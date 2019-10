HSBC : comptes trimestriels dégradés et restructuration en vue en Europe et aux Etats-Unis

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au troisième trimestre, le bénéfice imposable de HSBC a chuté de 18% à 4,84 milliards de dollars (4,36 milliards d'euros). En données ajustées, il a baissé de 12% à 5,35 milliards de dollars, ressortant sous le consensus compilé par la banque s'élevant à 5,7 milliards de dollars. Les revenus d'HSBC ont, pour leur part, reculé de 3% à 13,355 milliards de dollars. En données ajustées, ils ont baissé de 2% à 13,267 milliards de dollars."Certaines parties de nos activités, en particulier l'Asie, ont bien résisté dans un environnement difficile au troisième trimestre. Toutefois, dans certaines régions, les performances n'ont pas été acceptables, principalement en ce qui concerne les activités commerciales en Europe continentale, la banque non classée au Royaume-Uni et aux Etats-Unis ", a déclaré le Directeur général, Noel Quinn.Avant d'ajouter : " Nos précédents plans ne suffisent plus à améliorer la performance de ces activités, compte tenu des perspectives de croissance plus modérée des revenus. Nous accélérons donc les plans pour les remodeler et déplacer notre capital vers des opportunités de croissance et de rendement plus élevées."HSBC compte aussi réduire ses coûts. Les restructurations envisagées se traduiront par des charges significatives au quatrième trimestre et au cours des suivants, dont des dépréciations de survaleurs et des charges de restructuration supplémentaires.Autre conséquence de la dégradation des perspectives, la banque britannique a abandonné son objectif d'une rentabilité des fonds propres tangibles de 11% en 2020. Il était de 9,5% à fin septembre.Elle vise en revanche toujours un ratio de fonds propres durs supérieur à 14%.