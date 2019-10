HSBC : en berne après ses trimestriels

28/10/2019 | 09:52

HSBC lâche 3,9% en début de séance à Londres, après la publication d'un bénéfice net en baisse de 24% à trois milliards de dollars pour le troisième trimestre 2019, 'reflétant des conditions de marché difficiles'.



Son profit imposable ajusté a reculé de 12% à 5,3 milliards de dollars, pour des revenus ajustés en repli de 2% à 13,3 milliards et des dépenses opérationnelles ajustées en hausse de 0,8% avec la poursuite d'investissements.



'Nos plans ne sont plus suffisants pour améliorer les performances de certaines activités, compte tenu des perspectives plus faibles de croissance des revenus', reconnait le directeur général Noel Quinn.



