œæ-¼è³‡æœ¬åŸºç¤ŽåŠ 回çš"é‡'é¡æ ¹æ"šæ¨™æº-計ç®-法ç'º10å""美 元,稅務影響ç'º2å""美元ã€' 監管發展 æ-°åž‹å† ç‹€ç-…æ¯' 當å‰çš"æ-°åž‹å† ç‹€ç-…æ¯'ç-«æƒ…å°å…¨çƒç¶"æ¿Ÿé€ æˆå‰æ‰€æœªè¦‹çš"æŒ'戰,å"國æ"¿åºœã€ 中央銀行å'Œç›£ç®¡æ©Ÿæ§‹å·²æŽ¨å‡ºä¸€ç³»åˆ-監管措æ-½ä½œç'ºæ‡‰å°ã€'相é-œå…¬å¸ƒçš"å…§ 容å'ŒæŽ¨è¡Œæ™'é-"表按ä¸åŒå¸æ³•ç®¡è½"å€è€Œç•°ï¼Œä½†æœ‰é-œæŽªæ-½å¯å¤§è‡´åŒ…括客戶 æ"¯æ´æŽªæ-½ã€ç¶­æŒç‡Ÿé‹èƒ½åŠ›çš"措æ-½ï¼ŒåŠå°é¢¨éšªåŠ 權資ç"¢ã€è³‡æœ¬åŠæµå‹•è³‡ é‡'架構作出修è¨'ã€' 3æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二季第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ² æ­ç›ŸæŽ¨å‡ºçš"ç´"困措æ-½åŒ…括æ-¼2020å¹´6月é '布çš"ä¸€é …åç'ºã€Œã€Šè³‡æœ¬è¦å®šè¦ä¾‹ã€‹ 快速修正ã€çš"計劃ã€'è©²è¨ˆåŠƒåŠ å¿«å¯¦ç¾è³‡æœ¬è¦ä¾‹2ä¿®è¨'中部分原定æ-¼2021å¹´ 6月推行çš"æœ‰åˆ©å› ç´ ï¼Œä¸¦é€²è¡Œå…¶ä»-ä¿®è¨',以減緩ç-«æƒ…引起çš"潛在資本æ¯"率 波動ã€'在6月è½å¯¦çš"é‡å¤§è®Šæ›´åŒ…括: é‡æ-°è¨­ç½®æœ‰é-œåœ¨æ™®é€šè'¡æ¬Šä¸€ç´šè³‡æœ¬ä¸­ç¢ºèª IFRS 9 è¦å®šçš"éŽæ¸¡è¦å®šï¼›

è¦å®šçš"éŽæ¸¡è¦å®šï¼› åŠ å¿«æ›´æ"¹è»Ÿä»¶è³‡ç"¢çš"普通è'¡æ¬Šä¸€ç´šè³‡æœ¬æ‰£æ¸›è¦å®šï¼Œä¸€æ-¦æ­æ´²éŠ€è¡Œç®¡ç† 局完æˆç•¶å‰æœ‰é-œæ-°æ-¹æ³•çš"諮詢,æ-°è¦å®šå³å¯ç"Ÿæ•ˆï¼›

ä¿®æ"¹è³‡æœ¬è¦ä¾‹ 2 內中å°åž‹ä¼æ¥­ï¼ˆã€Œä¸­å°ä¼ã€ï¼‰çš"æ"¯æ´ç³»æ•¸å'Œæ-°çš"基建 æ"¯æ´ç³»æ•¸ï¼›åŠ

內中å°åž‹ä¼æ¥­ï¼ˆã€Œä¸­å°ä¼ã€ï¼‰çš"æ"¯æ´ç³»æ•¸å'Œæ-°çš"基建 æ"¯æ´ç³»æ•¸ï¼›åŠ ä¿®æ"¹è³‡æœ¬è¦ä¾‹ 2 內常è¦è³¼è²·å'ŒéŠ·å"®çš"æ§"æ¡¿æ¯"率風險數值淨é¡è¨ˆç®-ã€' å¯©æ…Žç›£ç®¡å±€å› æ‡‰è¨ˆåŠƒç™¼è¡¨è²æ˜Žï¼Œè¡¨ç¤ºå°‡å°åˆ©ç›Šé€²è¡Œå®šé‡åˆ†æžï¼Œä»¥æ˜Žæ™ºæŽ¨ 行監管æ-¹é‡ã€'分æžåŒ…括評估是å¦æœ‰å¿…è¦åœ¨ç¬¬äºŒæ"¯æŸ±æŽ¡å-進一步措æ-½ã€'集 團將æ-¼2020年下åŠå¹´å¯¦æ-½å·²åŠ 快應ç"¨çš"ç¶"ä¿®è¨'中å°ä¼åŠåŸºå»ºæ"¯æ´ç³»æ•¸ã€' 除了《資本è¦å®šè¦ä¾‹ã€‹å¿«é€Ÿä¿®æ­£è¨ˆåŠƒå¤-ï¼Œå› æ‡‰æ-°å† ç-…æ¯'ç-«æƒ…爆發å°åˆ¶åº¦ 亦進行了其ä»-æ›´æ"¹ï¼ŒåŒ…括æ­ç›Ÿé '布å°é€²è¡Œå¯©æ…Žä¼°å€¼èª¿æ•´çš"普通è'¡æ¬Šä¸€ç´š 資本扣減進行有利變更,該變更將一直æŒçºŒè‡³2021å¹´1月1æ-¥ï¼Œä¸"審慎監 管局宣布將2020å'Œ2021å¹´çš"所有二Aæ"¯æŸ±è¦æ±'å‡è¨­å®šç'ºå義é‡'é¡ï¼Œè€Œéž é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ç¸½å€¼çš"百分æ¯"ã€' 巴塞爾å§"å"¡æœƒ 巴塞爾å§"å"¡æœƒæ-¼2017å¹´12月公布巴塞爾å"定3æ"¹é©æ-¹æ¡ˆã€'該æ-¹æ¡ˆæ-¼2020å¹´7月最çµ'定案,巴塞爾å§"å"¡æœƒå°‡å…¬å¸ƒå°ä¿¡è²¸ä¼°å€¼èª¿æ•´æž¶æ§‹çš"最çµ'ä¿®è¨'ã€' 2020å¹´3月,巴塞爾å§"å"¡æœƒå®£å¸ƒå»¶é²ä¸€å¹´å¯¦æ-½æ"¹é©æ-¹æ¡ˆï¼Œç¾è¨'æ-¼2023å¹´1月1æ-¥å¯¦æ-½ï¼Œä¸¦å°è³‡æœ¬ä¸‹é™è¨­ç½®ç"±è©²æ-¥æœŸèµ·è¨ˆäº"å¹´çš"éŽæ¸¡æœŸã€'資本下é™çš" ç›®çš"是確ä¿æ-¼éŽæ¸¡æœŸçµæŸæ™',銀行çš"é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ç¸½å€¼ä¸ä½Žæ-¼æŒ‰æ¨™æº-計 ç®-法計ç®-çš"é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢çš"72.5%ã€'最çµ'標æº-ç"Ÿæ•ˆå‰é ˆç¶"相é-œåœ°å€ç«‹æ³•é€š éŽã€'æ­ç›Ÿã€è‹±åœ‹å'Œé¦™æ¸¯ç•¶å±€å·²è¡¨æ˜ŽæœƒæŒ‰æ-°çš"æ™'é-"表執行ã€' ç"±æ-¼ä¸åŒåœ‹å®¶åœ¨å¯¦æ-½å·´å¡žçˆ¾æ"¹é©æ™'會有ä¸åŒé…Œæƒ…æ¬Šï¼ŒåŠ ä¸Šéœ€è¦åˆ¶è¨'å…¶ä»- æ"¯æ´æŠ€è¡"標æº-,巴塞爾æ"¹é©çš"影響存在é‡å¤§ä¸æ˜Žæœ-å› ç´ ã€'æ­¤å¤-,有é-œå½± 響尚未計åŠå› 處ç†ç¬¬ä¸€æ"¯æŸ±ä¸è¶³ä¹‹è™•ï¼Œå¯èƒ½å°Žè‡´èˆ‡ç¬¬äºŒæ"¯æŸ±äº'相抵銷çš" 情æ³ã€' 《資本è¦å®šè¦ä¾‹ã€‹ä¿®è¨' 2019å¹´6月,æ­ç›Ÿé '布資本è¦ä¾‹2ã€'這是æ­ç›Ÿå°è‡ªæœ‰è³‡é‡'制度åŠé‡'èžç©©å®š ç†äº‹æœƒæœ‰é-œæ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力è¦å®šï¼ˆåœ¨æ­æ´²ï¼Œç¨±ç'ºè‡ªæœ‰è³‡é‡'åŠåˆè³‡æ ¼è² å'µæœ€ä½Žè¦å®šï¼‰å¯¦æ-½æ"¹é©ã€'資本è¦ä¾‹2亦將å°æ­ç›Ÿæ³•ä¾‹å¯¦æ-½ç¬¬ä¸€è¼ªè®Šå‹•ï¼Œå æ˜ å·´å¡žçˆ¾å"定3æ"¹é©ï¼ŒåŒ…括å¸'å ´é¢¨éšªï¼ˆäº¤æ˜"è³¬é …åŸºæœ¬æª¢è¨Žï¼‰è¦å‰‡è®Šå‹•ã€ä¿® è¨'計é‡äº¤æ˜"å°æ‰‹é¢¨éšªçš"標æº-計ç®-法ã€ä¿®è¨'基é‡'çš"è'¡æ¬ŠæŠ•è³‡è¦ä¾‹ä»¥åŠæ-°æ§" æ¡¿æ¯"率è¦ä¾‹ã€'資本è¦ä¾‹2將分階段實æ-½ï¼Œæœ€é‡è¦çš"å…ƒç´ å°‡æ-¼2021年實æ-½ï¼Œ 較巴塞爾å"定çš"é 期æ™'é-"表ç'ºæ-©ã€' æ­ç›Ÿå¯¦æ-½å·´å¡žçˆ¾å"定 3æ"¹é©æ-¹æ¡ˆ 巴塞爾å"定3æ"¹é©æ-¹æ¡ˆçš"餘下部分將以å¦ä¸€å¥-《資本è¦å®šè¦ä¾‹ã€‹ä¿®è¨'çš"æ-¹ å¼åœ¨æ­ç›Ÿå¯¦æ-½ã€'2019年,æ­ç›Ÿå§"å"¡æœƒé-‹å§‹å°è©²å¯¦æ-½é€²è¡Œè«®è©¢ï¼Œå…§å®¹åŒ…括 å°ä¿¡è²¸åŠç‡Ÿé‹é¢¨éšªè¦å‰‡ä»¥åŠæ-°è³‡æœ¬ä¸‹é™çš"æ"¹é©ï¼Œä½†ç«‹æ³•çš"æ-‡æœ¬è‰ç¨¿å°šæœª 公布ã€'æ­ç›Ÿå°‡é ˆèˆ‡æ­æ´²ç†äº‹æœƒåŠè­°æœƒé€²è¡Œå»£æ³›ç£‹å•†å¾Œï¼Œå§‹èƒ½ç¢ºå®šå¯¦æ-½æ™' é-"ã€'å› æ­¤ï¼Œè¦å‰‡çš"最çµ'版本尚未清晰ã€' 英國退出æ­ç›Ÿ 英國æ-¼2020å¹´1月31æ-¥è"«é›¢æ­ç›Ÿã€'ç'ºç¢ºä¿éŽæ¸¡é †åˆ©ï¼Œæ-¼éŽæ¸¡æœŸé-"(將æ-¼ 2020å¹´12月31æ-¥çµæŸï¼‰ä»æœƒéµå®ˆæ­ç›Ÿæ³•ä¾‹ã€'審慎監管局已宣布,除了å°' 數情æ³å¤-ï¼Œå› è‹±åœ‹è"«æ­è€Œå°Žè‡´å°å¯©æ…Žæž¶æ§‹çš"æ›´æ"¹å°‡å»¶é²è‡³2022å¹´3月31æ-¥ã€' 6月,英國財æ"¿éƒ¨ç™¼å¸ƒæ›´æ-°æž¶æ§‹ï¼Œå…§å®¹ç'ºé-œæ-¼åœ¨è‹±åœ‹æŽ¨è¡Œæœªä¾†çš"審慎性變 æ›´ã€'架構將以《é‡'èžæœå‹™æ³•æ¡ˆã€‹çš"å½¢å¼é€²è¡Œï¼Œå°‡æ¬ŠåŠ›ä¸‹æ"¾è‡³å¯©æ…Žç›£ç®¡å±€ï¼Œ ç"±å¯©æ…Žç›£ç®¡å±€è©³ç´°åˆ¶è¨'è¦å‰‡ã€'英國已表示希望推行自己çš"資本è¦ä¾‹2版本, 並與æ­ç›ŸåŒæ™'實æ-½ã€' 與此åŒæ™',英國財æ"¿éƒ¨ç™¼å¸ƒæœ‰é-œä¿®è¨'《銀行復元å'Œè§£æ±ºæŒ‡å¼•ã€‹ï¼ˆç›£ç®¡æ±º è­°å'Œè‡ªæœ‰è³‡é‡'åŠåˆè³‡æ ¼è² å'µæœ€ä½Žè¦å®šæ¨™æº-çš"主è¦æ­ç›Ÿè¦ä¾‹ï¼‰çš"諮詢,並 æ-¼éš¨å¾Œå°±ä¿®è¨'《資本è¦å®šæŒ‡å¼•ã€‹ï¼ˆã€Œè³‡æœ¬æŒ‡å¼•5ã€ï¼‰å"個æ-¹é¢ç™¼å¸ƒè«®è©¢ã€' 財æ"¿éƒ¨æ議僅在英國法律中實æ-½2020å¹´12月31æ-¥å°‡äºˆç"Ÿæ•ˆçš"《銀行復元 å'Œè§£æ±ºæŒ‡å¼•ã€‹å'Œè³‡æœ¬æŒ‡å¼•5內容ã€' 2020å¹´7月,審慎監管局亦é'"發布é-œæ-¼å¯¦æ-½è³‡æœ¬æŒ‡å¼•5部分內容çš"諮詢, 當中包括第二æ"¯æŸ±ã€è-ªé…¬å'Œç®¡æ²»çš"è¦æ±'ã€'審慎監管局將在秋天就2020å¹´ 12月起é©ç"¨çš"資本指引5å'Œè³‡æœ¬è¦ä¾‹2çš"其餘內容進行諮詢ã€' å…¶ä»-發展 審慎監管局æ-¼2020å¹´7月發布減å°'二Aæ"¯æŸ±çš"最çµ'æ"¿ç­-,以åæ˜ è‹±å€«éŠ€è¡Œ é‡'èžæ"¿ç­-å§"å"¡æœƒçš"æ議,與在標æº-風險ç'°å¢ƒä¸­å¢žåŠ 逆å'¨æœŸç·©è¡è³‡æœ¬ç›¸é-œ çš"é¡å¤-復元能力ã€'但是,考慮到英國çš"逆å'¨æœŸç·©è¡è³‡æœ¬é™è‡³0%,ä¸"英國 在標æº-風險ç'°å¢ƒä¸­è¨­å®šçš"çµæ§‹æ€§é€†å'¨æœŸç·©è¡è³‡æœ¬æ¯"率æ²'有æ"¹è®Šï¼Œå¯©æ…Žç›£ 管局æå‡ºä¸€é …è¦æ±',暫æ™'å¢žåŠ å¯©æ…Žç›£ç®¡å±€çš"ç·©è¡ï¼Œä»¥éƒ¨åˆ†æŠµéŠ·å…¬å¸æ ¹æ"š 此建議而減å°'çš"第二Aæ"¯æŸ±ã€'該è¦å®šå³æ™'ç"Ÿæ•ˆã€' 7月,審慎監管局亦發表è²æ˜Žï¼Œå°±å€«æ•¦éŠ€è¡ŒåŒæ¥­æ‹†æ¯éŽæ¸¡å°æ±ºè­°ç›¸é-œè¦å‰‡ ç¯"åœå…§åˆç´"çš"影響簡å-®èª¬æ˜Žå…¶è§€é»žã€'æ­æ´²éŠ€è¡Œç®¡ç†å±€äº¦ç™¼å¸ƒäº†æœ‰é-œçµæ§‹ 性å¤-匯æŒå€‰çš"最çµ'指引,該指引將æ-¼2022å¹´1月1æ-¥ç"Ÿæ•ˆï¼Œæ¯"原è¨'計劃延 é²ä¸€å¹´ã€' 7月1æ-¥ï¼Œå¯©æ…Žç›£ç®¡å±€è‡´å‡½ä¼æ¥­è¡Œæ"¿ç¸½è£ï¼Œæ¦'è¿°å°å…¬å¸ç®¡ç†æ°£å€™ç›¸é-œé‡'èž é¢¨éšªçš"期望,並建議公å¸é ˆåœ¨2021年底å‰å…¨é¢å¯¦æ-½å"自çš"風險管ç†æ-¹é‡ã€' æ-°å† ç-…æ¯'ç-«æƒ…風險管控應å°æŽªæ-½ 2020年上åŠå¹´ç™¼ç"Ÿå‰æ‰€æœªæœ‰çš"ç'°çƒç¶"濟事件,令銀行在æ"¯æ´ç¤¾æœƒå'Œå®¢æˆ¶ æ-¹é¢ç™¼æ®é‡å¤§ä½œç"¨ã€'æ-°å† ç-…æ¯'ç-«æƒ…爆發,å°ç'°çƒç¶"濟帶來è¡æ"Šï¼Œå½±éŸ¿çœ¾ 多客戶çš"商業模å¼å'Œæ"¶å…¥ï¼Œéœ€è¦æ"¿åºœå'ŒéŠ€è¡Œæä¾›é‡å¤§æ"¯æŒã€'ç'ºæ‡‰å°æ­¤æƒ… æ³ï¼Œæ»™è±åœ¨é€™è®ŠåŒ-急速çš"ç'°å¢ƒä¸­å·²æå‡äº†é¢¨éšªç®¡ç†æ-¹é‡ã€' æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二季第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ² 4 æ-¼2020å¹´6月30æ-¥çš"第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ² 在æ-°å† ç-…æ¯'ç-«æƒ…爆發期é-",æˆ'å€'å°å®¢æˆ¶çš"æ"¯æ´å¾žä¸é-"æ-·ï¼ŒåŒæ™'亦ä¸æ-·èª¿ 整營é‹æµç¨‹ã€'æˆ'å€'çš"å"¡å·¥ã€æµç¨‹å'Œç³»çµ±å·²ä½œå‡ºæ‰€éœ€çš"æ"¹è®Šå'Œå¢žåŠ 工作 é‡ï¼Œä»¥ä¾¿åœ¨é€™æ®µæœŸé-"ç'ºå®¢æˆ¶æä¾›æœå‹™ã€'ç'ºæ‡‰å°é€™äº›é¡å¤-æŒ'戰,æˆ'å€'採ç"¨ 更多çš"工具å'ŒæŽªæ-½ï¼Œä»¥è£œå……ç¾æœ‰çš"風險管ç†æ-¹é‡ã€'å°±ç"¨ä½œé€šå ±ç®¡ç†å±¤æ±º ç­-çš"資æ-™è€Œè¨€ï¼Œæˆ'å€'é€éŽæ‡‰ç"¨é 警指標ã€å°æ‰¿å-風險水平主動進行審慎 çš"風險管ç†ï¼Œä»¥åŠç¢ºä¿èˆ‡è'£äº‹æœƒåŠå…¶ä»-主è¦ç›¸é-œç¾¤é«"定期æºé€šç­‰æŽªæ-½ï¼Œ åŠ å¼·å°è³ªç´ å'ŒåŠæ™'性çš"é‡è¦-ã€'本節é-¡è¿°æˆ'å€'å¦'何管ç†ç-«æƒ…爆發åŠå…¶å½±éŸ¿ 導致çš"主è¦é¢¨éšªã€' 資本åŠæµå‹•è³‡é‡'ç®¡ç† è³‡æœ¬ç®¡ç†æ˜¯2020年上åŠå¹´çš"é-œæ³¨é‡é»žï¼Œä»¥ç¢ºä¿é›†åœ˜èƒ½å¤ 應å°æ-°å† ç-…æ¯' ç-«æƒ…爆發帶來空å‰çš"客戶åŠè³‡æœ¬éœ€æ±'ã€'所有主è¦å…¬å¸çš"資本狀æ³å‡ä¿ æŒåœ¨é«˜æ-¼å…¶è³‡æœ¬é¢¨éšªæ‰¿å-æ°´å¹³ã€' 集團應審慎監管局çš"書é¢è¦æ±'å-消了2019年第四次æ¯è'¡æ™®é€šè'¡0.21美元 çš"æ´¾æ¯ã€'å…¶ä»-æ-¼è‹±åœ‹è¨»å†Šæˆç«‹çš"銀行集團亦接ç²é¡žä¼¼è¦æ±'ã€'æˆ'å€'亦宣布, 在2020年底å‰æš«åœæ´¾ç™¼æ‰€æœ‰æ™®é€šè'¡çš"季度æˆ-中期è'¡æ¯æˆ-æ‡‰è¨ˆæ¬¾é …ï¼Œä¸¦è¨ˆ 劃æ-¼2020åŠ2021å¹´æš«åœæ™®é€šè'¡çš"回購ã€' 英國逆å'¨æœŸç·©è¡çŽ‡é™ä½Žè‡³0%ã€'該變動已åæ˜ åœ¨é›†åœ˜çš"承å-風險水平è²æ˜Ž ä¸­ï¼ŒåŠ ä¸Šå…¶ä»-監管ç´"困措æ-½ï¼Œä»¤é›†åœ˜æ™®é€šè'¡æ¬Šä¸€ç´šè³‡æœ¬å'Œæ§"æ¡¿æ¯"率è¦æ±' é™ä½Žã€' 2020年上åŠå¹´ï¼Œæ‰€æœ‰å…¬å¸ä»è™•æ-¼æ™®é€šè'¡æ¬Šä¸€ç´šé¢¨éšªæ‰¿å-水平之內,集團 繼續維æŒæ‰€éœ€çš"é©ç•¶è³‡æºï¼Œä»¥å……分æ"¯æŒå…¶é¢è‡¨çš"風險ã€'å› æ‡‰æ-°å† ç-…æ¯'ç-« 情而進行çš"é¡å¤-內部å£"力測試亦進一步證明了這點ã€'æˆ'å€'é€éŽè³‡æœ¬é¢¨éšª 管ç†éƒ¨é-€æŒçºŒåŠ 強集團çš"資本風險管ç†æŽªæ-½ï¼Œå°ˆæ³¨ç›£ç£è³‡æœ¬åŠå›žå ±æ˜¯å¦ 充足ã€' 2020年上åŠå¹´ï¼Œç'ºæ‡‰å°æ-°å† ç-…æ¯'ç-«æƒ…ï¼Œé›†åœ˜åŠ å¼·æµå‹•è³‡é‡'風險çš"管ç†ï¼Œ 確ä¿é›†åœ˜èƒ½å¤ 在集團åŠå…¬å¸å±¤é¢é 測ã€ç›£å¯ŸåŠæ‡‰å°æœ‰é-œå½±éŸ¿ã€'æµå‹•è³‡é‡' æ°´å¹³å-到信貸承諾å-ç"¨åŠçŸ­æœŸå'µå‹™å›žè³¼æ‰€å½±éŸ¿ï¼Œä½†æœ‰é-œå½±éŸ¿è¢«å­˜æ¬¾å¢žåŠ 〠é©ç•¶é‹ç"¨å¤®è¡Œä¿¡è²¸å®‰æŽ'åŠåœ¨çŸ­æœŸå¸'å ´å›žç©©å¾Œçš"發行能力所抵銷ã€'ç"±æ-¼æŽ¡ å-äº†è©²ç­‰è² å'µå"ªåŒ-措æ-½ï¼Œé›†åœ˜åŠæ‰€æœ‰å…¬å¸æŒæœ‰å分充裕çš"æµå‹•è³‡é‡'盈餘, 帶動2020年上åŠå¹´æµå‹•è³‡é‡'覆è"‹æ¯"çŽ‡å¢žåŠ ã€' 審慎估值調整 ç'ºé"到審慎估值è¦å®šçš"確定性程度,å"éŠ€è¡Œé ˆå°ä¼°å€¼ä¸ç¢ºå®šæ€§èª¿æ•´å…¬å… 值風險,並自普通è'¡æ¬Šä¸€ç´šè³‡æœ¬ä¸­æ‰£é™¤ç"±æ­¤å¾-出çš"審慎估值調整æº-å'™ã€' æ-°å† ç-…æ¯'ç-«æƒ…引發çš"å¸'å ´å‹•ç›ªï¼Œå°Žè‡´è³‡ç"¢åƒ¹æ ¼åˆ†æ•£ã€è²·è³£åƒ¹å·®ä»¥åŠå¾ŒçºŒ å‡è¨­æ€§é€€å‡ºæˆæœ¬é¡¯è'-å¢žåŠ ï¼Œå°Žè‡´2020年第一季çš"審慎估值調整æº-å'™è¼ƒ 2019å¹´ç¬¬å››å­£å¤§å¹…å¢žåŠ ã€'2020年第二季,ç"±æ-¼è²·è³£åƒ¹å·®å'Œåƒ¹æ ¼åˆ†æ•£æ¸›å°', å¸'å ´æ³¢å‹•æ€§é™ä½Žï¼ŒåŠ 上應ç"¨ç›£ç®¡æ©Ÿæ§‹è‡¨æ™'批准çš"更高çš"分散效益,令æº- å'™å¤§å¹…é™ä½Žã€' ä¿¡è²¸é¢¨éšªç®¡ç† 2020年第一季,æˆ'å€'å› æ‡‰æ-°å† ç-…æ¯'ç-«æƒ…爆發在整é«"集團ç¯"åœæŽ¨è¡Œå¤šé …ç´" 困計劃ã€'這些計劃在第二季ä»ç"¶ç¹¼çºŒå¯¦æ-½ï¼Œéƒ¨åˆ†è¨ˆåŠƒåœ¨æœ‰å¿…è¦æ™'æ"´å±•ï¼Œ 以ç'ºæœ‰éœ€è¦çš"客戶æä¾›æ"¯æ´ã€' æˆ'å€'建立了強åŒ-模型監察能力,以檢查å¯èƒ½åæ˜ æˆ'å€'çš"內部評級基æº-模 åž‹ä¸å†æŒ‰é 期é‹ä½œçš"任何趨勢ã€é-œéµé¢¨éšªæŽ¨å‹•å› ç´ æˆ-æ-©æœŸæ¥­ç¸¾æŒ‡æ¨™è®ŠåŒ-ã€' 利ç"¨æˆ'å€'零å"®æ¨¡åž‹2020å¹´5月çš"最æ-°è³‡æ-™ï¼Œæˆ'å€'看到監察çµæžœé¡¯ç¤ºç-«æƒ…爆 發çš"直接後果å°å…§éƒ¨è©•ç´šåŸºæº-模型é‹ä½œçš"影響有é™ã€'在批發模型æ-¹é¢ï¼Œ 從客戶å-å¾-çš"最æ-°è²¡å‹™è³‡æ-™ä¸ä¸€å®šèƒ½å¤ åæ˜ ç-«æƒ…爆發期é-"çš"當å‰æ¥­å‹™è¡¨ ç¾ï¼Œå› æ­¤æˆ'å€'å°æ¨¡åž‹è¼¸å‡ºçµæžœæ‡‰ç"¨äº†é©ç•¶ç¨‹åº¦çš"替代判æ-·ã€'隨è'-æˆ'å€'å- å¾-更多有é-œç-«æƒ…å°è²¸æ¬¾çµ"åˆä¿¡è²¸è³ªç´ å'Œå€Ÿæ¬¾äººçµ"åˆä¿¡è­½åº¦å½±éŸ¿çš"資æ-™ï¼Œ æˆ'å€'å°‡å°ä¿¡è²¸é¢¨éšªè©•ä¼°å°‡ä½œç›¸æ‡‰ä¿®æ"¹ã€'æ»™è±å°‡ç¹¼çºŒç›£æŽ§æ¥­å‹™å…§çš"信貸風 險,並採å-é©ç•¶ç·©æ¸›æŽªæ-½å"助æ"¯æ´æˆ'å€'çš"客戶å'Œæ¥­å‹™ã€' 有é-œæ»™è±åƒèˆ‡å®¢æˆ¶ç´"困計劃çš"詳情,請åƒé-²ã€Š 2020å¹´ä¸­æœŸæ¥­ç¸¾å ±å'Šã€‹ç¬¬ 66é ã€' éžé‡'èžé¢¨éšª ç"±æ-¼æ-°å† ç-…æ¯'ç-«æƒ…爆發,æŒçºŒç‡Ÿé‹æ‡‰è®Šè¨ˆåŠƒå·²ç¶"æˆåŠŸå¯¦æ-½ã€'å"˜ç®¡å¤§é‡å"¡ 工在家工作,但ä»èƒ½ç¶­æŒå¤§éƒ¨åˆ†æœå‹™æ°´å¹³å"è­°ã€'供應éˆä¸¦ç"¡å-到第三æ-¹ æœå‹™ä¾›æ‡‰å•†çš"é‡å¤§å½±éŸ¿ã€'æˆ'å€'çš"實é«"資ç"¢è¢«äººæ壞æˆ-盜竊,æˆ-者è·å"¡å- 到åˆ'事å'·å®³çš"風險維æŒä¸è®Šã€'集團æ¨"宇æˆ-å"¡å·¥æœªæ›¾å-到é‡å¤§äº‹ä»¶å½±éŸ¿ã€' ç'ºç¢ºä¿é-œéµå®¢æˆ¶æœå‹™å¾-以æŒçºŒè€Œä½œçš"權宜之ç­-,已按管治程åºè¨˜éŒ"ã€' å¸'å ´é¢¨éšªç®¡ç† 2020年上åŠå¹´ï¼Œæˆ'å€'以審慎çš"æ-¹å¼ç®¡ç†å¸'å ´é¢¨éšªã€'在ç-«æƒ…爆發期é-",æˆ' å€'繼續é-‹å±•æ ¸å¿ƒå¸'å ´èŽŠå®¶æ´»å‹•ä»¥æ"¯æŒæˆ'å€'çš"客戶,æ•æ"Ÿæ€§é¢¨éšªä»åœ¨æ‰¿å- ç¯"åœå…§ã€'æˆ'å€'亦進行å°æ²-活動,以ä¿è­·æ¥­å‹™å…å-未來信貸æ¢ä»¶å¯èƒ½æƒ¡åŒ- çš"影響ã€'æˆ'å€'繼續使ç"¨ä¸€å¥-補充風險衡é‡æŒ‡æ¨™å'Œé™åˆ¶æŽªæ-½ï¼ˆåŒ…括å£"力å'Œ 境æ³åˆ†æžï¼‰ä¾†ç®¡ç†å¸'å ´é¢¨éšªã€' èˆ‡ä¸­æœŸæ¥­ç¸¾å ±å'Šçš"連繫 監管集團çš"架構 從事ä¿éšªæ´»å‹•çš"é™"屬公å¸ï¼Œå…¶è³‡ç"¢ã€è² å'µåŠæ"¶è³¼å¾Œå"²å'™ä¸ç´å…¥ç›£ç®¡è¦å®š 綜åˆè³¬é …ã€'æˆ'å€'æ-¼è©²ç­‰ä¿éšªé™"屬公å¸çš"投資按æˆæœ¬å€¼å…¥è³¬ï¼Œä¸¦å¾žæ™®é€šè'¡ 權一級資本中扣減(設有é™é¡ï¼‰ã€' 監管è¦å®šç¶œåˆè³¬é …亦ä¸åŒ…括é‡å¤§é¢¨éšªå·²è½‰ç§»è‡³ç¬¬ä¸‰æ-¹çš"特設ä¼æ¥­ã€'此等 特設ä¼æ¥­çš"風險承æ""按證券åŒ-æŒå€‰è¨ˆç®-é¢¨éšªåŠ æ¬Šå€¼ï¼Œä»¥ç¬¦åˆç›¸é-œç›£ç®¡è¦ 定ã€' 集團在ç'ºç¬¦åˆç›£ç®¡è¦å®šè€Œè¨ˆç®-ç¶"營銀行業務çš"è¯ç‡Ÿå…¬å¸çš"有åƒèˆ‡æ¬Šç›Šæ™', 有é-œé¢¨éšªæœƒä¾ç…§å¯©æ…Žç›£ç®¡å±€å¼•ç"¨æ­ç›Ÿè¦ä¾‹çš"æ-¹å¼æŒ‰æ¯"例綜åˆè¨ˆç®-,æ-¹æ³• 是將集團應ä½"之資ç"¢ã€è² å'µã€æ益åŠé¢¨éšªåŠ 權資ç"¢ç´å…¥è¨ˆç®-ã€'ç"¡åƒèˆ‡æ¬Š 益çš"é‡å¤§æŠ•è³‡ä»¥åŠéžé‡'èžè¯ç‡Ÿå…¬å¸å‡å¾žè³‡æœ¬ä¸­æ‰£æ¸›ï¼ˆè¨­æœ‰é™é¡ï¼‰ã€' 有é-œæŒ‰æœƒè¨ˆåŠç›£ç®¡è¦å®šåŸºæº-綜åˆè¨ˆç®-ç¯"åœçš"差異以åŠé¢¨éšªæ‰¿æ""定義之詳細解釋,請 åƒé-±ã€Šæ-¼ 2019å¹´ 12月 31æ-¥çš"第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²ã€‹ç¬¬8至13é ã€' 5æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二季第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ² 表2:資ç"¢è² å'µè¡¨å°è³¬ï¼è²¡å‹™æœƒè¨ˆåŸºæº-與監管è¦å®šåŸºæº-綜åˆè¨ˆç®-çš"ç¯"åœ ä¿éšªï¼ ç¶"營銀行業務 監管è¦å®š 會計基æº- å…¶ä»-å…¬å¸ çš"è¯ç‡Ÿå…¬å¸ 基æº- 資ç"¢è² å'µè¡¨ å-消綜åˆå…¥è³¬ 綜åˆå…¥è³¬ 資ç"¢è² å'µè¡¨ åƒè€ƒ †百è¬ç¾Žå…ƒ 百è¬ç¾Žå…ƒ 百è¬ç¾Žå…ƒ 百è¬ç¾Žå…ƒ 資ç"¢ ç¾é‡'åŠæ-¼ä¸­å¤®éŠ€è¡Œä¹‹çµé¤˜ 249,673 (10) 323 249,986 å'å…¶ä»-銀行è¨-æ"¶ä¸­ä¹‹é …ç›® 6,289 - - 6,289 香港æ"¿åºœè² å'µè­‰æ˜Žæ›¸ 39,519 - - 39,519 交æ˜"ç"¨é€"資ç"¢ 208,964 (810) - 208,154 指定åŠå…¶ä»-強制性按公å…值計入æ益賬之é‡'èžè³‡ç"¢ 41,785 (31,488) 535 10,832 -其中:ç"±é›†åœ˜é‡'èžæ¥­å¯¦é«"(FSE)發行之å'µå‹™è­‰åˆ¸ï¼ˆåˆè³‡æ ¼è¨ˆå…¥äºŒç´šè³‡æœ¬ï¼‰ r - 597 - 597 (ä¸å±¬ç›£ç®¡è¦å®šç¶œåˆè¨ˆç®-ç¯"åœï¼‰ è¡ç"Ÿå·¥å…· 313,781 (169) 160 313,772 åŒæ¥­è²¸æ¬¾ 77,015 (2,071) 1,248 76,192 客戶貸款 1,018,681 (1,074) 12,306 1,029,913 -其中:æ供貸款(åˆè³‡æ ¼è¨ˆå…¥äºŒç´šè³‡æœ¬ï¼‰äºˆé›†åœ˜ - 411 - 411 FSE(ä¸å±¬ç›£ç®¡è¦å®šç¶œåˆè¨ˆç®-ç¯"åœï¼‰ r 採ç"¨å…§éƒ¨è©•ç´šåŸºæº-計ç®-法之çµ"åˆä¹‹é 期信貸æ失 h (10,630) - - (10,630) åå'回購å"è­°ï¼éžäº¤æ˜"ç"¨é€" 226,345 2,078 161 228,584 é‡'èžæŠ•è³‡ 494,109 (70,116) 4,625 428,618 -其中:æ供貸款(åˆè³‡æ ¼è¨ˆå…¥äºŒç´šè³‡æœ¬ï¼‰äºˆé›†åœ˜ - 369 - 369 FSE(ä¸å±¬ç›£ç®¡è¦å®šç¶œåˆè¨ˆç®-ç¯"åœï¼‰ r 投入ä¿éšªåŠå…¶ä»-å…¬å¸ä¹‹è³‡æœ¬ - 2,286 - 2,286 é ä»˜æ¬¾é …ã€æ‡‰è¨ˆæ"¶ç›ŠåŠå…¶ä»-資ç"¢ 197,425 (6,414) 452 191,463 -其中:退ä¼'ç¦åˆ©è³‡ç"¢ j 9,894 - - 9,894 æœ¬æœŸç¨…é …è³‡ç"¢ 821 (69) 14 766 æ-¼è¯ç‡ŸåŠåˆè³‡å…¬å¸ä¹‹æ¬Šç›Š 24,800 (410) (4,626) 19,764 -其中:æ"¶è³¼æ™'ç"¢ç"Ÿä¹‹å•†è­½æ­£æ•¸å€¼ e 478 (12) - 466 商譽åŠç"¡å½¢è³‡ç"¢ e 19,438 (9,651) 1,222 11,009 éžå»¶ç¨…é …è³‡ç"¢ f 4,153 128 16 4,297 æ-¼2020å¹´6月30æ-¥ä¹‹è³‡ç"¢ç¸½å€¼ 2,922,798 (117,790) 16,436 2,821,444 è² å'µåŠè'¡æ±æ¬Šç›Š 香港紙幣æµé€šé¡ 39,519 - - 39,519 åŒæ¥­å­˜æ"¾ 82,715 (29) 624 83,310 å®¢æˆ¶è³¬é … 1,532,380 3,432 14,656 1,550,468 回購å"è­°ï¼éžäº¤æ˜"ç"¨é€" 112,799 - - 112,799 å'å…¶ä»-銀行å'³é€ä¸­ä¹‹é …ç›® 6,296 - - 6,296 交æ˜"ç"¨é€"è² å'µ 79,612 - - 79,612 指定按公å…值åˆ-賬之é‡'èžè² å'µ 156,608 (4,396) - 152,212 -其中:計入二級資本 o, q, i 10,054 - - 10,054 è¡ç"Ÿå·¥å…· 303,059 72 229 303,360 -其中:借記估值調整 i 138 - - 138 已發行å'µå‹™è­‰åˆ¸ 110,114 (1,611) - 108,503 æ‡‰è¨ˆé …ç›®ã€éžå»¶æ"¶ç›ŠåŠå…¶ä»-è² å'µ 173,181 (2,823) 640 170,998 æœ¬æœŸç¨…é …è² å'µ 1,141 (28) 106 1,219 ä¿å-®æœªæ±ºè³ 款 98,832 (98,832) - - æº-å'™ 3,209 (7) 55 3,257 -其中:採ç"¨å…§éƒ¨è©•ç´šåŸºæº-計ç®-法之çµ"åˆä¹‹ h 687 - - 687 信貸相é-œæˆ-æœ‰è² å'µåŠåˆç´"承諾 éžå»¶ç¨…é …è² å'µ 4,491 (1,455) 8 3,044 後å"Ÿè² å'µ 23,621 1 118 23,740 -其中: l, n 1,763 - - 1,763 計入一級資本 計入二級資本 o, q 20,168 - - 20,168 æ-¼2020å¹´6月30æ-¥ä¹‹è² å'µç¸½é¡ 2,727,577 (105,676) 16,436 2,638,337 權益 å·²å'¬ç¹³è'¡æœ¬ a 10,346 - - 10,346 è'¡ä»½æº¢åƒ¹è³¬ a, l 14,268 - - 14,268 å…¶ä»-è'¡æ¬Šå·¥å…· k 20,914 - - 20,914 å…¶ä»-å"²å'™ c, g (301) 1,888 - 1,587 ä¿ç•™ç›ˆåˆ© b, c 141,809 (12,851) - 128,958 è'¡æ±æ¬Šç›Šç¸½é¡ 187,036 (10,963) - 176,073 éžæŽ§è'¡è'¡æ±æ¬Šç›Š d, m, n, p 8,185 (1,151) - 7,034 æ-¼2020å¹´6月30æ-¥ä¹‹å"é¡žè'¡æ±æ¬Šç›Šç¸½é¡ 195,221 (12,114) - 183,107 æ-¼2020å¹´6月30æ-¥ä¹‹è² å'µåŠå"é¡žè'¡æ±æ¬Šç›Šç¸½é¡ 2,922,798 (117,790) 16,436 2,821,444 åƒè€ƒç´¢å¼• (a) 至 (r) é …æ¨™ç¤ºè¼‰æ-¼è¡¨ 3 「自有資é‡'之披露ã€è¨ˆç®-監管è¦å®šè³‡æœ¬æ‰€ç"¨çš"資ç"¢è² å'µè¡¨çµ"æˆé …ç›®ã€'該表以會計價值åˆ-ç¤ºæ­¤é¡žé …ç›®ï¼Œåœ¨è¨ˆç®-表 3 所示çš"監管è¦å®šè³‡æœ¬æ™',å¯èƒ½æœƒ å°å…¶æ•¸å€¼é€²è¡Œåˆ†æžæˆ-調整ã€' æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二季第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ² 6 æ-¼2020å¹´6月30æ-¥çš"第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ² 資本åŠé¢¨éšªåŠ 權資ç"¢ è³‡æœ¬ç®¡ç† æ-¹æ³•åŠæ"¿ç­- æˆ'å€'管ç†è³‡æœ¬çš"æ-¹æ³•ï¼Œæ˜¯æ ¹æ"šç›£ç®¡ã€ç¶"æ¿ŸåŠå•†æ¥­ç'°å¢ƒï¼ŒæŒ‰é›†åœ˜çš"ç­-ç•¥åŠ çµ"ç¹"架構所需而制è¨'ã€'æˆ'å€'çš"å®-æ-¨æ˜¯ç¶­æŒé›"厚çš"資本,以抵禦æ--下å"é … 業務çš"å…§åœ¨é¢¨éšªï¼Œä¸¦æ ¹æ"šæˆ'å€'çš"ç­-略進行投資,使資本æ-¼ä»»ä½•æ™'候å‡ç¬¦ åˆç¶œåˆè¨ˆç®-åŠå"地監管è¦å®šçš"資本水平ã€' æˆ'å€'çš"資本管ç†ç¨‹åºç´å…¥ç¶"è'£äº‹æœƒæ‰¹å‡†çš"集團年度資本計劃內ã€'æ»™è±æŽ§ è'¡ä¹ƒå"é™"屬公å¸çš"主è¦è'¡æœ¬æ供者,有需è¦æ™'亦會å'該等é™"屬公å¸æä¾› éžè'¡æ¬Šè³‡æœ¬åŠå¸æ"¶è™§æ資本ã€'該等投資çš"資é‡'大多數來自滙è±æŽ§è'¡æœ¬èº« çš"è'¡æ¬ŠåŠéžè'¡æ¬Šè³‡æœ¬ç™¼è¡ŒåŠä¿ç•™åˆ©æ½¤ã€'æ»™è±æŽ§è'¡é€éŽè³‡æœ¬ç®¡ç†ç¨‹åºï¼ˆåŒ… 括管ç†é›™é‡æ§"桿),力æ±'在本身資本çµ"åˆæˆåˆ†åŠå°å"é™"屬公å¸çš"投資之 é-"ä¿æŒå¹³è¡¡ã€' ç"±é›†åœ˜ç™¼è¡Œçš"資本證券(分類ç'ºä¸€ç´šï¼ˆã€ŒT1ã€ï¼‰åŠäºŒç´šè³‡æœ¬ï¼ˆã€ŒT2ã€ï¼‰ï¼‰ 之主è¦ç‰¹é»žè¼‰æ-¼æ»™è±ç¶²ç«™www.hsbc.comã€' 所披露çš"數值,ç'ºæŒ‰IFRS所編製資ç"¢è² å'µè¡¨çš"賬é¢å€¼ï¼Œä¸¦éžæ­¤ç­‰è­‰åˆ¸è¨ˆ 入監管è¦å®šè³‡æœ¬çš"é‡'é¡ã€'舉例說,IFRSçš"會計處ç†æ-¹æ³•èˆ‡ç›£ç®¡è¦å®šè™•ç† æ-¹æ³•åœ¨è¨ˆç®-相é-œç›£ç®¡è¦å®šæ‰€è¿°çš"發行æˆæœ¬ã€ç›£ç®¡è¦å®šæ"¤éŠ·åŠç›£ç®¡è¦å®šè³‡ æ ¼é™é¡æ-¹é¢å­˜åœ¨å·®ç•°ã€' 符åˆã€Šå§"å"¡æœƒåŸ·è¡Œè¦ä¾‹ã€‹ç¬¬ 1423/2013號é™"件三è¦å®šçš"資本票æ"šç‰¹é»žçš" 清å-®äº¦ä¸Šè¼‰æ-¼æˆ'å€'çš"網站ã€'åŒæ™',網站亦載有所有證券çš"æ¢æ¬¾åŠç´°å‰‡å…¨ æ-‡ã€' 有é-œæ»™è±çš"資本管ç†æ-¹æ³•è©³æƒ…,請åƒé-±ã€Š 2020å¹´ä¸­æœŸæ¥­ç¸¾å ±å'Šã€‹ç¬¬ 77é ã€' 自有資é‡' 表3:自有資é‡'之披露 æ-¼ä¸‹åˆ-æ-¥æœŸ 2020å¹´ 2019å¹´ 6月30æ-¥ 12月31æ-¥ åƒè€ƒ †百è¬ç¾Žå…ƒ 百è¬ç¾Žå…ƒ 普通è'¡æ¬Šä¸€ç´šï¼ˆã€ŒCET1ã€ï¼‰è³‡æœ¬ï¼šç¥¨æ"šåŠå"²å'™ 1 資本票æ"šåŠç›¸é-œè'¡ä»½æº¢åƒ¹è³¬ 23,209 22,873 -普通è'¡ a 23,209 22,873 2 ä¿ç•™ç›ˆåˆ© b 127,989 127,188 3 累計其ä»-å…¨é¢æ"¶ç›Šï¼ˆåŠå…¶ä»-å"²å'™ï¼‰ c 2,594 1,735 5 å°'數è'¡æ±æ¬Šç›Šï¼ˆå¯è¨ˆå…¥ç¶œåˆCET1之é‡'é¡ï¼‰ d 4,036 4,865 5a ç¨ç«‹å¯©é-±ä¸­æœŸåˆ©æ½¤æ·¨é¡ï¼ˆå·²æ‰£é™¤ä»»ä½•å¯é 見æ"¯å‡ºæˆ-è'¡æ¯ï¼‰ b 1,729 (3,381) 6 監管è¦å®šèª¿æ•´å‰æ™®é€šè'¡æ¬Šä¸€ç´šè³‡æœ¬ 159,557 153,280 普通è'¡æ¬Šä¸€ç´šè³‡æœ¬ï¼šç›£ç®¡è¦å®šèª¿æ•´ 7 é¡å¤-價值調整1 (1,162) (1,327) 8 ç"¡å½¢è³‡ç"¢ï¼ˆå·²æ‰£é™¤ç›¸é-œéžå»¶ç¨…é …è² å'µï¼‰ e (11,181) (12,372) 10 é ˆè¦-乎æ-¥å¾Œç›ˆåˆ©èƒ½åŠ›ä¹‹éžå»¶ç¨…é …è³‡ç"¢ï¼ˆä¸åŒ…æ‹¬å› æš«æ™'差異ç"¢ç"Ÿä¹‹æ•¸é¡ï¼‰ï¼ˆå·²æ‰£é™¤ç›¸é-œ ç¨…é …è² å'µï¼‰ f (1,505) (1,281) 11 有é-œç¾é‡'æµå°æ²-æ益之公å…值å"²å'™ g (426) (41) 12 計ç®-é 期虧æé‡'é¡æ‰€å°Žè‡´ä¹‹è² 數 h (1,191) (2,424) 14 å› æœ¬èº«ä¿¡è²¸ç‹€æ³æ"¹è®Šå°Žè‡´æŒ‰å…¬å…值計é‡ä¹‹è² å'µç"¢ç"Ÿä¹‹æ益 i 5 2,450 15 界定ç¦åˆ©é€€ä¼'基é‡'資ç"¢ j (7,409) (6,351) 16 直接åŠé-"接æŒæœ‰æœ¬èº«ä¹‹CET1票æ"š2 (40) (40) 19 ç"±æ©Ÿæ§‹ç›´æŽ¥ã€é-"接åŠä»¥çµ"åˆå½¢å¼æŒæœ‰ä¹‹é‡'èžæ¥­å…¬å¸ï¼ˆè©²æ©Ÿæ§‹æ-¼æœ‰é-œå…¬å¸å…·æœ‰é‡å¤§æŠ• 資)CET1票æ"šï¼ˆé‡'é¡é«˜æ-¼10%之é™é¡åŠå·²æ‰£é™¤åˆè³‡æ ¼çŸ­å€‰ï¼‰3 (8,202) (7,928) 28 普通è'¡æ¬Šä¸€ç´šä¹‹ç›£ç®¡è¦å®šèª¿æ•´ç¸½é¡ (31,111) (29,314) 29 普通è'¡æ¬Šä¸€ç´šè³‡æœ¬ 128,446 123,966 é¡å¤-一級(「AT1ã€ï¼‰è³‡æœ¬ï¼šç¥¨æ"š 30 資本票æ"šåŠç›¸é-œè'¡ä»½æº¢åƒ¹è³¬ 20,914 20,871 31 -æ ¹æ"šIFRS分類ç'ºè'¡æ±æ¬Šç›Š k 20,914 20,871 33 é€æ­¥æ'¤éŠ·ä¹‹åˆè³‡æ ¼é …ç›®åŠç›¸é-œè'¡ä»½æº¢åƒ¹è³¬é‡'é¡ l 2,305 2,305 34 計入綜åˆAT1資本(包括ä¸è¨ˆå…¥CET1之å°'數è'¡æ±æ¬Šç›Šï¼‰ã€ç"±é™"屬公å¸ç™¼è¡Œä¸¦ç"±ç¬¬ä¸‰ æ-¹æŒæœ‰ä¹‹åˆè³‡æ ¼ä¸€ç´šè³‡æœ¬ m, n 872 1,277 35 -å…¶ä¸­ï¼šé ˆé€æ­¥æ'¤éŠ·ç"±é™"屬公å¸ç™¼è¡Œä¹‹ç¥¨æ"š m 812 1,218 36 監管è¦å®šèª¿æ•´å‰é¡å¤-一級資本 24,091 24,453 é¡å¤-一級資本:監管è¦å®šèª¿æ•´ 37 直接åŠé-"接æŒæœ‰æœ¬èº«ä¹‹AT1票æ"š2 (60) (60) 43 é¡å¤-一級資本之監管è¦å®šèª¿æ•´ç¸½é¡ (60) (60) 44 é¡å¤-一級資本 24,031 24,393 45 一級資本(T1 = CET1 + AT1) 152,477 148,359 7æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二季第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ² 表3:自有資é‡'之披露(續) æ-¼ä¸‹åˆ-æ-¥æœŸ 2020å¹´ 2019å¹´ 6月30æ-¥ 12月31æ-¥ 百è¬ç¾Žå…ƒ 百è¬ç¾Žå…ƒ 二級資本:票æ"šåŠæº-å'™ 46 資本票æ"šåŠç›¸é-œè'¡ä»½æº¢åƒ¹è³¬ o 21,338 20,525 -å…¶ä¸­ï¼šæ ¹æ"šè³‡æœ¬è¦ä¾‹2ç²è±å…之票æ"š 7,572 7,067 48 計入綜åˆT2資本(包括ä¸è¨ˆå…¥CET1æˆ-AT1之å°'數è'¡æ±æ¬Šç›ŠåŠAT1票æ"šï¼‰ã€ç"±é™"å±¬å…¬å¸ ç™¼è¡Œä¸¦ç"±ç¬¬ä¸‰æ-¹æŒæœ‰ä¹‹åˆè³‡æ ¼è‡ªæœ‰è³‡é‡'票æ"š p, q 4,843 4,667 49 -第48è¡Œä¸­ï¼šé ˆé€æ­¥æ'¤éŠ·ç"±é™"屬公å¸ç™¼è¡Œä¹‹ç¥¨æ"š q 2,172 2,251 1,452 -第48è¡Œä¸­ï¼šæ ¹æ"šè³‡æœ¬è¦ä¾‹2ç²è±å…ç"±é™"屬公å¸ç™¼è¡Œä¹‹ç¥¨æ"š 1,500 51 監管è¦å®šèª¿æ•´å‰äºŒç´šè³‡æœ¬ 26,181 25,192 二級資本:監管è¦å®šèª¿æ•´ 52 直接åŠé-"接æŒæœ‰æœ¬èº«ä¹‹T2票æ"š (40) (40) 55 ç"±æ©Ÿæ§‹ç›´æŽ¥åŠé-"接æŒæœ‰ä¹‹é‡'èžæ¥­å…¬å¸ï¼ˆè©²æ©Ÿæ§‹æ-¼æœ‰é-œå…¬å¸å…·æœ‰é‡å¤§æŠ•è³‡ï¼‰T2票æ"šåŠ 後å"Ÿè²¸æ¬¾ï¼ˆå·²æ‰£é™¤åˆè³‡æ ¼çŸ­å€‰ï¼‰ r (1,376) (1,361) 57 二級資本之監管è¦å®šèª¿æ•´ç¸½é¡ (1,416) (1,401) 58 二級資本 24,765 23,791 59 資本總é¡(TC = T1 + T2) 177,242 172,150 60 é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ç¸½å€¼ 854,552 843,395 資本æ¯"率åŠç·©è¡ 61 普通è'¡æ¬Šä¸€ç´š 15.0% 14.7% 62 一級 17.8% 17.6% 63 è³‡æœ¬ç¸½é¡ 20.7% 20.4% 64 機構特定緩è¡è¦å®š 4.70% 5.11% 65 -防護緩è¡è³‡æœ¬è¦å®š 2.50% 2.50% 66 -逆å'¨æœŸç·©è¡è¦å®š 0.20% 0.61% 67a -å…¨çƒç³»çµ±æ€§é‡è¦æ©Ÿæ§‹ç·©è¡ 2.00% 2.00% 68 å¯ç¬¦åˆç·©è¡è¦å®šä¹‹æ™®é€šè'¡æ¬Šä¸€ç´š 8.8% 8.5% 低æ-¼æ‰£æ¸›é™é¡ä¹‹é‡'é¡ï¼ˆé¢¨éšªåŠ 權å‰ï¼‰ 72 直接åŠé-"接æŒæœ‰ä¹‹é‡'èžæ¥­å…¬å¸ï¼ˆæŒæœ‰ä¹‹æ©Ÿæ§‹æ-¼æœ‰é-œå…¬å¸ä¸¦ç"¡é‡å¤§æŠ•è³‡ï¼‰è³‡æœ¬ï¼ˆé‡'é¡ä½Ž æ-¼10%之é™é¡åŠå·²æ‰£é™¤åˆè³‡æ ¼çŸ­å€‰ï¼‰ 2,425 2,938 73 ç"±æ©Ÿæ§‹ç›´æŽ¥åŠé-"接æŒæœ‰ä¹‹é‡'èžæ¥­å…¬å¸ï¼ˆè©²æ©Ÿæ§‹æ-¼æœ‰é-œå…¬å¸å…·æœ‰é‡å¤§æŠ•è³‡ï¼‰CET1票æ"š (é‡'é¡ä½Žæ-¼10%之é™é¡åŠå·²æ‰£é™¤åˆè³‡æ ¼çŸ­å€‰ï¼‰ 13,556 13,189 75 å› æš«æ™'差異ç"¢ç"Ÿä¹‹éžå»¶ç¨…é …è³‡ç"¢ï¼ˆé‡'é¡ä½Žæ-¼10%之é™é¡ï¼Œå·²æ‰£é™¤ç›¸é-œç¨…é …è² å'µï¼‰ 3,915 4,529 二級資本計入æº-å'™ä¹‹é©ç"¨ä¸Šé™ 77 æ ¹æ"šæ¨™æº-計ç®-法計入T2ä¹‹ä¿¡è²¸é¢¨éšªèª¿æ•´ä¸Šé™ 2,035 2,163 79 æ ¹æ"šå…§éƒ¨è©•ç´šåŸºæº-計ç®-法計入T2ä¹‹ä¿¡è²¸é¢¨éšªèª¿æ•´ä¸Šé™ 3,233 3,128 é ˆå®‰æŽ'é€æ­¥æ'¤éŠ·ä¹‹è³‡æœ¬ç¥¨æ"šï¼ˆåƒ…é©ç"¨æ-¼2013å¹´1月1æ-¥è‡³2022å¹´1月1æ-¥ï¼‰ 82 é ˆå®‰æŽ'é€æ­¥æ'¤éŠ·ä¹‹AT1票æ"šä¹‹ç¾æ™'ä¸Šé™ 3,461 5,191 83 å› ä¸Šé™è€Œå¾žAT1扣除çš"é‡'é¡ï¼ˆæ-¼è´-回åŠæœŸæ»¿å¾Œè¶…出上é™ä¹‹é‡'é¡ï¼‰ 51 122 84 é ˆå®‰æŽ'é€æ­¥æ'¤éŠ·ä¹‹T2票æ"šä¹‹ç¾æ™'ä¸Šé™ 1,825 2,737 åƒè€ƒç´¢å¼• (a) 至 (r) é …æ¨™ç¤ºè¼‰æ-¼è¡¨ 2 「資ç"¢è² å'µè¡¨å°è³¬ï¼è²¡å‹™æœƒè¨ˆåŸºæº-與監管è¦å®šåŸºæº-綜åˆè¨ˆç®-çš"ç¯"åœã€çš"資ç"¢è² å'µè¡¨çµ"æˆé …ç›®ï¼Œè©²ç­‰é …ç›®ç"¨æ-¼è¨ˆç®-監管è¦å®šè³‡ 本ã€'æœ¬è¡¨æ ¼åˆ-ç¤ºè©²ç­‰é …ç›®è¨ˆå…¥ç›£ç®¡è¦å®šè³‡æœ¬çš"é‡'é¡ã€'ç"±æ-¼æ‡‰ç"¨è³‡æœ¬ç›£ç®¡è¦å®šç•Œå®šé ˆé€²è¡Œèª¿æ•´æˆ-分æžï¼Œè¨ˆå…¥ç›£ç®¡è¦å®šè³‡æœ¬çš"é‡'é¡å¯èƒ½èˆ‡å…¶æ-¼è¡¨ 2 çš"æœƒè¨ˆåƒ¹å€¼ä¸ åŒã€' é¡å¤-價值調整自 CET 1 中扣減,乃就按公å…值計é‡çš"資ç"¢è¨ˆç®-ã€' 按審慎監管局è¦å®šï¼Œå°±æŒæœ‰æœ¬èº«çš" CET1 〠T1 åŠ T2 票æ"šä½œæ‰£æ¸›ã€' é‡å¤§æŠ•è³‡çš"é™é¡æ‰£æ¸›èˆ‡è³‡ç"¢è² å'µè¡¨å…§å"é …ç›®æ‰€éŒ"å¾-çš"çµé¤˜æœ‰é-œï¼Œä¸¦åŒ…括:æ-¼ä¿éšªé™"屬公å¸ä»¥åŠéžç¶œåˆå…¥è³¬è¯ç‡Ÿå…¬å¸çš"投資ã€æ-¼é‡'èžæ©Ÿæ§‹æŒæœ‰çš"å…¶ä»- CET1 è'¡ 本åŠè³‡æœ¬æ€§è³ªçš"é-œé€£è³‡é‡'ã€' æˆ'å€'çš"普通è'¡æ¬Šä¸€ç´šè³‡æœ¬æ¯"率ç"±2019å¹´12月31æ-¥çš"14.7%上å‡è‡³2020å¹´ 部分å‡å¹…è¢«ä»¥ä¸‹å› ç´ æŠµéŠ·ï¼š 6月30æ-¥çš"15%ã€' ∙ éŒ"å¾-37å""美元貨幣æ›ç®-å·®é¡ï¼›åŠ 普通è'¡æ¬Šä¸€ç´šè³‡æœ¬æ-¼2020年上åŠå¹´å¢žåŠ 45å""美元,主è¦ç"±æ-¼ï¼š ∙ 普通è'¡æ¬Šä¸€ç´šè³‡æœ¬ä¸­çš"å¯æ‰£ç¨…éžæŽ§è'¡è'¡æ±æ¬Šç›Šæ¸›å°'8å""美元ã€'這部分 應審慎監管局è¦æ±'å-消 2019 年第四季之 34 å""美元未派付è'¡æ¯ï¼› å æ˜ é›† 團 æ-¼ 2020 å¹´ 5 月 進 è¡Œçš" æ"¶è³¼ , 從 主 è¦å°' 數 è'¡æ± Landesbank Baden-Württemberg 處æ"¶è³¼ HSBC Trinkaus & Burkhardt AG 18.66% çš"

ç"±æ-¼æ¸›å°'å°è¶…é¡é 期虧æçš"æ‰£æ¸›ï¼Œå› æ­¤å¢žåŠ 18 å""美元ã€'與 2019 å¹´ 12 月 é¡å¤-è'¡ä»½ã€' 31æ-¥ç›¸æ¯",以內部評級基æº-計ç®-çš"風險承æ""é 期信貸æå¤±å¢žåŠ 43å""美 æ-¼2020å¹´6月30æ-¥ï¼Œæˆ'å€'çš"第二Aæ"¯æŸ±è³‡æœ¬è¦å®šç'º263å""美元,相當æ-¼é¢¨ 元,而監管é 期æå¤±å·²å¢žåŠ 25å""美元; éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢çš"3.1%ã€'其中,1.7%ç"±æ™®é€šè'¡æ¬Šä¸€ç´šè³‡æœ¬æ»¿è¶³ã€'第二Aæ"¯æŸ± ∙ 扣除與其ä»-權益工具相é-œçš"è'¡æ¯å¾Œï¼Œé€éŽåˆ©æ½¤ç"¢ç"Ÿçš"17å""美元資本; 資本è¦å®šç"±è‹±åœ‹å¯©æ…Žç›£ç®¡å±€è¨­å®šï¼Œä½œç'ºæˆ'å€'資本總é¡è¦æ±'çš"一部分ã€' åŠ âˆ™æŒ‰å…¬å…值計入其ä»-å…¨é¢æ"¶ç›Šå"²å'™å¢žåŠ 15å""美元ã€' æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二季第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ² 8 æ-¼2020å¹´6月30æ-¥çš"第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ² æ§"æ¡¿æ¯"率 承å-風險水平è²æ˜Žé€éŽæ‰¿å-風險水平狀æ³å ±å'Šç›£å¯Ÿï¼Œå…¶å…§å®¹åŒ…括將實 際業績表ç¾èˆ‡æ‰¿å-風險水平åŠå"è¡¡é‡æ¨™æº-çš"指定容å¿æ¥µé™æ¯"較,以確 éŽåº¦æ§"æ¡¿çš"風險管ç†ä¹ƒæ»™è±ç'°çƒæ‰¿å-風險水平架構çš"一部分,æˆ'å€'會 ä¿æ°ç•¶åœ°å‡¸é¡¯ã€è©•ä¼°åŠé™ä½Žä»»ä½•éŽåº¦é¢¨éšªã€'承å-風險水平狀æ³å ±å'Šæ¯ 使ç"¨æ‰¿å-風險水平è²æ˜Žå…§çš"æ§"æ¡¿æ¯"率衡é‡æ¨™æº-ç›£å¯Ÿé€™é …é¢¨éšªã€'承å-風 月æ交集團管ç†å§"å"¡æœƒè½"下çš"風險管ç†æœƒè­°åŠé›†åœ˜é¢¨éšªç®¡ç†å§"å"¡æœƒçœ 險水平è²æ˜Žèªªæ˜Žæ»™è±é¡˜æ"ç'ºé"致ç­-略業務目標而é€éŽæ¥­å‹™æ´»å‹•æ‰¿å-çš" 覽ã€' 總é«"風險水平åŠé¡žåˆ¥ã€' æˆ'å€'在承å-風險水平æ-¹é¢çš"æ"¿ç­-載æ-¼ã€Š 2019å¹´å ±åŠè³¬ç›®ã€‹ç¬¬ 73 é ã€' 表4:æ§"æ¡¿æ¯"率çš"一般披露(「LRComã€ï¼‰ æ-¼ä¸‹åˆ-æ-¥æœŸ 2020å¹´ 2019å¹´ 6月30æ-¥ 12月31æ-¥ 註釋 åå""美元 åå""美元 資ç"¢è² å'µè¡¨å…§é¢¨éšªï¼ˆä¸åŒ…括è¡ç"Ÿå·¥å…·åŠè­‰åˆ¸èžè³‡äº¤æ˜") 1 資ç"¢è² å'µè¡¨å…§é …目(ä¸åŒ…括è¡ç"Ÿå·¥å…·ã€è­‰åˆ¸èžè³‡äº¤æ˜"åŠå-信資ç"¢ï¼Œä½†åŒ…括抵押å") 2,232.1 2,119.1 2 (æ-¼é‡å®šä¸€ç´šè³‡æœ¬æ™'扣減之資ç"¢é‡'é¡ï¼‰ (29.6) (30.5) 3 資ç"¢è² å'µè¡¨å…§é¢¨éšªç¸½é¡ï¼ˆä¸åŒ…括è¡ç"Ÿå·¥å…·ã€è­‰åˆ¸èžè³‡äº¤æ˜"åŠå-信資ç"¢ï¼‰ 2,202.5 2,088.6 è¡ç"Ÿå·¥å…·é¢¨éšª 4 與所有è¡ç"Ÿå·¥å…·äº¤æ˜"相é-œä¹‹é‡ç½®æˆæœ¬ï¼ˆå³æ‰£é™¤åˆè³‡æ ¼ç¾é‡'變動ä¿è­‰é‡') 85.4 53.5 5 與所有è¡ç"Ÿå·¥å…·äº¤æ˜"相é-œä¹‹æ-¥å¾Œæ½›åœ¨é¢¨éšªé¡å¤-é‡'é¡ï¼ˆæŒ‰å¸'值計價) 146.3 162.1 6 æ ¹æ"šIFRSé ˆå¾žè³‡ç"¢è² å'µè¡¨æ‰€åˆ-資ç"¢æ‰£æ¸›ç²æ供之è¡ç"Ÿå·¥å…·æŠµæŠ¼å"ç¸½é¡ 13.3 8.3 7 ï¼ˆå› è¡ç"Ÿå·¥å…·äº¤æ˜"æ供之ç¾é‡'變動ä¿è­‰é‡'而扣減應æ"¶æ¬¾é …資ç"¢ï¼‰ (58.5) (43.1) 8 (客戶çµç®-交æ˜"風險承æ""中ç²è±å…之中央交æ˜"å°æ‰‹éƒ¨åˆ†ï¼‰ (80.3) (53.2) 9 已承辦信貸è¡ç"Ÿå·¥å…·ä¹‹ç¶"調整實際å義é‡'é¡ 153.6 159.4 10 (就已承辦信貸è¡ç"Ÿå·¥å…·ä½œå‡ºèª¿æ•´ä¹‹å¯¦éš›å義é‡'é¡å°éŠ·æ•¸é¡åŠé¡å¤-扣減數é¡ï¼‰ (147.1) (150.4) 11 è¡ç"Ÿå·¥å…·é¢¨éšªç¸½é¡ 112.7 136.6 證券èžè³‡äº¤æ˜"風險 12 就銷å"®æœƒè¨ˆäº¤æ˜"作出調整後之證券èžè³‡äº¤æ˜"資ç"¢ç¸½å€¼ï¼ˆä¸ç¢ºèªæ·¨é¡è¨ˆç®-é‡'é¡ï¼‰ 483.0 451.0 13 (證券èžè³‡äº¤æ˜"資ç"¢ç¸½å€¼å·²æŒ‰æ·¨é¡è¨ˆç®-之應付ç¾é‡'åŠæ‡‰æ"¶ç¾é‡'é¡ï¼‰ (228.3) (196.1) 14 證券èžè³‡äº¤æ˜"資ç"¢ä¹‹äº¤æ˜"å°æ‰‹ä¿¡è²¸é¢¨éšª 10.7 10.7 16 證券èžè³‡äº¤æ˜"é¢¨éšªç¸½é¡ 265.4 265.6 å…¶ä»-資ç"¢è² å'µè¡¨å¤-風險 17 資ç"¢è² å'µè¡¨å¤-風險å義總é‡'é¡ 859.9 865.5 18 (就轉æ›ç'ºä¿¡è²¸ç­‰å€¼é‡'é¡ä½œå‡ºèª¿æ•´ï¼‰ (639.1) (629.8) 19 資ç"¢è² å'µè¡¨å¤-é¢¨éšªç¸½é¡ 220.8 235.7 資本åŠé¢¨éšªç¸½é¡ 20 一級資本 1 149.4 144.8 21 æ§"æ¡¿æ¯"çŽ‡é¢¨éšªç¸½é¡ 2,801.4 2,726.5 22 æ§"æ¡¿æ¯"率 (%) 1 5.3 5.3 EU-2 就資本計é‡å®šç¾©çš"éŽæ¸¡æ€§å®‰æŽ'çš"é¸æ"‡ 已全é¢å¯¦è¡Œ 已全é¢å¯¦è¡Œ 1.æ§"æ¡¿æ¯"率以é©ç"¨æ-¼è³‡æœ¬çš"資本è¦ä¾‹2çµ'點基æº-計ç®-ã€' 表5:會計基æº-資ç"¢èˆ‡æ§"æ¡¿æ¯"率風險å°è³¬æ¦'è¦ï¼ˆã€ŒLRSumã€ï¼‰ æ-¼ä¸‹åˆ-æ-¥æœŸ 2020å¹´ 2019å¹´ 6月30æ-¥ 12月31æ-¥ åå""美元 åå""美元 1 æŒ‰å·²ç™¼è¡¨è²¡å‹™å ±è¡¨åˆ-示之資ç"¢ç¸½å€¼ 2,922.8 2,715.2 å°±ä»¥ä¸‹é …ç›®èª¿æ•´ï¼š 2 -按會計基æº-綜åˆå…¥è³¬ä½†ä¸å±¬æ-¼æŒ‰ç›£ç®¡è¦å®šåŸºæº-綜åˆè¨ˆç®-ç¯"åœä¹‹å¯¦é«" (101.4) (101.2) 4 -è¡ç"Ÿé‡'èžå·¥å…· (201.0) (106.4) 5 -證券èžè³‡äº¤æ˜" 12.2 2.8 6 -資ç"¢è² å'µè¡¨å¤-é …ç›®ï¼ˆå³è½‰æ›ç'ºè³‡ç"¢è² å'µè¡¨å¤-風險之信貸等值é‡'é¡ï¼‰ 220.8 235.7 7 - å…¶ä»- (52.0) (19.6) 8 æ§"æ¡¿æ¯"çŽ‡é¢¨éšªç¸½é¡ 2,801.4 2,726.5 9æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二季第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ² 表6︰æ§"æ¡¿æ¯"率ï¼è³‡ç"¢è² å'µè¡¨å…§é¢¨éšªé¡žåˆ¥ï¼ˆä¸åŒ…括è¡ç"Ÿå·¥å…·ã€è­‰åˆ¸èžè³‡äº¤æ˜"åŠç²è±å…風險)(「LRSplã€ï¼‰ æ-¼ä¸‹åˆ-æ-¥æœŸ 2020å¹´ 2019å¹´ 6月30æ-¥ 12月31æ-¥ åå""美元 åå""美元 EU-1 資ç"¢è² å'µè¡¨å…§é¢¨éšªç¸½é¡ï¼ˆä¸åŒ…括è¡ç"Ÿå·¥å…·ã€è­‰åˆ¸èžè³‡äº¤æ˜"åŠç²è±å…風險) 2,173.6 2,076.0 EU-2 -交æ˜"è³¬é …é¢¨éšª 181.2 230.8 EU-3 -éŠ€è¡Œè³¬é …é¢¨éšª 1,992.4 1,845.2 ã€ŒéŠ€è¡Œè³¬é …é¢¨éšªã€åŒ…括︰ EU-4 å'™å…Œå'µåˆ¸ 2.6 2.6 EU-5 åˆ-作主權風險處ç†çš"風險 682.3 539.3 EU-6 並éžåˆ-作主權風險處ç†çš"地å€æ"¿åºœã€å¤šé'Šç™¼å±•éŠ€è¡Œã€åœ‹éš›æ©Ÿæ§‹åŠå…¬å…±æ©Ÿæ§‹é¢¨éšª 8.8 9.4 EU-7 機構風險 66.3 59.3 EU-8 以ä¸å‹•ç"¢æŒ‰æ­æŠµæŠ¼ 342.9 330.4 EU-9 零å"®é¢¨éšªæ‰¿æ"" 83.6 106.2 EU-10 ä¼æ¥­é¢¨éšª 589.8 603.2 EU-11 é•ç´"風險 12.7 9.9 EU-12 å…¶ä»-風險(例å¦'è'¡ç¥¨ã€è­‰åˆ¸åŒ-åŠå…¶ä»-éžä¿¡è²¸è²¬ä»»è³‡ç"¢ï¼‰ 203.4 184.9 ç·©è¡è³‡æœ¬ 第一æ"¯æŸ±æœ€ä½Žè³‡æœ¬è¦å®šåŠé¢¨éšªåŠ 權資ç"¢æµé‡ æˆ'å€'çš"地ç†åˆ†å¸ƒåŠç‰¹å®šæ©Ÿæ§‹çš"逆å'¨æœŸç·©è¡è³‡æœ¬æŠ«éœ²è³‡æ-™åŠå…¨çƒç³»çµ±æ€§é‡ 第一æ"¯æŸ±æ¶µè"‹ä¿¡è²¸é¢¨éšªã€äº¤æ˜"å°æ‰‹ä¿¡è²¸é¢¨éšªã€è'¡æ¬Šã€è­‰ 券åŒ-ã€å¸'å ´é¢¨éšª è¦éŠ€è¡ŒæŒ‡æ¨™çš"披露資æ-™ï¼Œæ¯å¹´æ-¼æ»™è±ç¶²ç«™www.hsbc.com公布ã€' åŠç‡Ÿé‹é¢¨éšªçš"最低資本來æºè¦å®šã€'此等è¦å®šå‡æŒ‰é¢¨éšªåŠ 權資ç"¢åˆ-示ã€' 風險類別 ç²å‡†ä½¿ç"¨çš"計ç®-æ-¹æ³•æ‰€æ¶‰ç¯"ç¯"åœ æˆ'å€'çš"æ-¹æ³• 信貸風險 巴塞爾å§"å"¡æœƒçš"架構ç'ºè¨ˆç®-第一æ"¯æŸ±ä¿¡è²¸é¢¨éšªè³‡æœ¬è¦å®šæ°´å¹³æ供三個精密 ç'ºå'ˆå ±é›†åœ˜çš"綜åˆè³¬ç›®ï¼Œæˆ'å€'大部分業務å‡æŽ¡ç"¨å…§éƒ¨è©• 級基æº-高級計ç®- 程度éžå¢žçš"計ç®-æ-¹æ³•ã€'最基本çš"標æº-計ç®-法è¦å®šéŠ€è¡Œåˆ©ç"¨å¤-ç•Œçš"信貸評 法ã€' 級,é‡å®šæœ‰è©•ç´šäº¤ æ˜"å°æ‰‹çš"風險權數,並將其ä»-交æ˜"å°æ‰‹æ­¸å…¥å¤šå€‹å»£æ³›çš" 部分çµ"åˆä»æ²¿ç"¨æ¨™æº-計ç®-法æˆ-內部評級基æº-基礎計ç®-法: 類別,ç"¶å¾Œç'ºæœ‰é-œé¡žåˆ¥é‡å®šæ¨™æº-風險權數ã€'進階一級çš"內部評級基æº-基礎 ∙ 正待業務所在地公布è¦ä¾‹æˆ-批准所ç"¨æ¨¡åž‹ï¼› 計ç®-法(「FIRBã€ï¼‰ï¼Œå‰‡å…è¨±éŠ€è¡Œæ ¹æ"šæœ¬èº«å°äº¤æ˜"å°æ‰‹çš"é•è²¬æˆ-ç"¶çŽ‡ ∙ éµå¾žç›£ç®¡è¦å®šæŽ¡ç"¨éžé«˜ç´šè¨ˆç®-法;æˆ- (「PDã€ï¼‰æ‰€ä½œå…§éƒ¨è©•ä¼°ï¼Œè¨ˆç®-其信貸風險資本è¦å®šæ°´å¹³ï¼Œä½†é ˆæŒ‰ç…§æ¨™æº- ∙ç²è±å…採ç"¨å…§éƒ¨è©•ç´šåŸºæº-計ç®-法ã€' çš"監管è¦å®šåƒæ•¸è¨ˆç®-é•è²¬é¢¨éšªæ‰¿æ""åŠé•è²¬æ失率çš"估計數å­-ã€' 最後,內部 評級基æº-高級計ç®-法(「AIRBã€ï¼‰å‰‡å…許銀行é€éŽå…§éƒ¨è©•ä¼°é‡å®šé•è²¬æˆ-ç"¶ 率,以åŠé‡åŒ-é•è²¬é¢¨éšªæ‰¿ æ""å'Œé•è²¬æ失率ã€' 交æ˜"å°æ‰‹ä¿¡è²¸é¢¨ 巴塞爾å§"å"¡æœƒè¨'明四種計ç®-交æ˜"å°æ‰‹ä¿¡è²¸é¢¨éšªåŠé‡å®šæ‰€ 涉風險值çš"æ-¹æ³•ï¼š æˆ'å€'採ç"¨æŒ‰å¸'值計價計ç®-法åŠå…§éƒ¨æ¨¡åž‹æ³•è¨ˆç®-交æ˜"å°æ‰‹ä¿¡è²¸é¢¨éšªã€'æˆ'å€'å·² 險 按å¸'值計價計ç®-法ã€åŽŸæœ‰é¢¨éšªè¨ˆç®-法ã€æ¨™æº-計ç®-法åŠå…§éƒ¨æ¨¡åž‹æ³• ç²å¯©æ…Žç›£ç®¡å±€æ‰¹å‡†ä½¿ç"¨å…§éƒ¨æ¨¡åž‹æ³•ï¼Œè©³æƒ…載æ-¼å¯©æ…Žç›£ç®¡å±€ç¶²é é‡'èžæœå‹™ç™» (「IMMã€ï¼‰ã€'有é-œé¢¨éšªå€¼æœƒç"¨ä»¥é‡å®šæ ¹æ"šä¿¡è²¸é¢¨éšªè¨ˆç®-法其中一種計ç®- 記資æ-™åº«ã€'æˆ'å€'çš"目標是é€æ­¥å¢žåŠ 採ç"¨å…§éƒ¨æ¨¡åž‹æ³•çš"æŒå€‰æ‰€ä½"æ¯"例ã€' çš"資本è¦å®šæ°´å¹³ï¼Œé€™äº›è¨ˆç®-法包括標æº-計ç®-法ã€å…§éƒ¨è©•ç´šåŸºæº-基礎計ç®-法 åŠå…§éƒ¨è©•ç´šåŸºæº-高級計ç®-法ã€' è'¡æ¬Š å°±éžäº¤æ˜"è³¬é …è€Œè¨€ï¼Œè'¡æ¬Šé¢¨éšªå¯ä»¥æŽ¡ç"¨æ¨™æº-計ç®-法æˆ-內部評級基æº-計ç®-法 就集團çš"åŒ¯å ±è€Œè¨€ï¼Œæ‰€æœ‰éžäº¤æ˜"è³¬é …è'¡æ¬Šé¢¨éšªä¹ƒæŽ¡ç"¨æ¨™æº-計ç®-法處ç†ã€' è©•ä¼°ã€' 證券åŒ- æ-¼2019å¹´1月1æ-¥ï¼Œæ­ç›Ÿå°æ-°äº¤æ˜"實æ-½æ-°è­‰åˆ¸åŒ-架構ã€'該架構è¨'明以下計ç®- 在æ-°çš"架構下︰ æ-¹æ³•ï¸° ∙ æˆ'å€'辦ç†çš"æŒå€‰æ ¹æ"šå…§éƒ¨è©•ç´šåŸºæº-計ç®-æ³•å ±å'Šã€' ∙內部評級基æº-計ç®-法(「SEC-IRBAã€ï¼‰ï¹" ∙ æˆ'å€'æ-¼å-ä¿è-¦çš"Solitaire計劃çš"æŒå€‰åŠæˆ'å€'æ-¼ç¬¬ä¸‰æ-¹æŒå€‰çš"æŠ•è³‡æ ¹æ"šæ¨™æº- ∙標æº-計ç®-法(「SEC-SAã€ï¼‰ï¹" 計ç®-法åŠå¤-部評級基æº-計ç®-æ³•å ±å'Šã€' ∙å¤-部評級基æº-計ç®-法(「SEC-ERBAã€ï¼‰ï¹"åŠ âˆ™ æˆ'å€'æ-¼Regencyçš"ä¿è-¦æŒå€‰æ ¹æ"šå…§éƒ¨è©•ä¼°è¨ˆç®-æ³•å ±å'Šã€'æˆ'å€'內部評估計 ∙內部評估計ç®-法(「IAAã€ï¼‰ã€' ç®-法çš"æ-¹æ³•æ¯å¹´ç"±å…§éƒ¨æ¨¡åž‹å¯©æ ¸éƒ¨é-€æ¯é-€é€²è¡Œå¯©è¨ˆï¼Œä¸¦é ˆç¶"ç"±å¯©æ…Žç›£ç®¡ ç"±2020å¹´1月1æ-¥èµ·ï¼Œæ‰€æœ‰äº¤æ˜"å·²é ˆéµå®ˆæ-°æž¶æ§‹ã€' å±€å¯©æ ¸ã€' å¸'å ´é¢¨éšª å¸'å ´é¢¨éšªè³‡æœ¬è¦å®šæ°´å¹³å¯ä»¥æŽ¡ç"¨æ¨™æº-è¦å‰‡æˆ-內部模型計ç®-法é‡å®šã€'後者涉 å¸'å ´é¢¨éšªè³‡æœ¬è¦å®šæ°´å¹³åœ¨å¯©æ…Žç›£ç®¡å±€æ‰¹å‡†ä¸‹ä½¿ç"¨å…§éƒ¨å¸'å ´é¢¨éšªæ¨¡åž‹è¨ˆé‡ï¼Œ åŠä½¿ç"¨å…§éƒ¨ä¼°è¨ˆè™§æ風險模型,以計é‡å¸'å ´é¢¨éšªèˆ‡é‡å®šé©ç•¶çš"資本è¦å®šæ°´ æˆ-使ç"¨æ¨™æº-è¦å‰‡è¨ˆé‡ã€'æˆ'å€'çš"內部å¸'å ´é¢¨éšªæ¨¡åž‹åŒ…æ‹¬ä¼°è¨ˆè™§æ風險ã€å£"力 å¹³ã€' 下之估計虧æ風險åŠéžå¢žé¢¨éšªæº-å'™ã€'有é-œæˆ'å€'ç²å‡†æŽ¡ç"¨å…§éƒ¨æ¨¡åž‹è¨ˆç®-法所 除估計虧æ風險模型å¤-,其ä»-內部模型包括å£"力下之估計虧æ風險ã€éžå¢ž 涉ç¯"åœçš"å…¬é-‹è³‡è¨Šï¼Œä¸Šè¼‰æ-¼å¯©æ…Žç›£ç®¡å±€ç¶²é é‡'èžæœå‹™ç™»è¨˜è³‡æ-™åº«ã€' é›†åœ˜éµ å¾ªã€Šè³‡æœ¬è¦å®šè¦ä¾‹ã€‹ç¬¬104åŠ105æ¢çš"è¦å®šã€' 風險æº-å'™åŠå…¨é¢é¢¨éšªè¨ˆé‡ã€' 營é‹é¢¨éšª 巴塞爾å§"å"¡æœƒå®¹è¨±ä¼æ¥­ä»¥åŸºæœ¬æŒ‡æ¨™è¨ˆç®-法ã€æ¨™æº-計ç®-法æˆ-高級計ç®-法計ç®- ç¾åœ¨æˆ'å€'æ-¼é‡å®šç‡Ÿé‹é¢¨éšªè³‡æœ¬è¦å®šæ°´å¹³æ™',å‡æŽ¡ç"¨æ¨™æº-計ç®-法ã€'æˆ'å€'設有 其營é‹é¢¨éšªè³‡æœ¬è¦å®šæ°´å¹³ã€' 營é‹é¢¨éšªæ¨¡åž‹ï¼Œè-‰ä»¥è¨ˆç®-ç¶"濟資本ã€' æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二季第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ² 10 æ-¼2020å¹´6月30æ-¥çš"第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ² 表7ï¸°é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢æ¦'覽(「OV1ã€ï¼‰ æ-¼ä¸‹åˆ-æ-¥æœŸ 2020å¹´ 2020å¹´ 2020å¹´ 6月30æ-¥ 3月31æ-¥ 6月30æ-¥ é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ 資本è¦å®š 註釋 åå""美元 åå""美元 åå""美元 1 信貸風險(ä¸åŒ…括交æ˜"å°æ‰‹ä¿¡è²¸é¢¨éšªï¼‰ 632.6 631.9 50.6 2 -標æº-計ç®-法 116.8 119.9 9.3 3 -內部評級基æº-基礎計ç®-法 103.9 101.2 8.3 4 -內部評級基æº-高級計ç®-法 411.9 410.8 33.0 6 交æ˜"å°æ‰‹ä¿¡è²¸é¢¨éšª 43.1 47.3 3.4 7 -按å¸'值計價計ç®-法 20.6 23.2 1.6 10 -內部模型法 18.3 20.0 1.5 11 -中央交æ˜"å°æ‰‹é•è²¬åŸºé‡'承æ""ä¹‹é¢¨éšªé¡ 0.5 0.6 - 12 -信貸估值調整 3.7 3.5 0.3 13 çµç®-風險 - 0.2 - 14 éžäº¤æ˜"è³¬é …ä¹‹è­‰åˆ¸åŒ-風險承æ"" 10.4 10.4 0.8 14a -內部評級基æº-計ç®-法(「SEC-IRBAã€ï¼‰ 1.8 1.8 0.1 14b -å¤-部評級基æº-計ç®-法(「SEC-ERBAã€ï¼‰ 3.9 3.6 0.3 14c -內部評估計ç®-法(「IAAã€ï¼‰ 2.3 2.5 0.2 14d -標æº-計ç®-法(「SEC-SAã€ï¼‰ 2.4 2.5 0.2 19 å¸'å ´é¢¨éšª 35.2 34.8 2.8 20 -標æº-計ç®-法 8.4 8.8 0.7 21 -內部模型計ç®-法 26.8 26.0 2.1 23 營é‹é¢¨éšª 89.6 89.2 7.2 25 -標æº-計ç®-法 89.6 89.2 7.2 27 低æ-¼æ‰£æ¸›é™é¡ä¹‹é‡'é¡ï¼ˆé ˆæŽ¡ç"¨250%之風險權數) 43.7 43.3 3.5 29 總計 854.6 857.1 68.3 信貸風險(包括低æ-¼æ‰£æ¸›é™é¡çš"é‡'é¡ï¼‰å¸'å ´é¢¨éšª 2020年第二季信貸風險çš"é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢å¢žåŠ 11å""美元,主è¦æ˜¯é'"款åŠç®¡ å¸'å ´é¢¨éšªçš"é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢å¢žåŠ 4å""美元,包括來自資ç"¢è¦æ¨¡è®Šå‹•çš"增幅35 ç†æŽªæ-½å°Žè‡´è³‡ç"¢è¦æ¨¡ä¸‹è·Œ117å""美元,大部分被資ç"¢è³ªç´ è½‰è®Šå°Žè‡´é¢¨éšªåŠ å""美元,主è¦ç"±å¸'å ´æ³¢å‹•æ‰€å°Žè‡´ï¼Œéƒ¨åˆ†è¢«ç®¡ç†æŽªæ-½æŠµéŠ·ã€'有é-œçš"增幅大 權資ç"¢å¢žåŠ 116å""美元抵銷所致ã€'資ç"¢è³ªç´ 變動åæ˜ ä¿¡è²¸è³ªç´ ç"¢ç"Ÿé¡¯è'-變 部分被æ-¹æ³•åŠæ"¿ç­-變動引致çš"21å""ç¾Žå…ƒæ¸›å¹…æŠµéŠ·ï¼Œè©²é …æ¸›å¹…ä¸»è¦æ˜¯ä¾†è‡ª åŒ-,主è¦åœ¨åŒ-美洲ã€æ­æ´²åŠäºžæ´²ã€'å¤-幣匯兌差é¡å°Žè‡´é¢¨éšªåŠ 權資ç"¢å¢žåŠ 計ç®-å¤-匯風險,以åŠå› æš«æ™'調整估計虧æ風險以å¤-çš"風險計ç®-ä»¤æ¨¡åž‹é ˆ 39å""美元,部分被æ-¹æ³•åŠæ"¿ç­-變動導致減å°'33å""美元抵銷,主è¦æ˜¯ç"±é¢¨ 作更æ-°è€Œå°Žè‡´çš"10å""美元減幅ã€' 險åƒæ•¸èª¿æ•´å¼•è‡´ã€' 交æ˜"å°æ‰‹ä¿¡è²¸é¢¨éšª 交æ˜"å°æ‰‹ä¿¡è²¸é¢¨éšªçš"é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢æ¸›å°'40å""美元,主è¦æ˜¯ç"±æ-¼ç®¡ç†æŽªæ-½ã€ å¸'å ´æ³¢å¹…ä¸‹é™åŠäº¤æ˜"期é™å°Žè‡´ã€' 表8︰採ç"¨å…§éƒ¨è©•ç´šåŸºæº-計ç®-çš"ä¿¡è²¸é¢¨éšªä¹‹é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢æµé‡è¡¨Â¹ï¼ˆã€ŒCR8ã€ï¼‰ é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ 資本è¦å®š åå""美元 åå""美元 1 æ-¼2020å¹´4月1æ-¥çš"é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ 512.0 41.0 2 資ç"¢è¦æ¨¡ (10.2) (0.8) 3 資ç"¢è³ªç´ 11.4 0.8 4 模型更æ-° 0.8 0.1 5 æ-¹æ³•åŠæ"¿ç­- (1.4) (0.1) 7 匯兌變動 3.2 0.3 9 æ-¼2020å¹´6月30æ-¥çš"é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ 515.8 41.3 1 本åˆ-表並未包括證券åŒ-æŒå€‰ã€' 2020å¹´ç¬¬äºŒå­£æ ¹æ"šå…§éƒ¨è©•ç´šåŸºæº-計ç®-çš"é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢å¢žåŠ 38å""美元, 客戶é'"款åŠç©æ¥µçµ"åˆç®¡ç†å°Žè‡´çš"資ç"¢è¦æ¨¡è®Šå‹•æ‰€ç"¢ç"Ÿçš"102å""美元é™å¹… 包括貨幣æ›ç®-å·®é¡çš"增幅32å""美元ã€'餘下6å""美元çš"增幅主è¦æ˜¯ä¾†è‡ªè³‡ 所抵銷ã€'æ-¹æ³•åŠæ"¿ç­-å°Žè‡´é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ä¸‹è·Œ14å""美元,主è¦åŽŸå› 是風 ç"¢è³ªç´ è®Šå‹•å°Žè‡´é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢å¢žåŠ 114å""美元,åæ˜ åŒ-美洲ã€æ­æ´²åŠäºž 險åƒæ•¸èª¿æ•´ï¼Œä»¥åŠåŒ…括ç'°çƒä¼æ¥­æ¨¡åž‹è®Šå‹•åœ¨å…§çš"模型更æ-°æ‰€ç"¢ç"Ÿçš"8å"" æ´²çš"ä¿¡è²¸è³ªç´ ç"¢ç"Ÿè®ŠåŒ-而出ç¾æœ‰é-œçš"增幅ã€'該增幅部分被相åŒåœ°å€çš" 美元增幅ã€' 11æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二季第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ² 表9︰採ç"¨å…§éƒ¨æ¨¡åž‹æ³•è¨ˆç®-çš"交æ˜"å°æ‰‹ä¿¡è²¸é¢¨éšªä¹‹é¢¨éšªåŠ 權資ç"¢æµé‡è¡¨ï¼ˆã€ŒCCR7ã€ï¼‰ é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ 資本è¦å®š åå""美元 åå""美元 1 æ-¼2020å¹´4月1æ-¥ä¹‹é¢¨éšªåŠ 權資ç"¢ 22.9 1.8 2 資ç"¢è¦æ¨¡ (1.6) (0.1) 3 資ç"¢è³ªç´ 0.4 - 5 æ-¹æ³•åŠæ"¿ç­- (0.3) - 9 æ-¼2020å¹´6月30æ-¥ä¹‹é¢¨éšªåŠ 權資ç"¢ 21.4 1.7 2020年第二季採ç"¨å…§éƒ¨æ¨¡åž‹æ³•è¨ˆç®-çš"é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ä¸‹è·Œ15å""美元,主è¦æ˜¯ç"±ç®¡ç†æŽªæ-½åŠå¸'å ´æ³¢å¹…ä¸‹é™å°Žè‡´æŒ‰å¸'值計價çš"跌幅所導致ã€' 表10︰採ç"¨å…§éƒ¨æ¨¡åž‹è¨ˆç®-法計ç®-çš"å¸'å ´é¢¨éšªä¹‹é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢æµé‡è¡¨ï¼ˆã€ŒMR2-Bã€ï¼‰ å£"力下之估計虧æ 估計虧æ風險 風險 éžå¢žé¢¨éšªæº-å'™ å…¶ä»- é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ç¸½å€¼ 資本è¦å®šç¸½é¡ åå""美元 åå""美元 åå""美元 åå""美元 åå""美元 åå""美元 1 æ-¼2020å¹´4月1æ-¥ä¹‹é¢¨éšªåŠ 權資ç"¢ 5.8 8.6 9.2 2.4 26.0 2.1 2 風險程度變動 1.9 2.3 (2.1) - 2.1 0.1 3 模型更æ-°ï¼è®Šå‹• (0.4) (0.6) - - (1.0) (0.1) 4 æ-¹æ³•åŠæ"¿ç­- - - - (0.3) (0.3) - 8 æ-¼2020å¹´6月30æ-¥ä¹‹é¢¨éšªåŠ 權資ç"¢ 7.3 10.3 7.1 2.1 26.8 2.1 2020年第二季採ç"¨å…§éƒ¨æ¨¡åž‹è¨ˆç®-法計ç®-çš"é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢å¢žåŠ 8å""ç¾Žå…ƒï¼Œå¢žå¹…æ˜¯ä¾†è‡ªé¢¨éšªç¨‹åº¦å¢žåŠ 21å""ç¾Žå…ƒï¼Œå¤§éƒ¨åˆ†è¢«å› æš«æ™'調整估計虧æ風險以å¤-çš"風 險計ç®-ä»¤æ¨¡åž‹é ˆä½œæ›´æ-°è€Œå°Žè‡´çš"10å""美元減幅所抵銷ã€'風險程度上å‡åæ˜ å¸'å ´æ³¢å¹…åŠ åŠ‡ï¼Œéƒ¨åˆ†è¢«ç®¡ç†æŽªæ-½åŠé¢¨éšªä¸‹é™å¾Œéžå¢žé¢¨éšªæº-å'™çš"é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ 下é™21å""美元所抵銷ã€' æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二季第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ² 12 æ-¼2020å¹´6月30æ-¥çš"第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ² 自有資é‡'åŠåˆè³‡æ ¼è² å'µæœ€ä½Žè¦å®š æ ¹æ"šé‡'èžç©©å®šç†äº‹æœƒæŽ¡ç´çš"最çµ'標æº-ï¼Œä¸€é …æœ‰é-œæ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力çš"è¦ å®šå·²è‡ª2019å¹´1月1æ-¥èµ·ç"Ÿæ•ˆã€'在æ­ç›Ÿï¼Œæ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力çš"è¦å®šé€éŽ 2019å¹´6月ç"Ÿæ•ˆçš"《資本è¦å®šè¦ä¾‹ã€‹ï¼ˆã€Œè³‡æœ¬è¦ä¾‹2ã€ï¼‰åŸ·è¡Œï¼Œç•¶ä¸­åŒ…括 一個涉åŠè‡ªæœ‰è³‡é‡'åŠåˆè³‡æ ¼è² å'µæœ€ä½Žè¦å®šçš"æ-°æž¶æ§‹ã€' 自有資é‡'åŠåˆè³‡æ ¼è² å'µæœ€ä½Žè¦å®šåŒ…括å¯æ'‡æ¸›æˆ-轉æ›ç'ºè³‡æœ¬ä¾†æºçš"自有資 é‡'åŠè² å'µï¼Œä»¥ä¾¿åœ¨ç™¼ç"ŸéŠ€è¡Œå€'é-‰äº‹ä»¶æ™'å¸æ"¶è™§ææˆ-é‡çµ"資本ã€'æ-°æž¶æ§‹åŠ 入了æ-°æŠ«éœ²è¦å®šã€'ç"±æ-¼æ­ç›Ÿçš"å…·é«"æŠ«éœ²æ ¼å¼å°šå¾…ç¢ºå®šï¼Œé›†åœ˜å°‡æ ¹æ"šå·´å¡ž 爾å§"å"¡æœƒç¬¬ä¸‰æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²è¦æ±'çš"æ ¼å¼é€²è¡ŒæŠ«éœ²ã€' ç¶"英倫銀行確èªçš"集團å"ªå…ˆè§£æ±ºæ-¹æ¡ˆç­-ç•¥ç'ºå¤šé»žé€²å…¥ç­-ç•¥ -å…許å"個別 解決æ-¹æ¡ˆé›†åœ˜æŒ‰å…¶ç•¶åœ°è§£æ±ºæ-¹æ¡ˆç›£ç®¡æ©Ÿæ§‹çš"è¦å®šè§£æ±ºã€'集團按此ç­-略, 僅å'å¸'å ´æ供滙è±æŽ§è'¡çš"æ•´é«"å¸æ"¶è™§æèƒ½åŠ›ï¼Œä¸¦æ ¹æ"šéœ€è¦åŠç›£ç®¡æ©Ÿæ§‹çš" è¦å®šï¼Œå°‡å‰©é¤˜èƒ½åŠ›ä¸‹æ"¾è‡³é™"屬公å¸ã€'æ­¤æ-¹æ³•è®"主ç†æ©Ÿæ§‹æœ‰æ¬Šé¸æ"‡é€éŽæ'‡ 減內部整é«"å¸æ"¶è™§æ能力çš"資æºï¼Œé‡çµ"當地é™"屬公å¸çš"資本,而英倫銀 行則å¯æ-¼æœ‰éœ€è¦æ™'在滙è±æŽ§è'¡å±¤é¢é‹ç"¨ã€Œè‡ªæ•'ã€æ¬ŠåŠ›ï¼Œç¹¼è€Œé…åˆä¸»ç†æ©Ÿ 構進行所需é‡çµ"åŠåˆ†æ‹†ã€' æˆ'å€'å·²æ ¹æ"šé›†åœ˜ç¾æœ‰æž¶æ§‹åŠæ¥­å‹™æ¨¡å¼è¨­ç«‹ä¸‰å€‹è§£æ±ºæ-¹æ¡ˆé›†åœ˜ã€'上述解決 æ-¹æ¡ˆé›†åœ˜ä»¥å¤-è¦æ¨¡è¼ƒå°å¯¦é«"å¯ä»¥å¦è¡Œè™•ç†ã€' 下表載åˆ-解決æ-¹æ¡ˆé›†åœ˜ã€ç›¸é-œè§£æ±ºæ-¹æ¡ˆå¯¦é«"以åŠç¶"與英倫銀行å"å®šç›®å‰ é ˆéµå®ˆæ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力è¦å®šçš"é‡å¤§é™"屬公å¸ã€' 集團整é«"çš"å¤-部自有資é‡'åŠåˆè³‡æ ¼è² å'µæœ€ä½Žè¦å®šç'ºä¸‹åˆ-çš"最高者︰ 集團綜åˆé¢¨éšªåŠ 權資ç"¢çš" 16% ï¹"

ï¹" 集團綜åˆæ§"桿風險é¡çš" 6% ï¹"åŠ

ï¹"åŠ èˆ‡é›†åœ˜å¯¦é«"æˆ-è½"下集團有é-œçš"所有整é«"å¸æ"¶è™§æ能力è¦å®šåŠå…¶ä»-資本 è¦å®šçš"總å'Œã€' 指示性çš"å¤-部自有資é‡'åŠåˆè³‡æ ¼è² å'µæœ€ä½Žè¦å®šï¼Œç¶"åŒæ¨£çš"æ ¡æº-後æ-¼2020至2021å¹´é©ç"¨æ-¼é›†åœ˜ã€'é©ç"¨æ-¼2022å¹´çš"指示性çš"å¤-部自有資é‡'åŠåˆè³‡æ ¼ è² å'µæœ€ä½Žè¦å®šé 期ç'ºä¸‹åˆ-çš"最高者︰ 集團綜åˆé¢¨éšªåŠ 權資ç"¢çš" 18% ï¹"

ï¹" 集團綜åˆæ§"桿風險é¡çš" 6.75% ï¹"åŠ

ï¹"åŠ èˆ‡å…¶ä»-集團實é«"æˆ-è½"下集團有é-œçš"所有整é«"å¸æ"¶è™§æ能力è¦å®šåŠå…¶ä»- 資本è¦å®šçš"總å'Œã€' æ ¹æ"šè‹±å€«éŠ€è¡Œæ-¼2020年作出çš"審議,該等指示性è¦å®šä»å¾…è‹±å€«éŠ€è¡Œæ ¹æ"š 自有資é‡'åŠåˆè³‡æ ¼è² å'µæœ€ä½Žè¦å®šé‡æ-°è¼ƒæº-,作ç'ºè¨­å®š2021å¹´çš"è¦å®šçš"一 部分ã€' æˆ'å€'有é-œè³‡æœ¬ç®¡ç†æ-¹é‡çš"詳情,載æ-¼ 《 2020å¹´ä¸­æœŸæ¥­ç¸¾å ±å'Šã€‹ç¬¬ 77é 「資本風險 管ç†ã€ã€' 解決æ-¹æ¡ˆé›†åœ˜ 解決æ-¹æ¡ˆå¯¦é«" é‡å¤§å¯¦é«"ï¼è½"下集團 HSBC UK Holdings Limited æ­æ´²è§£æ±ºæ-¹æ¡ˆé›†åœ˜ æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸ 英國滙è±éŠ€è¡Œæœ‰é™å…¬å¸ HSBC UK Bank plc æ³•åœ‹æ»™è± äºžæ´²è§£æ±ºæ-¹æ¡ˆé›†åœ˜ HSBC Asia Holdings Limited 香港上海滙è±éŠ€è¡Œæœ‰é™å…¬å¸ æ'ç"ŸéŠ€è¡Œæœ‰é™å…¬å¸ 美國解決æ-¹æ¡ˆé›†åœ˜ åŒ-美滙è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸ ä¸é©ç"¨ 下表æ¦'述集團三個解決æ-¹æ¡ˆé›†åœ˜ä¹‹é-œéµæŒ‡æ¨™ã€' 表11.i︰æ­æ´²è§£æ±ºæ-¹æ¡ˆé›†åœ˜ä¹‹é-œéµæŒ‡æ¨™Â¹ï¼ˆã€ŒKM2ã€ï¼‰ æ-¼ä¸‹åˆ-æ-¥æœŸ 2020å¹´ 2020å¹´ 2019å¹´ 2019å¹´ 2019å¹´ 6月30æ-¥ 3月31æ-¥ 12月31æ-¥ 9月30æ-¥ 6月30æ-¥ 1 å¯æ供之整é«"å¸æ"¶è™§æ能力(åå""美元) 94.3 98.5 94.6 95.5 97.3 1a å¯æ供之整é«"å¸æ"¶è™§æ能力(按全é¢å¯¦æ-½ä¹‹é 期信貸æ失會計模型計ç®-)(åå""美元) 94.2 98.4 94.4 95.3 97.1 2 æ-¼è§£æ±ºæ-¹æ¡ˆé›†åœ˜å±¤é¢ä¹‹é¢¨éšªåŠ 權資ç"¢ç¸½å€¼ï¼ˆåå""美元) 295.7 299.6 297.4 316.8 321.1 3 æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力ä½"é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ä¹‹ç™¾åˆ†æ¯"(第一行╱第二行)(%) 31.9 32.9 31.8 30.1 30.3 3a æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力(按全é¢å¯¦æ-½ä¹‹é 期信貸æ失會計模型計ç®-)ä½"é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ï¼ˆæŒ‰å…¨é¢å¯¦æ-½ä¹‹é 期信貸 31.9 32.8 31.8 30.1 30.2 æ失會計模型計ç®-)之百分æ¯" (%) 4 æ-¼è§£æ±ºæ-¹æ¡ˆé›†åœ˜å±¤é¢ä¹‹æ§"桿風險承æ""計é‡ï¼ˆåå""美元) 1,166 1,163 1,167 1,133 1,176 5 æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力ä½"æ§"桿風險承æ""計é‡ä¹‹ç™¾åˆ†æ¯"(第一行╱第四行)(%) 8.1 8.5 8.1 8.4 8.3 5a æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力(按全é¢å¯¦æ-½ä¹‹é 期信貸æ失會計模型計ç®-)ä½"æ§"桿風險承æ""計é‡ï¼ˆæŒ‰å…¨é¢å¯¦æ-½ä¹‹é 期 信貸æ失會計模型計ç®-)之百分æ¯" (%) 8.1 8.5 8.1 8.4 8.3 6a é‡'èžç©©å®šç†äº‹æœƒã€Šæ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力細則清å-®ã€‹ç¬¬11節å€'數第三段所載之從屬è±å…是å¦é©ç"¨ï¼Ÿ å¦ å¦ å¦ å¦ å¦ 6b é‡'èžç©©å®šç†äº‹æœƒã€Šæ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力細則清å-®ã€‹ç¬¬11節å€'數第二段所載之從屬è±å…是å¦é©ç"¨ï¼Ÿ å¦ å¦ å¦ å¦ å¦ 6c 倘有上é™çš"從屬è±å…é©ç"¨ï¼Œå‰‡ç'ºèˆ‡æ‰£é™¤è² å'µå¾ŒåŠç¢ºèªç'ºèˆ‡å¤-部整é«"å¸æ"¶è™§æ能力地ä½ç›¸åŒä¹‹å·²ç™¼è¡Œèžè³‡ é¡ï¼Œé™¤ä»¥ç"¡ä¸Šé™æ™'æ‰£é™¤è² å'µå¾ŒåŠç¢ºèªç'ºèˆ‡å¤-部整é«"å¸æ"¶è™§æ能力地ä½ç›¸åŒä¹‹å·²ç™¼è¡Œèžè³‡é¡ (%) ä¸é©ç"¨ ä¸é©ç"¨ ä¸é©ç"¨ ä¸é©ç"¨ ä¸é©ç"¨ é™"註載æ-¼åœ-表底部ã€' 13æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二季第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ² 表11.ii︰亞洲解決æ-¹æ¡ˆé›†åœ˜ä¹‹é-œéµæŒ‡æ¨™Â²ï¼ˆã€ŒKM2ã€ï¼‰ æ-¼ä¸‹åˆ-æ-¥æœŸ 2020å¹´ 2020å¹´ 2019å¹´ 2019å¹´ 2019å¹´ 6月30æ-¥ 3月31æ-¥ 12月31æ-¥ 9月30æ-¥ 6月30æ-¥ 1 å¯æ供之整é«"å¸æ"¶è™§æ能力(åå""美元) 99.8 96.0 98.8 97.2 97.0 1a å¯æ供之整é«"å¸æ"¶è™§æ能力(按全é¢å¯¦æ-½ä¹‹é 期信貸æ失會計模型計ç®-)(åå""美元) 99.8 96.0 98.8 97.2 97.0 2 æ-¼è§£æ±ºæ-¹æ¡ˆé›†åœ˜å±¤é¢ä¹‹é¢¨éšªåŠ 權資ç"¢ç¸½å€¼ï¼ˆåå""美元) 379.7 374.8 366.1 370.6 371.1 3 æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力ä½"é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ä¹‹ç™¾åˆ†æ¯"(第一行╱第二行)(%) 26.3 25.6 27.0 26.2 26.1 3a æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力(按全é¢å¯¦æ-½ä¹‹é 期信貸æ失會計模型計ç®-)ä½"é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ï¼ˆæŒ‰å…¨é¢å¯¦æ-½ä¹‹é 期信貸 26.3 25.6 27.0 26.2 26.1 æ失會計模型計ç®-)之百分æ¯" (%) 4 æ-¼è§£æ±ºæ-¹æ¡ˆé›†åœ˜å±¤é¢ä¹‹æ§"桿風險承æ""計é‡ï¼ˆåå""美元) 1,092 1,055 1,036 1,025 1,041 5 æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力ä½"æ§"桿風險承æ""計é‡ä¹‹ç™¾åˆ†æ¯"(第一行╱第四行)(%) 9.1 9.1 9.5 9.5 9.3 5a æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力(按全é¢å¯¦æ-½ä¹‹é 期信貸æ失會計模型計ç®-)ä½"æ§"桿風險承æ""計é‡ï¼ˆæŒ‰å…¨é¢å¯¦æ-½ä¹‹é 期 信貸æ失會計模型計ç®-)之百分æ¯" (%) 9.1 9.1 9.5 9.5 9.3 6a é‡'èžç©©å®šç†äº‹æœƒã€Šæ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力細則清å-®ã€‹ç¬¬11節å€'數第三段所載之從屬è±å…是å¦é©ç"¨ï¼Ÿ å¦ å¦ å¦ å¦ å¦ 6b é‡'èžç©©å®šç†äº‹æœƒã€Šæ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力細則清å-®ã€‹ç¬¬11節å€'數第二段所載之從屬è±å…是å¦é©ç"¨ï¼Ÿ å¦ å¦ å¦ å¦ å¦ 6c 倘有上é™çš"從屬è±å…é©ç"¨ï¼Œå‰‡ç'ºèˆ‡æ‰£é™¤è² å'µå¾ŒåŠç¢ºèªç'ºèˆ‡å¤-部整é«"å¸æ"¶è™§æ能力地ä½ç›¸åŒä¹‹å·²ç™¼è¡Œèžè³‡ é¡ï¼Œé™¤ä»¥ç"¡ä¸Šé™æ™'æ‰£é™¤è² å'µå¾ŒåŠç¢ºèªç'ºèˆ‡å¤-部整é«"å¸æ"¶è™§æ能力地ä½ç›¸åŒä¹‹å·²ç™¼è¡Œèžè³‡é¡ (%) ä¸é©ç"¨ ä¸é©ç"¨ ä¸é©ç"¨ ä¸é©ç"¨ ä¸é©ç"¨ é™"註載æ-¼åœ-表底部ã€' 表11.iii︰美國解決æ-¹æ¡ˆé›†åœ˜ä¹‹é-œéµæŒ‡æ¨™Â³ï¼ˆã€ŒKM2ã€ï¼‰ æ-¼ä¸‹åˆ-æ-¥æœŸ 2020å¹´ 2020å¹´ 2019å¹´ 2019å¹´ 2019å¹´ 6月30æ-¥ 3月31æ-¥ 12月31æ-¥ 9月30æ-¥ 6月30æ-¥ 1 å¯æ供之整é«"å¸æ"¶è™§æ能力(åå""美元) 30.4 30.5 29.8 30.2 31.7 1a å¯æ供之整é«"å¸æ"¶è™§æ能力(按全é¢å¯¦æ-½ä¹‹é 期信貸æ失會計模型計ç®-)(åå""美元) 30.3 30.4 ä¸é©ç"¨ ä¸é©ç"¨ ä¸é©ç"¨ 2 æ-¼è§£æ±ºæ-¹æ¡ˆé›†åœ˜å±¤é¢ä¹‹é¢¨éšªåŠ 權資ç"¢ç¸½å€¼ï¼ˆç™¾è¬ç¾Žå…ƒï¼‰ 127.2 140.4 128.7 139.0 140.8 3 æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力ä½"é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ä¹‹ç™¾åˆ†æ¯"(第一行╱第二行)(%) 23.9 21.7 23.2 21.7 22.5 3a æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力(按全é¢å¯¦æ-½ä¹‹é 期信貸æ失會計模型計ç®-)ä½"é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ï¼ˆæŒ‰å…¨é¢å¯¦æ-½ä¹‹é 期信貸 23.8 21.7 ä¸é©ç"¨ ä¸é©ç"¨ ä¸é©ç"¨ æ失會計模型計ç®-)之百分æ¯" (%) 4 æ-¼è§£æ±ºæ-¹æ¡ˆé›†åœ˜å±¤é¢ä¹‹æ§"桿風險承æ""計é‡ï¼ˆåå""美元) 306 367 332 373 363 5 æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力ä½"æ§"桿風險承æ""計é‡ä¹‹ç™¾åˆ†æ¯"(第一行╱第四行)(%) 9.9 8.3 9.0 8.1 8.8 5a æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力(按全é¢å¯¦æ-½ä¹‹é 期信貸æ失會計模型計ç®-)ä½"æ§"桿風險承æ""計é‡ï¼ˆæŒ‰å…¨é¢å¯¦æ-½ä¹‹é 期 信貸æ失會計模型計ç®-)之百分æ¯" (%) ä¸é©ç"¨ ä¸é©ç"¨ ä¸é©ç"¨ ä¸é©ç"¨ ä¸é©ç"¨ 6a é‡'èžç©©å®šç†äº‹æœƒã€Šæ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力細則清å-®ã€‹ç¬¬11節å€'數第三段所載之從屬è±å…是å¦é©ç"¨ï¼Ÿ å¦ å¦ å¦ å¦ å¦ 6b é‡'èžç©©å®šç†äº‹æœƒã€Šæ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力細則清å-®ã€‹ç¬¬11節å€'數第二段所載之從屬è±å…是å¦é©ç"¨ï¼Ÿ å¦ å¦ å¦ å¦ å¦ 6c 倘有上é™çš"從屬è±å…é©ç"¨ï¼Œå‰‡ç'ºèˆ‡æ‰£é™¤è² å'µå¾ŒåŠç¢ºèªç'ºèˆ‡å¤-部整é«"å¸æ"¶è™§æ能力地ä½ç›¸åŒä¹‹å·²ç™¼è¡Œèžè³‡ é¡ï¼Œé™¤ä»¥ç"¡ä¸Šé™æ™'æ‰£é™¤è² å'µå¾ŒåŠç¢ºèªç'ºèˆ‡å¤-部整é«"å¸æ"¶è™§æ能力地ä½ç›¸åŒä¹‹å·²ç™¼è¡Œèžè³‡é¡ (%) ä¸é©ç"¨ ä¸é©ç"¨ ä¸é©ç"¨ ä¸é©ç"¨ ä¸é©ç"¨ æ­æ´²è§£æ±ºæ-¹æ¡ˆé›†åœ˜çš"å ±å'Šæ ¹æ"šç¶"ä¿®è¨'之《資本è¦å®šè¦ä¾‹ã€‹ï¼ˆè³‡æœ¬è¦ä¾‹ 2 )之é©ç"¨æ¢æ-‡ç·¨è£½ã€'除å¦æœ‰èªªæ˜Žå¤-,所有數å­-å‡æŽ¡ç"¨ã€Šè³‡æœ¬è¦å®šè¦ä¾‹ã€‹ç¬¬ 473a æ¢æ‰€è¿° 之 IFRS 9 æ­ç›Ÿç›£ç®¡è¦å®šéŽæ¸¡å®‰æŽ'計ç®-ã€' 亞洲解決æ-¹æ¡ˆé›†åœ˜çš"å ±å'Šéµå¾ªé¦™æ¸¯é‡'èžç®¡ç†å±€ï¼ˆã€Œé¦™æ¸¯é‡'管局ã€ï¼‰çš"監管è¦å®šã€' IFRS 9 å·²ç¶"實æ-½ï¼Œä½†æœªæœ‰æŽ¡ç"¨ç›£ç®¡è¦å®šéŽæ¸¡å®‰æŽ'ã€' 美國解決æ-¹æ¡ˆé›†åœ˜çš"å ±å'Šæ ¹æ"šç•¶åœ°ç›£ç®¡è¦å®šç·¨è£½ã€'å°æ‡‰ç¾è¡Œé 期信貸æ失çš"美國會計æº-則æ-¼ 2020 å¹´ç"Ÿæ•ˆã€'ç'ºæ‡‰å°æ-°å† ç-…æ¯'ç-«æƒ…,è¯é'¦éŠ€è¡Œç›£ç®¡æ©Ÿæ§‹æ-¼ 2020 å¹´ 3 月 31 æ-¥ç™¼å‡ºè‡¨æ™'最çµ'è¦ä¾‹ï¼Œæä¾›é¸é …以æ-¼äº"年期內éŽæ¸¡æ-°ç¾è¡Œé 期信貸æ失會計æº-則çš"監管è¦å®šè³‡æœ¬å½±éŸ¿ã€'åŒ-美滙è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸å·²æŽ¡ç´æ­¤é¸é …ã€'æ§"æ¡¿ 風險承æ""與æ¯"率乃按美國補充æ§"æ¡¿æ¯"率è¦ä¾‹è¨ˆç®-ã€'æ-¼ 2020 å¹´ 5 月 15 æ-¥ï¼Œç'ºæ‡‰å°æ-°å† ç-…æ¯'ç-«æƒ…æŒçºŒçš"ç¶"濟影響,美國çš"機構亦發出中期çš"最çµ'è¦å‰‡ï¼Œå…許美國 çš"銀行從補充æ§"æ¡¿æ¯"率çš"分æ¯ä¸­æš«æ™'å‰"除資ç"¢è² å'µè¡¨å…§çš"美國國庫證券åŠåœ¨è¯é'¦å"²å'™å±€æŒæœ‰çš"存款,直至 2021 å¹´ 3 月 31 æ-¥ç'ºæ­¢ã€' æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二季第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ² 14 æ-¼2020å¹´6月30æ-¥çš"第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ² ç"±æ-¼è‹±å€«éŠ€è¡Œçš"æž¶æ§‹åŒ…æ‹¬æ ¹æ"šé›†åœ˜ç¶œåˆç‹€æ³åˆ¶è¨'çš"è¦å®šï¼Œæˆ'å€'æ-¼ä¸‹è¡¨è¼‰åˆ-綜åˆé›†åœ˜åŠè§£æ±ºæ-¹æ¡ˆé›†åœ˜çš"數æ"šã€'集團普通è'¡æ¬Šä¸€ç´šèˆ‡è§£æ±ºæ-¹æ¡ˆé›†åœ˜æ™®é€šè'¡ 權一級總å'Œä¹‹å·®ç•°ä¹ƒæºæ-¼è§£æ±ºæ-¹æ¡ˆé›†åœ˜ä»¥å¤-çš"實é«"以åŠç›£ç®¡æž¶æ§‹çš"差異ã€' 表12:整é«"å¸æ"¶è™§æ能力之çµ"æˆï¼ˆã€ŒTLAC1ã€ï¼‰ 集團1 æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力之監管è¦å®šè³‡æœ¬å…ƒç´ åŠèª¿æ•´ï¼ˆåå""美元) 調整å‰ä¹‹æ™®é€šè'¡æ¬Šä¸€ç´šè³‡æœ¬ 128.4 扣除多點進入解決æ-¹æ¡ˆé›†åœ˜èˆ‡å…¶ä»-集團實é«"之é-"çš"普通è'¡æ¬Šä¸€ç´šé¢¨éšª - 1 普通è'¡æ¬Šä¸€ç´šè³‡æœ¬ï¼ˆã€ŒCET1ã€ï¼‰ 128.4 2 æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力調整å‰ä¹‹é¡å¤-一級資本(「AT1ã€ï¼‰ 24.0 4 å…¶ä»-調整 - 5符åˆæ•´é«"å¸æ"¶è™§æèƒ½åŠ›æž¶æ§‹è³‡æ ¼ä¹‹AT1票æ"šï¼ˆç¬¬äºŒè¡Œæ¸›ç¬¬ä¸‰è¡Œæ¸› 第四行) 24.0 6 æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力調整å‰ä¹‹äºŒç´šè³‡æœ¬ï¼ˆã€ŒT2ã€ï¼‰ 24.8 7 剩餘期é™è¶…éŽä¸€å¹´ä¹‹T2票æ"šä¹‹å·²æ"¤éŠ·éƒ¨åˆ† 0.8 8 從é™"屬公å¸ç™¼è¡Œäºˆç¬¬ä¸‰æ-¹ä¹‹ä¸ç¬¦åˆæ•´é«"å¸æ"¶è™§æèƒ½åŠ›è³‡æ ¼ä¹‹T2資本 - 9 å…¶ä»-調整 0.1 10 符åˆæ•´é«"å¸æ"¶è™§æèƒ½åŠ›æž¶æ§‹è³‡æ ¼ä¹‹T2票æ"šï¼ˆç¬¬å…­è¡ŒåŠ 第七行減第八行 25.5 減第ä¹è¡Œï¼‰ 11 來自監管è¦å®šè³‡æœ¬ä¹‹æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力 177.9 æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力之éžç›£ç®¡è¦å®šè³‡æœ¬å…ƒç´ (åå""美元) 12 ç"±éŠ€è¡Œç›´æŽ¥ç™¼è¡Œä¸¦å¾žå±¬æ-¼æ‰£é™¤è² å'µä¹‹å¤-部整é«"å¸æ"¶è™§æ能力票æ"š 77.5 17 調整å‰ä¾†è‡ªéžç›£ç®¡è¦å®šè³‡æœ¬ç¥¨æ"šä¹‹æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力 77.5 æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力之éžç›£ç®¡è¦å®šè³‡æœ¬å…ƒç´ :調整(åå""美元) æ-¼2020å¹´6月30æ-¥ 解決æ-¹æ¡ˆé›†åœ˜ æ­æ´² 亞洲2 美國3 集團1 114.2 63.5 17.4 124.0 100.4 - - 13.8 63.5 17.4 124.0 23.5 5.9 2.2 24.4 6.7 - - - 16.8 5.9 2.2 24.4 25.3 7.7 5.8 23.8 0.7 - - 0.6 - 0.4 - - 8.4 - 3.0 0.2 17.6 7.3 2.9 24.2 48.2 76.6 22.4 172.6 46.1 23.2 8.0 81.2 46.1 23.2 8.0 81.2 æ-¼2019å¹´12月31æ-¥ 解決æ-¹æ¡ˆé›†åœ˜ æ­æ´² 亞洲2 美國3 110.2 63.2 16.8 100.0 - - 10.2 63.2 16.8 23.5 5.8 2.2 6.7 - - 16.8 5.8 2.2 25.0 7.9 4.6 0.6 - - - 0.4 - 8.1 - 1.8 17.5 7.5 2.8 44.5 76.5 21.8 50.1 22.3 8.0 50.1 22.3 8.0 18 扣除å‰ä¹‹æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力 255.4 94.3 99.8 30.4 253.8 94.6 98.8 29.8 20 扣除自身其ä»-æ•´é«"å¸æ"¶è™§æèƒ½åŠ›è² å'µä¹‹æŠ•è³‡ - - - - 0.1 - - - 22 扣除後之整é«"å¸æ"¶è™§æ能力(第18行減第19行減第20行減第21行) 255.4 94.3 99.8 30.4 253.7 94.6 98.8 29.8 就整é«"å¸æ"¶è™§æèƒ½åŠ›ä¹‹é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢åŠæ§"桿風險承æ""計é‡ï¼ˆåå"" 美元) 23 é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ç¸½å€¼ 854.6 295.7 379.7 127.2 843.4 297.4 366.1 128.7 24 æ§"桿風險承æ""è¨ˆé‡ 2,801.4 1,166.3 1,092.4 306.0 2,726.5 1,166.6 1,036.2 331.9 æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力æ¯"率åŠç·©è¡ (%) 25 æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力(ä½"é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ä¹‹ç™¾åˆ†æ¯") 29.9% 31.9% 26.3% 23.9% 30.1% 31.8% 27.0% 23.2% 26 æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力(ä½"æ§"桿風險承æ""之百分æ¯") 9.1% 8.1% 9.1% 9.9% 9.3% 8.1% 9.5% 9.0% 27 é"到解決æ-¹æ¡ˆé›†åœ˜æœ€ä½Žè³‡æœ¬åŠæ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力è¦å®šå¾Œä¹‹å¯ç"¨CET1 8.8% 5.9% 8.5% 5.2% (ä½"é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ä¹‹ç™¾åˆ†æ¯")4 ä¸é©ç"¨ ä¸é©ç"¨ ä¸é©ç"¨ ä¸é©ç"¨ 28 機構特定緩è¡è¦å®šï¼ˆé˜²è­·ç·©è¡è³‡æœ¬åŠ 逆å'¨æœŸç·©è¡è¦å®šåŠ 更高å¸æ"¶è™§æ 4.7% ä¸é©ç"¨ ä¸é©ç"¨ 2.5% 5.1% ä¸é©ç"¨ ä¸é©ç"¨ 2.5% 能力è¦å®šï¼Œä»¥ä½"é¢¨éšªåŠ æ¬Šè³‡ç"¢ç™¾åˆ†æ¯"åˆ-示) 29 -其中:防護緩è¡è³‡æœ¬è¦å®š 2.5% ä¸é©ç"¨ ä¸é©ç"¨ 2.5% 2.5% ä¸é©ç"¨ ä¸é©ç"¨ 2.5% 30 -其中:銀行特定逆å'¨æœŸç·©è¡è¦å®š 0.2% ä¸é©ç"¨ ä¸é©ç"¨ ä¸é©ç"¨ 0.6% ä¸é©ç"¨ ä¸é©ç"¨ ä¸é©ç"¨ 31 -其中:更高å¸æ"¶è™§æ(全çƒç³»çµ±æ€§é‡è¦éŠ€è¡Œï¼‰è¦æ±' 2.0% ä¸é©ç"¨ ä¸é©ç"¨ ä¸é©ç"¨ 2.0% ä¸é©ç"¨ ä¸é©ç"¨ ä¸é©ç"¨ æ­æ´²è§£æ±ºæ-¹æ¡ˆé›†åœ˜çš"å ±å'Šæ ¹æ"šç¶"資本è¦ä¾‹ 2 ä¿®è¨'çš"《資本è¦å®šè¦ä¾‹ã€‹ä¹‹é©ç"¨æ¢æ-‡ç·¨è£½ã€'除å¦æœ‰èªªæ˜Žå¤-,所有數å­-å‡æŽ¡ç"¨ã€Šè³‡æœ¬è¦å®šè¦ä¾‹ã€‹ç¬¬ 473a æ¢æ‰€è¿°ä¹‹ IFRS 9 æ­ç›Ÿç›£ç®¡è¦å®šéŽæ¸¡å®‰æŽ'計ç®-ã€' 亞洲解決æ-¹æ¡ˆé›†åœ˜çš"å ±å'Šéµå¾ªé¦™æ¸¯é‡'èžç®¡ç†å±€çš"監管è¦å®šã€' IFRS 9 å·²ç¶"實æ-½ï¼Œä½†æœªæœ‰æŽ¡ç"¨ç›£ç®¡è¦å®šéŽæ¸¡å®‰æŽ'ã€' 美國解決æ-¹æ¡ˆé›†åœ˜çš"å ±å'Šæ ¹æ"šç•¶åœ°ç›£ç®¡è¦å®šç·¨è£½ã€'å°æ‡‰ç¾è¡Œé 期信貸æ失çš"美國會計æº-則æ-¼ 2020 å¹´ç"Ÿæ•ˆã€'ç'ºæ‡‰å°æ-°å† ç-…æ¯'ç-«æƒ…,è¯é'¦éŠ€è¡Œç›£ç®¡æ©Ÿæ§‹æ-¼ 2020 å¹´ 3 月 31 æ-¥ç™¼å‡ºè‡¨æ™'最çµ'è¦ä¾‹ï¼Œæä¾›é¸é …以æ-¼äº"年期內éŽæ¸¡æ-°ç¾è¡Œé 期信貸æ失會計æº-則çš"監管è¦å®šè³‡æœ¬å½±éŸ¿ã€'åŒ-美滙è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸å·²æŽ¡ç´æ­¤é¸é …ã€'æ§"æ¡¿ 風險承æ""與æ¯"率乃按美國æ§"æ¡¿æ¯"率補充è¦ä¾‹è¨ˆç®-ã€' 就集團而言,最低資本è¦å®šå®šç¾©ç'ºå¯©æ…Žç›£ç®¡å±€è¨­å®šçš"第一æ"¯æŸ±åŠç¬¬äºŒ A æ"¯æŸ±è³‡æœ¬è¦å®šçš"總å'Œã€'最低è¦å®šæŒ‡æ™®é€šè'¡æ¬Šä¸€ç´šè³‡æœ¬é ˆé"到çš"總資本è¦å®šã€' 15æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二季第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ² 法律實é«"層é¢çš"å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åº 下表å'ˆåˆ-æ-¼2020å¹´6月30æ-¥æœ‰é-œæ³•å¾‹å¯¦é«"å'µå‹™æž¶æ§‹ä¸­å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºçš"資 æ-™ã€'åˆ-表å'ˆåˆ-æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸ã€å…¶è§£æ±ºæ-¹æ¡ˆå¯¦é«"以åŠå…¶é‡å¤§è½"下集團 實é«"çš"å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºï¼Œä¸¦æŠ«éœ²å義價值ã€' 集團ã€äºžæ´²åŠç¾Žåœ‹è§£æ±ºæ-¹æ¡ˆé›†åœ˜è³‡æœ¬ç¥¨æ"šæŠ«éœ²è³‡æ-™çš"主è¦ç‰¹é»žï¼Œè¼‰æ-¼æˆ'å€'çš"網站: https://www.hsbc.com/investors/fixed-income-investors/regulatory-capital-securitiesã€' æ­æ´²è§£æ±ºæ-¹æ¡ˆé›†åœ˜ æ­æ´²è§£æ±ºæ-¹æ¡ˆé›†åœ˜åŒ…括滙è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸ã€æŒ‡å®šçš"解決æ-¹æ¡ˆå¯¦é«"連åŒå…¶ é‡å¤§ç‡Ÿé‹å…¬å¸-å³è‹±åœ‹æ»™è±éŠ€è¡Œæœ‰é™å…¬å¸åŠå…¶é™"屬公å¸ï¼Œä»¥åŠHSBCUK Bank plcåŠå…¶é™"屬公å¸ã€'下表å'ˆåˆ-有é-œæ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸ã€è‹±åœ‹æ»™è±éŠ€è¡Œ 有é™å…¬å¸åŠHSBC UK Bank plcå'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºçš"資æ-™ã€' 表13:滙è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸ä¹‹å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºï¼ˆã€ŒTLAC3ã€ï¼‰ å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºï¼ˆç™¾è¬ç¾Žå…ƒï¼‰ 1 2 3 4 1至4 註釋 (最次級) (最å"ªå…ˆï¼‰ 之總å'Œ å"ªå…ˆç¥¨æ"š å"ªå…ˆè'¡åŠ åŠå…¶ä»- 1 å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºä¹‹æè¿° 普通è'¡1 AT1票æ"š 後å"Ÿç¥¨æ"š åŒç´šè² å'µ 2 æ‰£é™¤æ¸›ä½Žä¿¡è²¸é¢¨éšªé …ç›®å¾Œä¹‹è³‡æœ¬åŠè² å'µç¸½é¡ 10,346 21,993 20,553 81,527 134,419 3 -第二行中çš"æ‰£é™¤è² å'µ 2 - - - 6,870 6,870 4 資本åŠè² å'µç¸½é¡æ¸›æ‰£é™¤è² å'µï¼ˆç¬¬äºŒè¡Œæ¸›ç¬¬ä¸‰è¡Œï¼‰ 10,346 21,993 20,553 74,657 127,549 5 -第四行中å¯èƒ½åˆè³‡æ ¼ä½œç'ºæ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力çš"é‡'é¡ 10,346 21,993 20,553 73,406 126,298 6 -第äº"行中剩餘期é™ä¸€å¹´æˆ-以上但ä¸è¶³å…©å¹´çš"é‡'é¡ - - - 12,555 12,555 7 -第äº"行中剩餘期é™å…©å¹´æˆ-以上但ä¸è¶³äº"å¹´çš"é‡'é¡ - - 3,683 24,252 27,935 8 -第äº"行中剩餘期é™äº"å¹´æˆ-以上但ä¸è¶³åå¹´çš"é‡'é¡ - - 5,725 32,349 38,074 9 -第äº"行中剩餘期é™åå¹´æˆ-以上çš"é‡'é¡ï¼Œå"¯ä¸åŒ…括永久證券 - - 10,245 4,250 14,495 10 -第äº"行中çš"永久證券 10,346 21,993 900 - 33,239 ä¸åŒ…括普通è'¡è'¡æ±æ‡‰ä½"è'¡ä»½æº¢åƒ¹åŠå"²å'™çš"價值ã€' æ‰£é™¤è² å'µæ-¼è³‡æœ¬è¦ä¾‹ 2 第 72a(2) æ¢ç•Œå®šã€'餘é¡ä¸»è¦æŒ‡ä¸€å¹´å…§åˆ°æœŸçš"æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力åˆè³‡æ ¼è² å'µå'Œæœå‹™å…¬å¸æ"¤åˆ†çš"æ‡‰è¨ˆæ¬¾é …ã€' 表14:HSBC UK Bank plc之å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºï¼ˆã€ŒTLAC2ã€ï¼‰ å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºï¼ˆç™¾è¬ç¾Žå…ƒï¼‰ 1 2 3 4 1至4 註釋 (最次級) (最å"ªå…ˆï¼‰ 之總å'Œ 1 解決æ-¹æ¡ˆå¯¦é«"是å¦ç'ºå'µæ¬Šäººâ•±æŠ•è³‡è€…? 1 å¦ å¦ å¦ å¦ å"ªå…ˆ 2 å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºä¹‹æè¿° 普通è'¡2 AT1票æ"š 後å"Ÿè²¸æ¬¾ 後å"Ÿè²¸æ¬¾ 3 æ‰£é™¤æ¸›ä½Žä¿¡è²¸é¢¨éšªé …ç›®å¾Œä¹‹è³‡æœ¬åŠè² å'µç¸½é¡ - 2,707 3,676 8,241 14,624 4 -第三行中çš"æ‰£é™¤è² å'µ - - - - - 5 資本åŠè² å'µç¸½é¡æ¸›æ‰£é™¤è² å'µï¼ˆç¬¬ä¸‰è¡Œæ¸›ç¬¬å››è¡Œï¼‰ - 2,707 3,676 8,241 14,624 6 -第äº"行中åˆè³‡æ ¼ä½œç'ºæ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力çš"é‡'é¡ - 2,707 3,676 8,241 14,624 7 -第六行中剩餘期é™ä¸€å¹´æˆ-以上但ä¸è¶³å…©å¹´çš"é‡'é¡ - - - - - 8 -第六行中剩餘期é™å…©å¹´æˆ-以上但ä¸è¶³äº"å¹´çš"é‡'é¡ - - - - - 9 -第六行中剩餘期é™äº"å¹´æˆ-以上但ä¸è¶³åå¹´çš"é‡'é¡ - - 1,641 8,241 9,882 10 -第六行中剩餘期é™åå¹´æˆ-以上çš"é‡'é¡ï¼Œå"¯ä¸åŒ…括永久證券 - - 2,035 - 2,035 11 -第六行中çš"永久證券 - 2,707 - - 2,707 該實é«"çš"資本åŠæ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力ç"± HSBC UK Holdings Limited æ"有ã€' 普通è'¡é¢å€¼ç'º 50,002 英鎊ã€'æ­¤é‡'é¡ä¸åŒ…括普通è'¡è'¡æ±æ‡‰ä½"è'¡ä»½æº¢åƒ¹åŠå"²å'™çš"價值ã€' æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二季第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ² 16 æ-¼2020å¹´6月30æ-¥çš"第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ² 表15:英國滙è±éŠ€è¡Œæœ‰é™å…¬å¸ä¹‹å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºï¼ˆã€ŒTLAC2ã€ï¼‰ å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºï¼ˆç™¾è¬ç¾Žå…ƒï¼‰ 1 2 3 4 1至4 註釋 (最次級) (最å"ªå…ˆï¼‰ 之總å'Œ 1 解決æ-¹æ¡ˆå¯¦é«"是å¦ç'ºå'µæ¬Šäººâ•±æŠ•è³‡è€…? 1 å¦ å¦ å¦ å¦ Third Dollar å"ªå…ˆè'¡åŠ ç"¡å®šæœŸ 後å"Ÿç¥¨æ"šåŠ 2 å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºä¹‹æè¿° 普通è'¡2 AT1票æ"š 主資本票æ"š 後å"Ÿè²¸æ¬¾ 3 æ‰£é™¤æ¸›ä½Žä¿¡è²¸é¢¨éšªé …ç›®å¾Œä¹‹è³‡æœ¬åŠè² å'µç¸½é¡ 983 5,069 1,550 17,723 25,325 4 -第三行中çš"æ‰£é™¤è² å'µ - - - 450 450 5 資本åŠè² å'µç¸½é¡æ¸›æ‰£é™¤è² å'µï¼ˆç¬¬ä¸‰è¡Œæ¸›ç¬¬å››è¡Œï¼‰ 983 5,069 1,550 17,273 24,875 6 -第äº"行中åˆè³‡æ ¼ä½œç'ºæ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力çš"é‡'é¡ 983 5,069 1,550 17,273 24,875 7 -第六行中剩餘期é™ä¸€å¹´æˆ-以上但ä¸è¶³å…©å¹´çš"é‡'é¡ - - - 750 750 8 -第六行中剩餘期é™å…©å¹´æˆ-以上但ä¸è¶³äº"å¹´çš"é‡'é¡ - - - 10,523 10,523 9 -第六行中剩餘期é™äº"å¹´æˆ-以上但ä¸è¶³åå¹´çš"é‡'é¡ - - - 3,072 3,072 10 -第六行中剩餘期é™åå¹´æˆ-以上çš"é‡'é¡ï¼Œå"¯ä¸åŒ…括永久證券 - - - 2,065 2,065 11 -第六行中çš"永久證券 983 5,069 1,550 863 8,465 該實é«"çš"普通è'¡ç"± HSBC UK Holdings Limited æ"有ã€'å…¶ä»-票æ"šç"± HSBC UK Holdings Limited æˆ-第三æ-¹æ"有ã€' ä¸åŒ…括普通è'¡è'¡æ±æ‡‰ä½"è'¡ä»½æº¢åƒ¹åŠå"²å'™çš"價值ã€' ä¸åŒ…括一年內到期çš"æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力åˆè³‡æ ¼è² å'µçš"è² å'µçµæ¬ ã€' 亞洲解決æ-¹æ¡ˆé›†åœ˜ Ltdç'ºæŒ‡å®šè§£æ±ºæ-¹æ¡ˆå¯¦é«"ã€'下表å'ˆåˆ-有é-œHSBC Asia Holdings Limitedå'µæ¬Š 亞洲解決æ-¹æ¡ˆé›†åœ˜åŒ…括HSBC Asia Holdings Ltdã€é¦™æ¸¯ä¸Šæµ·æ»™è±éŠ€è¡Œæœ‰é™ 人å"ªå…ˆæ¬¡åºçš"資æ-™ã€' å…¬å¸ã€æ'ç"ŸéŠ€è¡Œæœ‰é™å…¬å¸åŠä¸Šè¿°å…¬å¸ä¹‹é™"屬公å¸ã€'HSBC Asia Holdings 表16:HSBC Asia Holdings Ltd之å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºÂ¹ï¼ˆã€ŒTLAC3ã€ï¼‰ å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºï¼ˆç™¾è¬ç¾Žå…ƒï¼‰ 1 2 3 4 1至4 (最次級) (最å"ªå…ˆï¼‰ 之總å'Œ å¸æ"¶è™§æ 1 å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºä¹‹æè¿° 普通è'¡2 AT1票æ"š 二級票æ"š 能力貸款 2 æ‰£é™¤æ¸›ä½Žä¿¡è²¸é¢¨éšªé …ç›®å¾Œä¹‹è³‡æœ¬åŠè² å'µç¸½é¡ 56,587 5,700 1,780 21,173 85,240 3 -第二行中çš"æ‰£é™¤è² å'µ - - - - - 4 資本åŠè² å'µç¸½é¡æ¸›æ‰£é™¤è² å'µï¼ˆç¬¬äºŒè¡Œæ¸›ç¬¬ä¸‰è¡Œï¼‰ 56,587 5,700 1,780 21,173 85,240 5 -第四行中å¯èƒ½åˆè³‡æ ¼ä½œç'ºæ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力çš"é‡'é¡ 56,587 5,700 1,780 21,173 85,240 6 -第äº"行中剩餘期é™ä¸€å¹´æˆ-以上但ä¸è¶³å…©å¹´çš"é‡'é¡ - - - 2,500 2,500 7 -第äº"行中剩餘期é™å…©å¹´æˆ-以上但ä¸è¶³äº"å¹´çš"é‡'é¡ - - - 7,318 7,318 8 -第äº"行中剩餘期é™äº"å¹´æˆ-以上但ä¸è¶³åå¹´çš"é‡'é¡ - - - 9,355 9,355 9 -第äº"行中剩餘期é™åå¹´æˆ-以上çš"é‡'é¡ï¼Œå"¯ä¸åŒ…括永久證券 - - 1,780 2,000 3,780 10 -第äº"行中çš"永久證券 56,587 5,700 - - 62,287 該實é«"çš"資本åŠæ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力ç"±æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸æŒæœ‰ã€' ä¸åŒ…括普通è'¡è'¡æ±æ‡‰ä½"è'¡ä»½æº¢åƒ¹åŠå"²å'™çš"價值ã€' 在亞洲解決æ-¹æ¡ˆé›†åœ˜å…§ï¼Œç²è­˜åˆ¥çš"é‡å¤§è½"下集團實é«"ç'ºé¦™æ¸¯ä¸Šæµ·æ»™è± è³‡æ ¼è² å'µæœ€ä½Žè¦å®šçš"æˆåˆ†ä»¥åŠå…¶æŒ‰æ³•å¾‹å¯¦é«"基礎çš"å"ªå…ˆæ¬¡åºã€' 銀行有é™å…¬å¸å'Œæ'ç"ŸéŠ€è¡Œæœ‰é™å…¬å¸ã€'下表å'ˆåˆ-其已發行自有資é‡'åŠåˆ 17æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二季第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ² 表17:香港上海滙è±éŠ€è¡Œæœ‰é™å…¬å¸ä¹‹å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºï¼ˆã€ŒTLAC2ã€ï¼‰ å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºï¼ˆç™¾è¬ç¾Žå…ƒï¼‰ 1 2 3 4 5 1至5 (最次級) (最å"ªå…ˆï¼‰ 之總å'Œ 1 解決æ-¹æ¡ˆå¯¦é«"是å¦ç'ºå'µæ¬Šäººâ•±æŠ•è³‡è€…? 是 是 å¦1 是 是 å¸æ"¶è™§æ 2 å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºä¹‹æè¿° 普通è'¡2 AT1票æ"š 主資本票æ"š 二級票æ"š 能力貸款 3 æ‰£é™¤æ¸›ä½Žä¿¡è²¸é¢¨éšªé …ç›®å¾Œä¹‹è³‡æœ¬åŠè² å'µç¸½é¡ 22,236 5,700 400 1,780 21,173 51,289 4 -第三行中çš"æ‰£é™¤è² å'µ - - - - - - 5 資本åŠè² å'µç¸½é¡æ¸›æ‰£é™¤è² å'µï¼ˆç¬¬ä¸‰è¡Œæ¸›ç¬¬å››è¡Œï¼‰ 22,236 5,700 400 1,780 21,173 51,289 6 -第äº"行中åˆè³‡æ ¼ä½œç'ºæ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力çš"é‡'é¡ 22,236 5,700 - 1,780 21,173 50,889 7 -第六行中剩餘期é™ä¸€å¹´æˆ-以上但ä¸è¶³å…©å¹´çš"é‡'é¡ - - - - 2,500 2,500 8 -第六行中剩餘期é™å…©å¹´æˆ-以上但ä¸è¶³äº"å¹´çš"é‡'é¡ - - - - 7,318 7,318 9 -第六行中剩餘期é™äº"å¹´æˆ-以上但ä¸è¶³åå¹´çš"é‡'é¡ - - - - 9,355 9,355 10 -第六行中剩餘期é™åå¹´æˆ-以上çš"é‡'é¡ï¼Œå"¯ä¸åŒ…括永久證券 - - - 1,780 2,000 3,780 11 -第六行中çš"永久證券 22,236 5,700 - - - 27,936 該公å¸çš"主資本票æ"šç"±ç¬¬ä¸‰æ-¹æŒæœ‰ã€' ä¸åŒ…括普通è'¡è'¡æ±æ‡‰ä½"è'¡ä»½æº¢åƒ¹åŠå"²å'™çš"價值ã€' 表18:æ'ç"ŸéŠ€è¡Œæœ‰é™å…¬å¸ä¹‹å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºï¼ˆã€ŒTLAC2ã€ï¼‰ å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºï¼ˆç™¾è¬ç¾Žå…ƒï¼‰ 1 2 3 1至3 註釋 (最次級) (最å"ªå…ˆï¼‰ 之總å'Œ 1 解決æ-¹æ¡ˆå¯¦é«"是å¦ç'ºå'µæ¬Šäººâ•±æŠ•è³‡è€…? 1 å¦ å¦ å¦ 2 å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºä¹‹æè¿° 普通è'¡2 AT1票æ"š å¸æ"¶è™§æ 能力貸款 3 æ‰£é™¤æ¸›ä½Žä¿¡è²¸é¢¨éšªé …ç›®å¾Œä¹‹è³‡æœ¬åŠè² å'µç¸½é¡ 1,246 1,500 2,513 5,259 4 -第三行中çš"æ‰£é™¤è² å'µ - - - - 5 資本åŠè² å'µç¸½é¡æ¸›æ‰£é™¤è² å'µï¼ˆç¬¬ä¸‰è¡Œæ¸›ç¬¬å››è¡Œï¼‰ 1,246 1,500 2,513 5,259 6 -第äº"行中åˆè³‡æ ¼ä½œç'ºæ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力çš"é‡'é¡ 1,246 1,500 2,513 5,259 7 -第六行中剩餘期é™ä¸€å¹´æˆ-以上但ä¸è¶³å…©å¹´çš"é‡'é¡ - - - - 8 -第六行中剩餘期é™å…©å¹´æˆ-以上但ä¸è¶³äº"å¹´çš"é‡'é¡ - - - - 9 -第六行中剩餘期é™äº"å¹´æˆ-以上但ä¸è¶³åå¹´çš"é‡'é¡ - - 2,513 2,513 10 -第六行中剩餘期é™åå¹´æˆ-以上çš"é‡'é¡ï¼Œå"¯ä¸åŒ…括永久證券 - - - - 11 -第六行中çš"永久證券 1,246 1,500 - 2,746 æ'ç"ŸéŠ€è¡Œæœ‰é™å…¬å¸ç¸½è¨ˆ 62.14% çš"普通è'¡æœ¬ç"±é¦™æ¸¯ä¸Šæµ·æ»™è±éŠ€è¡Œæœ‰é™å…¬å¸æ"有ã€'æ'ç"ŸéŠ€è¡Œæœ‰é™å…¬å¸çš"å…¶ä»-æ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力åˆè³‡æ ¼è­‰åˆ¸ç"±é¦™æ¸¯ä¸Šæµ·æ»™è±éŠ€è¡Œæœ‰ é™å…¬å¸ç›´æŽ¥æŒæœ‰ã€' ä¸åŒ…括普通è'¡è'¡æ±æ‡‰ä½"å"²å'™çš"價值ã€' 美國解決æ-¹æ¡ˆé›†åœ˜ 控è'¡æœ‰é™å…¬å¸ç'ºæŒ‡å®šè§£æ±ºæ-¹æ¡ˆå¯¦é«"ã€'下表å'ˆåˆ-有é-œåŒ-美滙è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬ å¸å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºçš"資æ-™ã€' 美國解決æ-¹æ¡ˆé›†åœ˜åŒ…括åŒ-美滙è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸åŠå…¶é™"屬公å¸ã€'åŒ-ç¾Žæ»™è± è¡¨19:åŒ-美滙è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸ä¹‹å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºÂ¹ï¼ˆã€ŒTLAC3ã€ï¼‰ å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºï¼ˆç™¾è¬ç¾Žå…ƒï¼‰ 1 2 3 4 1至4 (最次級) (最å"ªå…ˆï¼‰ 之總å'Œ å"ªå…ˆç"¡æ""ä¿ è²¸æ¬¾åŠå…¶ä»- 1 å'µæ¬Šäººå"ªå…ˆæ¬¡åºä¹‹æè¿° 註釋 普通è'¡2 å"ªå…ˆè'¡ 後å"Ÿè²¸æ¬¾ åŒç´šè² å'µ 2 æ‰£é™¤æ¸›ä½Žä¿¡è²¸é¢¨éšªé …ç›®å¾Œä¹‹è³‡æœ¬åŠè² å'µç¸½é¡ - 2,240 2,850 8,350 13,440 3 -第二行中çš"æ‰£é™¤è² å'µ 3 - - - 204 204 4 資本åŠè² å'µç¸½é¡æ¸›æ‰£é™¤è² å'µï¼ˆç¬¬äºŒè¡Œæ¸›ç¬¬ä¸‰è¡Œï¼‰ - 2,240 2,850 8,146 13,236 5 -第四行中å¯èƒ½åˆè³‡æ ¼ä½œç'ºæ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力çš"é‡'é¡ - 2,240 2,850 8,000 13,090 6 -第äº"行中剩餘期é™ä¸€å¹´æˆ-以上但ä¸è¶³å…©å¹´çš"é‡'é¡ - - - - - 7 -第äº"行中剩餘期é™å…©å¹´æˆ-以上但ä¸è¶³äº"å¹´çš"é‡'é¡ - - 850 3,500 4,350 8 -第äº"行中剩餘期é™äº"å¹´æˆ-以上但ä¸è¶³åå¹´çš"é‡'é¡ - - 2,000 4,500 6,500 9 -第äº"行中剩餘期é™åå¹´æˆ-以上çš"é‡'é¡ï¼Œå"¯ä¸åŒ…括永久證券 - - - - - 10 -第äº"行中çš"永久證券 - 2,240 - - 2,240 該實é«"çš"資本åŠæ•´é«"å¸æ"¶è™§æ能力ç"± HSBC Overseas Holdings (UK) Limited æŒæœ‰ã€' 普通è'¡é¢å€¼ç'º 2 美元ã€'æ­¤é‡'é¡ä¸åŒ…括普通è'¡è'¡æ±æ‡‰ä½"è'¡ä»½æº¢åƒ¹åŠå"²å'™çš"價值ã€' æ‰£é™¤è² å'µåŒ…括最çµ'美國整é«"å¸æ"¶è™§æ能力è¦å‰‡æ‰€ç•Œå®šçš"「ä¸ç›¸é-œè² å'µã€ï¼Œä¸¦ä¸»è¦æŒ‡ç´¯è¨ˆåƒ±å"¡ç¦åˆ©è²¬ä»»ã€', æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二季第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ² 18 æ-¼2020å¹´6月30æ-¥çš"第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ² 信貸風險 資ç"¢ä¿¡è²¸è³ªç´ ä¿¡è²¸é¢¨éšªæŒ‡å› å®¢æˆ¶æˆ-交æ˜"å°æ‰‹æœªèƒ½å±¥è¡Œåˆç´"責任而ç"¢ç"Ÿçš"財務虧æ風險ã€' 有é-œé¢¨éšªä¸»è¦æºè‡ªç›´æŽ¥è²¸æ¬¾ã€è²¿æ˜"èžè³‡åŠç§Ÿè³ƒæ¥­å‹™ï¼Œä½†äº¦æœƒä¾†è‡ªæ""ä¿åŠ 信貸è¡ç"Ÿå·¥å…·ç­‰å…¶ä»-ç"¢å",以åŠä»¥å'µå‹™è­‰åˆ¸å½¢å¼æŒæœ‰è³‡ç"¢ã€'信貸風險是 æˆ'å€'最大çš"監管è¦å®šè³‡æœ¬è¦æ±'ã€' æ»™è±ç'ºä¸€å®¶æ¥­å‹™å…¨é¢çš"銀行,並å°ä¿¡è²¸é¢¨éšªæŽ¡å-審慎管ç†æ-¹æ³•ã€'這在æˆ' å€'çš"信貸風險狀æ³ä¸­å¾-到é«"ç¾ï¼Œå› 風險分散æ-¼å¤šå€‹è³‡ç"¢é¡žåˆ¥åŠåœ°å€ï¼Œè€Œ ä¿¡è²¸è³ªç´ ç‹€æ³é›†ä¸­æ-¼è³ªç´ 較高çš"çµ"別ã€'下表å'ˆåˆ-按風險類別ã€è¡Œæ¥­åŠåœ° å€åˆ†æžçš"ä¿¡è²¸è³ªç´ è³‡æ-™ã€' æˆ'å€'在《æ-¼2019å¹´12月31æ-¥çš"第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ²ã€‹ä¸­æ‰€è¿°çš"æ"¿ç­-å'Œæ…£ä¾‹ä¸¦ç"¡é‡ 大變更ã€' 有é-œæˆ'å€'信貸風險管ç†æ-¹é‡çš"詳情,請åƒé-±ã€Š 2020å¹´ä¸­æœŸæ¥­ç¸¾å ±å'Šã€‹ç¬¬54é ã€' 表20:按風險類別åŠå·¥å…·åˆ†æžçš"ä¿¡è²¸è³ªç´ Â¹ï¼ˆã€ŒCR1-Aã€ï¼‰ ä»¥ä¸‹é …ç›®çš"賬é¢ç¸½å€¼ 期內 特定信貸 信貸風險 å·²é•è²¬é¢¨éšª 未é•è²¬é¢¨éšª 風險調整 å¹´å…§æ'‡éŠ·2 調整æº-å'™2 賬é¢æ·¨å€¼ åå""美元 åå""美元 åå""美元 åå""美元 åå""美元 åå""美元 1 中央æ"¿åºœåŠä¸­å¤®éŠ€è¡Œ 0.2 406.7 0.1 - - 406.8 2 機構 - 85.7 0.1 - 0.1 85.6 3 ä¼æ¥­ 11.5 1,039.7 7.5 0.5 3.9 1,043.7 4 -å…¶ä¸­ï¼šå°ˆé …å€Ÿè²¸ 0.9 51.1 0.5 - - 51.5 6 零å"® 3.4 552.8 3.1 0.3 1.5 553.1 7 -以房地ç"¢ä½œæŠµæŠ¼ 2.3 329.8 0.5 - 0.3 331.6 8 -其中: - 1.4 - - - 1.4 中å°ä¼ 9 éžä¸­å°ä¼ 2.3 328.4 0.5 - 0.3 330.2 10 -åˆè³‡æ ¼å¾ªç'°é›¶å"® 0.4 137.6 1.4 0.2 0.5 136.6 11 -å…¶ä»-零å"® 0.7 85.4 1.2 0.1 0.7 84.9 12 -其中: 0.3 11.1 0.4 - 0.2 11.0 中å°ä¼ 13 éžä¸­å°ä¼ 0.4 74.3 0.8 0.1 0.5 73.9 15 內部評級基æº-計ç®-法總計 15.1 2,084.9 10.8 0.8 5.5 2,089.2 16 中央æ"¿åºœåŠä¸­å¤®éŠ€è¡Œ - 260.0 - - - 260.0 17 地å€æ"¿åºœæˆ-地æ-¹æ©Ÿé-œ - 9.3 - - - 9.3 18 公共機構 - 15.9 - - - 15.9 19 多é'Šç™¼å±•éŠ€è¡Œ - - - - - - 20 國際機構 - 1.4 - - - 1.4 21 機構 - 1.6 - - - 1.6 22 ä¼æ¥­ 3.4 140.1 2.3 0.1 0.5 141.2 24 零å"® 1.1 76.4 1.8 0.3 0.9 75.7 25 -其中:中å°ä¼ 0.1 3.5 0.1 - - 3.5 26 以ä¸å‹•ç"¢æŒ‰æ­ä½œæŠµæŠ¼ 0.7 32.1 0.2 - - 32.6 27 -其中:中å°ä¼ - 0.1 - - - 0.1 28 é•è²¬é¢¨éšª 5.2 - 2.1 0.4 0.6 3.1 29 與特別高風險相é-œä¹‹é …ç›® - 5.5 - - - 5.5 32 集é«"投資業務(「CIUã€ï¼‰ - 0.4 - - - 0.4 33 è'¡æ¬Šé¢¨éšª - 17.0 - - - 17.0 34 å…¶ä»-風險 - 14.9 - - - 14.9 35 標æº-計ç®-法總計 5.2 574.6 4.3 0.4 1.4 575.5 36 æ-¼2020å¹´6月30æ-¥ç¸½è¨ˆ 20.3 2,659.5 15.1 1.2 6.9 2,664.7 -其中:貸款 17.8 1,357.8 13.9 1.2 6.3 1,361.7 -其中:å'µå‹™è­‰åˆ¸ 0.2 423.1 0.2 - 0.1 423.1 -其中:資ç"¢è² å'µè¡¨å¤-風險 2.3 838.8 1.0 - 0.5 840.1 19æ»™è±æŽ§è'¡æœ‰é™å…¬å¸2020年第二季第三æ"¯æŸ±è³‡æ-™æŠ«éœ² 表20:按風險類別åŠå·¥å…·åˆ†æžçš"ä¿¡è²¸è³ªç´ Â¹ï¼ˆã€ŒCR1-Aã€ï¼‰ï¼ˆçºŒï¼‰ ä»¥ä¸‹é …ç›®çš"賬é¢ç¸½å€¼ 特定信貸 期內信貸風險 å·²é•è²¬é¢¨éšª 未é•è²¬é¢¨éšª 風險調整 å¹´å…§æ'‡éŠ·2 調整æº-å'™2 賬é¢æ·¨å€¼ åå""美元 åå""美元 åå""美元 åå""美元 åå""美元 åå""美元 1 中央æ"¿åºœåŠä¸­å¤®éŠ€è¡Œ - 355.4 - - - 355.4 2 機構 - 93.2 - - - 93.2 3 ä¼æ¥­ 6.9 1,038.9 4.0 0.3 0.4 1,041.8 4 -å…¶ä¸­ï¼šå°ˆé …å€Ÿè²¸ 1.1 50.6 0.4 - - 51.3 6 零å"® 3.3 501.4 1.9 0.5 0.6 502.8 7 -以房地ç"¢ä½œæŠµæŠ¼ 2.4 301.6 0.3 - - 303.7 8-其中: 中å°ä¼ 0.1 3.5 0.1 - - 3.5 2.3 298.1 0.2 - - 300.2 9 éžä¸­å°ä¼ 10 -åˆè³‡æ ¼å¾ªç'°é›¶å"® 0.2 134.5 0.8 0.3 0.2 133.9 11 -å…¶ä»-零å"® 0.7 65.3 0.8 0.2 0.4 65.2 12 -其中: 中å°ä¼ 0.4 7.8 0.4 0.1 0.2 7.8 0.3 57.5 0.4 0.1 0.2 57.4 13 éžä¸­å°ä¼ 15 內部評級基æº-計ç®-法總計 10.2 1,988.9 5.9 0.8 1.0 1,993.2 16 中央æ"¿åºœåŠä¸­å¤®éŠ€è¡Œ - 163.1 - - - 163.1 17 地å€æ"¿åºœæˆ-地æ-¹æ©Ÿé-œ - 7.8 - - - 7.8 18 公共機構 - 12.9 - - - 12.9 19 多é'Šç™¼å±•éŠ€è¡Œ - 0.1 - - - 0.1 20 國際機構 - 1.5 - - - 1.5 21 機構 - 2.2 - - - 2.2 22 ä¼æ¥­ 3.4 193.5 2.2 0.3 - 194.7 24 零å"® 1.0 68.5 1.5 0.3 0.4 68.0 25 -其中:中å°ä¼ - 1.3 0.1 - - 1.2 26 以ä¸å‹•ç"¢æŒ‰æ­ä½œæŠµæŠ¼ 0.7 31.4 0.2 - - 31.9